Atskaties uz notikumiem un sasniegumiem 2020.gada visskatītākajās filmās

Filmas par sportu un mūziku apvij kas īpašs. Iespējams, ka tā ir spēja iemūžināt patiesus sāpju, prieka, grūtību un triumfa brīžus, kuri izsauc tik emocionālu reakciju. Nav nekādu šaubu, ka nav nekā labāka, kā ērti iekārtoties un iegremdēties labā dokumentālajā filmā.

Vai tā būtu negaidītu panākumu gūšana, vai arī slavena mūziķa šaubas par saviem panākumiem, atrauties no šīm filmām nav iespējams. Tas ir patiesi visu zemāk uzskaitīto filmu gadījumā, kuras 2020.gada 10 skatītākās.

Saturdays

1. Saturdays

No Ārona Homoki augstsprieguma sākuma līdz Klaiva Diksona galvu reibinošajam noslēgumam, ekšens nekad nebeidzas šajā filmā no Birdhouse Skateboards. Filmēta vairāk nekā trīs gadu laikā slavenās vietās visā pasaulē, Saturdays ir progresīvākā skeitošana, kāda jebkad redzēta. Tajā parādās pat slavenības, tostarp Endijs Sambergs, Džeisons Sudeikis un Eriks Andrē, un, pats galvenais, lērums episku triku no leģendārā Tonija Hauka un Birdhouse komandas.

North of Nightfall

2. North of Nightfall

Paslēptas starp ledājiem, uz neapdzīvotas salas, dziļi Ziemeļu polārajā lokā, atrodas kalnu riteņbraukšanas līnijas, kuras ir pārāk nepārspējamas, lai tās neizmantotu. Tomēr kuri braucēji būtu gana traki, lai izpētītu šo ledaino vietu ar skarbām tempratūrām un neprognozējamiem laikapastākļiem? North of Nightfall mēs saņemam atbildi uz šo jautājumu, Karasonam Storčam, Kemam Zinkam, Darenam Berenklotam un Tomam van Stīnbergenam dodoties uz satriecošajām virsotnēm un brutāli stāvajām nogāzēm. Skaties, kā viņi dodas episkā ekspedīcijā šajā freeride filmā, kura nelīdzinās nevienai citai.

K2: The Impossible Descent

3. K2: The Impossible Descent

Ja bija nepieciešami vēl pierādījumi, ka Andržejs Bargjels ir sīvākais slēpju kalnos kāpējs pasaulē, tad šis piedzīvojums jebkādas šaubas izkliedēs. Seko poļu kalnos kāpēja solo piedzīvojumam uz K2 virsotni - neizmantojot papildus skābekli - lai redzētu, kā Andržejs uz slēpēm septiņas stundas dodas lejā no 8611m augstās virsotnes. Elpu aizraujoši skati, graujošas neveiksmes, dronu glābšana un citi sirdi plosoši notikumi - tu no tiem nespēsi novērst skatu.

Going In

4. Going In

Kad runa ir par kalnu riteņbraukšu, katrs laika sprīdis ir no svara, jo braucējiem ir vien dažas iespējas pierādīt sevi. Dzīvot ar šādu spiedienu nebūt nav viegli. Šī filma izpēta, kā tieši ir sacensties MTB visaugstākajā līmenī, sniedzot tuvu un personisku skatu par atlētiem, viņiem treniņos, sacensībās un ikdienā piedzīvojot labos un sliktos brīžus.

Filmska preporuka - Neustrašivi Andrea Dovizioso

5. Andrea Dovizioso: Undaunted

MotoGP™ pasaulē ir maz vēl pārprastāku personību par Andrea Dovizioso. No itāļu motosportista visnotaļ iespaidīgajiem agrīnajiem gadiem, līdz kļūšanai par Marka Markesa galveno konkurentu uz titulu, viņa analīstiskā pieeja tika uzskatīta gan par iemeslu gan viņa panākumiem, gan arī tam, kā dēļ viņš atkārtoti nespēja izcīnīt čempiona titulu. Šajā dokumentālajā filmā mēs gūstam padzīļinātu skatu par braucēju, kurš atrodas zem milzīga spiediena piepildīt cerības un apklusināt kritiķus ļoti izaicinošajā 2019.gada sezonā. Skarba un emocionāla filma, kura šķitīs fascinējoša ne tikai motosporta faniem.

