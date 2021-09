Zaķusalā aizvadītas vēl nebijušas Enduro sacensības - Red Bull Rough Ride

Daļa no šī stāsta

Aizvadītajā nedēļas nogalē, 11. septembrī, Zaķusalā norisinājās Latvijā vēl nebijušas Enduro sacensības – Red Bull Rough Ride. Ne vien Latvijā vēl neredzēts koncepts, bet arī unikāla un īpaša lokācija padarīja šo pasākumu atšķirīgu no ierastajām Enduro sacensībām.



Dalībniekiem iepriekš reģistrējoties sacensībām bija iespējams pieteikties divās klasēs – amatieru klasē un Pro braucēju klasē, kurā startēja arī šobrīd pasaulē plaši atpazīstamais spāņu braucējs Joseps Garsija no Red Bull KTM Factory Racing Team.

Rezultātā 45 dalībnieki startēja Zaķusalā jaunizveidotajā 1,4km garajā, prologa tipa trasē. Braucēji pārbaudīja savas iemaņas un izaicināja sevi dažādos šķēršļos, pārvarot malkas grēdu, akmeņus, SIA Merks meža taku, estakādi un baļķus. Tomēr īpaši izaicinoši izradījās četri šķēršļi, grūtākais no tiem – riepu taka, tā izrādījās īpaši sarežģīta un grūta. Vairāki dalībnieki tieši šajā šķērslī iesprūda, daži pat krita un netika ārā, pat talantīgajam Josepam Garsia šis šķērslis prasīja ievērojamu meistarību.

