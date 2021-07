Kalle Rovanpera pārraksta vēstures grāmatas Rally Estonia

Daļa no šī stāsta

“Protams, ka es sapņoju izcīnīt šo uzvaru,” viņš piepilda. “Un tagad to esmu paveicis. Tā ir jauka sajūta.”

“Es zināju, ka tā tuvojas,” sacīja vecākais no abiem somiem. “Es to zināju jau pirms vairākiem gadiem, kad Kalle pirmo reizi brauca čempionātā 2017.gadā. Domāju, ka mēs visi sapratām, ka manu rekordu pārspēs. Tas ir viņa pirmais, domāju, ka sekos vēl daudzi…”

Kā viņš to paveica?

Rovanperas ceļš uz uzvaru Igaunijā kļuva nedaudz vieglāks, kad vietējais varonis un 2019.gada pasaules čempions Ots Tanaks no Hyundai bija spiests izstāties pirmajā dienā divu riepu plīsuma dēļ, kad viņa i20 Coupe WRC bija tikai viena rezerves.

