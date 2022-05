Šie ir atlēti, kuri piedalīsies Red Bull Art of Motion 2022

Freerunning vecākās sacensības, Red Bull Art of Motion, atgriezīsies 9.-12.jūnijā ar vēl nebijušu norises vietu un jaunu, vairāku dienu norises formātu, kurš mainīs to, kā nākotnē notiks šī sporta veida sacensības.

Sacensības norisināsies pa visu Grieķijas salu Astipaleju un 16 no pasaulē vadošajiem atlētiem būs klāt, lai mēģinātu izcīnīt freerunning prestižāko titulu.

Starp šiem 16 atlētiem būs trīs labākie vīri no Red Bull Art of Motion 2021, kā arī pērnā gada sieviešu čempione, astoņi ielūgtie atlēti, viens vietējais grieķu wildcard un vēl divas vietas, kuras saņems Red Bull Art of Motion Online Qualifier, presented by Redmi Note 11 Series, uzvarētāji. Satiec viņus visus zemāk:

01 Kristians Kovaļevskis - Polija

Ο Kowalewski γιορτάζει τη νίκη του στο περσινό Red Bull Art of Motion © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Sāksim ar čempionu, 2021.gada Red Bull Art of Motion uzvarētāju Kristianu Kovaļevski . 23 gadus vecais polis sāka trenēties 13 gadu vecumā un jau uzskatāms par sacensību veterānu. Viņš ir ļoti kontrolēts un ļoti veiksmīgs šaurās vietās. Ar lielu triku krājumu, viņš viegli spēj mainīt stilus.

Kovaļevskis ir labi zināms arī ar savu tehniku, ko apliecina viņa spēja trenēties bez apaviem. Viņš pat uz pagājušā gada World Final treniņu Mikroklimāno ieradās viesnīcas čībās, jo vēlējās atvilkt elpu. Beigu beigās, viņš atrada perfekto spotu kustībai, kura vēl nekad nebija veikta, tādēļ bija spiests atrast derīgu apavu pāri, lai to tomēr izmēģinātu. Nākamās dienas finālā viņš veica pirmo Dash Splatback, tiekot ne tikai pie čempiontitula, bet arī Best Trick godalgas.

Aizstāvot savu titulu, Kovaļevska iespējams lielākais izaicinājums būs atrast veidu, kā izcelt visas savas labākās kustības.

02 Eds Skots - Lielbritānija

Divreiz Red Bull Art of Motion ieguvis otro vietu (Materā 2019.gadā un tad atkal 2021.-ajā), kā arī uzvarējis North American Parkour Championships, brits Eds Skots ir neticami stabils un vienmēr startē veiksmīgi, tēmējot uz pjedestālu ikvienās sacensībās.

Ο Ed Scott τερμάτησε δεύτερος στο Red Bull Art of Motion 2021 © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Kā viens no sava sporta veida atlētiskākajiem sportistiem, Skots ir daudzu līdzjutēju favorīts. Ar savu klasisko britu stilu, lieliem lēcieniem savienojumā ar savu vingrotāja pieredzi, viņš veic eksplozīvi jaudīgus un kontrolēti precīzus trikus. Viņš arī veicis pasaulē pirmo Cart to Cart triku savā Light Work video. Vai viņš šogad beidzot pārvērtīs sudrabu zeltā?

03 Jevgēņijs Arojans - Krievija

Ο Archie Aroyan είναι master στα tricks σε στενούς χώρους © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Ja tev patīk plūstoši un tehniski frīraneri, tad Barselonā dzīvojošais Arčijs Arojans ir tev. Slabens ar savu savienoto un tīro triku stilu, viņš spēj veikt trikus kā Triple Full Twists bez pārlieku liela augstuma vai plašas telpas.

Arojanam ir vairāk kustību un spējas izmantot visu sniegto platību nekā citiem atlētiem, tādēļ viņš vienmēr gūst augstus rezultātus. Tostarp arī pagājušā gada Art of Motion, kur viņš kāpa uz pjedestāla trešā pakāpiena. Viņš jūnijā lūkos to kā minimums atkārtot.

