Red Bull Art of Motion jaunais izaicinājums ir atklāts: parkūrs uz laivām

Viena no senā Atikas reģionā galvenajām ostām, ar amfiteātra tipa Kastellas kvartālu apkārt tās kritāldzidrajam ūdenim, Mikrolimano ir satriecoša vieta kur uzņemt pasaulē vadošos freerunning atlētus. 18 no šiem atlētiem piedalīsies finālā uz unikālas trases, kuru veidos divu skaistu burulaivu klāji. Tas Red Bull Art of Motion būs kas nebijis un garantēs neaizmirstamus notikumus.

Ja tu nespēsi kvalificēties virtuāli, joprojām paliek Onsite Qualifier iespēja lai tiktu uz finālu. Klātienes kvalifikācija notiks 7.jūlijā Aleksandra laukumā Pirejās un būs pieejama ikvienam. No A fāzes, kas ir Klātienes kvalifikācija, 20 atlēti kvalificēsies uz B fāzi, kas notiks turpat, bet nedaudz vēlāk, trijiem kvalificējoties uz Red Bull Art of Motion finālu.