Pit-stopların tarixi

6. The History of the Pit Stop

F1 pasaulē pitstopam vienmēr bijusi milzīga nozīme. Māksla uzpildīt bāku, nomainīt riepas un veikt uzlabojumus var kļūt par liktenīgu uzvarā vai zaudējumā. Šī filma attaino grūtības un izaicinājumus ar kuriem komandas saskārušās gadu gaitā, kur, par spīti mainīgiem apstākļiem, bīstamība nav mainījusies. Uzzini vairāk par spožajiem prātiem, kuri izgudrojuši tehnikas un tehnoloģijas, kuras pitstopus pārvērta no minūtēm ilgiem līdz īsākiem par divām sekundēm, kā arī to, kāda ir sajūta strādāt, kad laiku skaita sekundes simtdaļās.

On the Pipe 7: The Last Hit

7. On the Pipe 7: The Last Hit

Tapusi četros gados un visās iespējamajās vidēs, šī ir noteicošā FMX filma no režisora Džeja Šveicera. Aizvedot skatītāju kinematogrāfiskā ceļojumā apkārt pasaulei, seko backflip duelim starp Vesu Eidžiju un uzlēcošo zvaigzni Braienu Makkartiju; redzi pasaules rekorda backflip mēģinājumu un uzzini, kā Peidžu brāļi kļuva par gadsimta inovatīvākajiem FMX braucējiem. OTP7 redzamie flipi, triki un kritieni atstās tevi ar muti vaļā.

Moto 9

8. Moto 9

Izaicinām jebkuru motociklu entuziastu noskatīties šo filmu un pēc tās uzreiz neskriet ārā, lai iedarbinātu sava moča dzinēju. Nopietni, tas ir izaicinājums. Piedaloties lērumam aizraujošāko motobraucēju, devītā filma šajās ļoti populārajās sērijās aizved skatītājus uz pasaulē izcilākajām braukšanas vietām. Tie ir moto paši pamati savienojumā ar izcilu kinematogrāfiju un lielisku skaņu celiņu.

The Moment

9. The Moment

Pat tiem, kam ir pavisam neliela interese par freeride kalnu riteņbraukšanas pasauli, šo filmu noteikti jānoskatās. The Moment atklāj stāstu par to, kā šis sporta veids dzima Britu Kolumbijas vidienē, pateicoties trīs piedzīvojumu un risku meklētāju kompānijām. Ar padziļinātām intervjām un arhīvu kadriem no sporta veida spilgtākajiem vārdiem, šī filma parāda, kā Kanādā notikušais uz visiem laikiem mainīja kalnu riteņbraukšanu.

Quebonafide: Romantic Psycho Film

10. Quebonafide: Romantic Psycho Film

“Man ir forša māja, es esmu bagāts, bet kāds no tā labums? Panākumi šajā trakajā pasaulē ir nogurdinoši.” Tie ir pirmie vārdi, kurus dzirdam šajā fascinējošajā dokumentālajā filmā, kura sniedz ieskatu prātā vienam no Polijas veiksmīgākajiem un mīklainākajiem reperiem – Quebonafide. Mūziķis spējis gūt panākumus un piepildīt savus sapņus, tomēr tas nenozīmē, ka viņš atradis laimi. Seko viņam vairākas nedēlas ilgā ceļojumā no Krievijas, cauri Ķīnai un līdz Mongolijai, kas kļūst par fascinējošu pašatklāsmes piedzīvojumu.