04 Noa Diorgina – Nīderlande

Tikai 17 gadu vecumā kļuvusi par Red Bull Art of Motion čempioni, Noa Diorgina nav tikai freerunning nākotne, bet arī jau tagadne. Pusaudze iegāja vēsturē pagājušajā vasarā, kad Mikroklimāno kļuva par visu laiku jaunāko Red Bull Art of Motion uzvarētāju un tikai otro sievieti, kura spējusi iekļūt finālā - tas viss viņas debijā šajās sacensībās.

Η 17χρονη Noa Diorgina είναι η νεότερη νικήτρια του Art of Motion © Jarno Schurgers/Red Bull Content Pool

Holandiete sākotnēji nodarbojās ar dejošanu, tomēr freerunning trenēties sāka jau septiņu gadu vecumā un eksplodēja šajā scēnā pirms dažiem gadiem, kad piedalījās Air Wipp un North American Parkour Championship, gūstot otro vietu pret vecākiem un daudz pieredzējušākiem pretiniekiem. Ar vēl vienu gadu augot un gūstot pieredzi, nevaram sagaidīt ko viņa demonstrēts Astipalejā.

05 Dominiks Dītomaso – Austrālija

Slavens ar saviem Freerunning Around the World piedzīvojumiem un viral sociālo tīklu postiem, Doms Dītomaso pārdefinējis freerunning ielu scēnu, paceļot lielākos lēcienus un savus īpašos Frontflips jaunā dimensijā. Austrālis šokēja pasauli ar savu masīvo Frontflp uz leģendārajām 'Lyon 25' kāpnēm, palīdzot freerunning nostiprināt kā īstu urbāno sporta veidu, kurš ir vienlīdzīgs ar skeitbordu un BMX, kā arī ar saviem trikiem izveidojis masīvu sekotāju loku.

Dītomaso pieeja freerunning nekad nav labi saskanējusi ar tradicionālo sacensību formātu, tādēļ šī gada unikālais Art of Motion formāts un milzīgais spēļu laukums ir viņa iespēja patiesi mirdzēt.

Ο Dom Di Tommaso όταν «πετάει» απλά τον χαζεύεις © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

06 Treviss Verkiaks – Lielbritānija

Nākot no spēcīgās britu pārkūra scēnas, 22 gadus vecais Treviss Verkiaks šobrīd ir viens no sporta veida aizraujošākajiem atlētiem un guva plašu uzmanību, kad bija pirmais cilvēks, kurš veicis Kong Double Gainer.

Στο φετινό Art of Motion σίγουρα θα ξεχωρίσεις τον Travis Verkiak © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Treniņpartneris citam finālistam, Edam Skotam, Verkiaks kā debitants uzvarēja klātienes kvalifikāciju pagājušajā gadā Mikrolimano . Ar saviem superjaudīgajiem flipiem, viņš varētu būt šī gada tumšais zirdziņš.

07 Bobs Rīss - ASV

Ο Bob Reese φέρνει πάντα τη διασκέδαση και το κέφι στους διαγωνισμούς © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Var droši teikt, ka šī gada Red Bull Art of Motion finālos nav cita freerunning atlēta, kāds ir amerikānis Bobs Rīss. Zināms ar saviem radošajiem flipiem bīstamās vietās un divkārīgajām iemaņām, viņš jauno trasi spēs izmantot unikālos veidos. Rīss jau pērn izmantoja palīgrīkus savā skrējienā, paķerot krēslu vienā no laivām un izmantojot to kā paaugstinājumu flipam. Viņa unikālā humora izjūta un radošums arī palīdzējis viņam gūt masīvu sekotāju loku soctīklos.

08 Mohameds 'Didī' Alaoui – Maroka

Pirms viņš nonāca ziņu virsrakstos ar savu neticamo uzvaru 2019.gada Red Bull Art of Motion 2019, Itālijā , Didī Alaoui sāka savu freerunning ceļu Marokā, vācot pamestas riepas, lai uzbūvētu treniņvietu, no kuras tās atkal pa nakti nozaga, lai pārdotu, liekot viņam atkal doties riepu meklējumos. Kopš tā laika, viņš no Marokas pārcēlās uz Dāniju, kur strādāja kā treneris slavenajā Ollerup, pēc kā atkal pārcēlās - uz Lonsandželosu, kur pievienojās Team Tempest un kļuva par pilna laika atlētu.

Ο Didi Alaoui θέλει και άλλη νίκη μέτα από αυτή του Art of Motion 2019 © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

Zināms ar savu 'Didi Swag' stilu, kurā skaisti savienojumi noved pie dinamiskiem trikiem, Alaoui var likt spontānām kustībām izskatīties kā plānotai pārejai. Viņš ir pirmais, kurš veicis Wall Inward Double Sideflip un centās to neticami šaurā vietā veikt pagājušā gada Art of Motion finālā, kas beidzās ar sirdi plosošu kritienu.

Guvis traumu pandēmijas laikā, Alaoui izmantoja šo laiku lai atlabtu un atgrieztos vēl spēcīgāks nekā jebkad, šī gada formātam ļaujot viņa stilam patiesi mirdzēt.

09 Rjuja Kuvasaki – Japāna

Ο Ryuya Kuwasaki ανοίγει φέτος τον δρόμο για τους Ιάπωνες στο freerunning © Courtesy of Ryuya Kuwasaki

Ar vienu no šī brīža inovatīvākajiem stiliem, Rjuja Kuvasaki ieradīsies Astipalejā pārstāvot japāņu stila meistaru jauno vilni. Daudzi uzskata Kuvasaki par 'King of the Wall', viņam nepārtraukti radot jaunus, šķietami neiespējamus sienu trikus. Pēc vairākām uzvarām online sacensībās pēdējos gados, tostarp 2020.gada Asian Parkour Championship, viņš nesen pārcēlās uz Dāniju, lai studētu Ollerup un turpinātu savu progresu.

10 Lilū Ruela – Francija

Lilū Ruela sāka trenēties deviņu gadu vecumā, pirmo viral video uzfilmēja 11 gados un ir viena no TikTok vadošajām sieviešu atlētēm. Viņa ir sporta veida uzlēcošā zvaigzne, pārstāvot Francijas atlētu jauno vilni, un ar savu pozitīvo attieksmi ir daudzu freerunning atlētu favorīte.

Η Ruel έχει ήδη δει το νέο playground του Red Bull Art of Motion © Little Shao/Red Bull Content Pool

2021.gada Red Bull Art of Motion otrās vietas ieguvēja un Red Bull Al Andalus uzvarētāja, Ruela ir arī pirmā sieviete, kura sacensībās veikusi Double Cork. Sekojot savainojumiem, viņa rūpīgi slīpējusi savu triku savienojumu arsenālu un uzlabojusi savas pārejas, kā arī nule kā iestājusies triku akadēmijā, lai būtu gatava šī gada izaicinājumam.

11 Eliss Torhāls – Zviedrija

Elis Torhall qualified for his first Red Bull Art of Motion last year © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool

Tikai 17 gadu vecumā, Eliss Torhāls jau pērn kvalificējās savam pirmajam Red Bull Art of Motion, mirdzot Zviedrijas masīvajā jauniešu scēnā un sekojot uzvarām neskaitāmās U16 sacensībās. Lai arī redeles ir viņa komforta zona, viņš pēdējā laikā progresējis bez tām, veicot pirmos jebkad īstenotos Swing Cast Double Full un Swing Double Sideflip.

12 Stefans Dolingers – Austrija

Stefans Dolingers pārsteidza žūriju un līdzjutējus, kad klātienē kvalificējās Red Bull Art of Motion 2019, bet bija spiests izstāties treniņos, tomēr tagad ir atpakaļ. Zināms ar savām dinamiskajām un akrobātiskajām kustībām, Dolingers kopš savas īsās Art of Motion dalības koncentrējies uz spēka palielināšanu un izlaidis vairākus video projektus, tostarp gaidāmo Rest Day, kurš ir ļoti daudzsološs un iedvesmos jaunu atlētu vilni.

Μην σας ξεφύγει ο Stefan Dollinger στην Αστυπάλαια © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool

13 Dimitris 'DK' Kirsanidis – Grieķija

Vai var saukt divkārtējo Red Bull Art of Motion uzvarētāju par wildcard? Lai kā arī nebūtu, tāds šogad būs 2014. un 2015.gada čempions Dimitris 'DK' Kirsanidis , kurš kājas savainojuma dēļ bija spiests izstāties no pagājušā gada fināla.

Ο DK έχει ήδη κατακτήσει 2 τίτλους Red Bull Art of Motion και 1 τρίτη θέση © Gabriele Seghizzi/Red Bull Content Pool

Vietējā leģenda, kurš uzauga skatoties, kā atlēti no visas pasaules ieradās Grieķijā, lai sacentos uz Santorini slavenajiem jumtiem, līdz pats kvalificējās 2013.gadā. Gadu vēlāk viņš guva augstāko rezultātu Art of Motion vēsturē un uzvarēja atkal 2015.gadā. 2019.gadā viņš šajās sacensībās guva trešo vietu.

Zināms ar spēju teju robotiski stabilā manierē veikt lērumu kustību, DK ir favorīts uz uzvaru ikvienās sacensībās un jau zina, kas nepieciešams, lai gūtu Art of Motion titulu.

14 Sidnija Olsena – ASV

Hazala Nehira viņu personiski izvēlējās kā savas vietas aizvietotāju Astipalejā, un amerikāniete Sidnija Olsena jau ir labi zināma Art of Motion faniems. Leģenda sieviešu scēnā , Olsena guva otro vietu Santorini 2016.gadā un izcīnīja Red Bull Art of Motion titulu 2019.gadā ar spīdošu sniegumu Materā, Itālijā.

Ļoti spēcīga tehniski un plaši pieredzējusi sacensībās, Olsena varbūt šī gada sieviešu vidū būs veterāne, tomēr arī tā, kura var gūt lielākos panākumus.

Η Sydney Olson είναι μια legend του game & η πρωταθλήτρια του 2019 © Gabriele Seghizzi/Red Bull Content Pool

15 Aidens Rudolfs – ASV

Pirmais no Red Bull Art of Motion Online Qualifier, presented by Redmi Note 11 Series, uzvarētājiem, Aidens Rudolfs uzauga skatoties Art of Motion kopā ar savu dvīņu brāli Šeju. Pērn, Šeja pārvarēja online kvalifikāciju, lai tiktu pie vietas finālā Mikroklimano, bet Aidens startēja klātienes kvalifikācijā. Diemžēl, viņš nespēja veikt Kong Gainer Full – vienu no sporta veida sarēžģītākajiem trikiem, tomēr palika palīdzēt brālim trenēties, pat atdodot savas drēbes, kad Šeja treniņa laikā iekrita ūdenī.

Šogad viņš kļuva par pārāko plašo Online Qualifiers vidū, sākot savu video ar to pašu triku, kurš viņam pirms gada neizdevās klātienē.

16 Miranda Tiblinga – Zviedrija

Pēc kvalificēšānās Red Bull Art of Motion pirmo reizi pagājušajā gadā, zviedriete Miranda Tiblinga saņēma žūrijas ielūgumu finālā startēt atkal, kā otrā Red Bull Art of Motion Online Qualifier, presented by Redmi Note 11 Series, uzvarētāja.

H Miranda Tibbling πέρασε στο πρώτο της τελικό στο Red Bull Art of Motion © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Tiblinga veiksmīgi startējusi sacensībās visā pasaulē, tostarp uzvarot 2021.gada FIG World Cup Women's Speed. Viņas stils ir jaudīgs un eksplozīvs, apvienojot trikus un parkūru, tomēr viņa strādājusi pie spēka palielināšanas svaru zālē un lielu daļu treniņu veltījusi ritma uzlabošanai. Viņa būs spēcīgāka kā jebkad un jaunais formāts viņai sniegs iespēju mirdzēt tā, kā iepriekšējie nespēja.