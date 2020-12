Kas ātrāks - Juki Tsunoda braukšana vai viņa uzlēciens F1 aprindās?

noslēgs savu uzlēcienu motorsporta aprindās, nākamajā sezonā braucot Formula One kopā ar

Kā viņš nonāca līdz šim brīdim?

Kad viņš to izdarīja, Tsunoda vairs nav skatījies atpakaļ un pēc daudzsološiem trīs dienas ilgiem testiem Hungaroring trasē Budapeštā 2018.gadā, Juki kļuva par Red Bull Junior Team braucēju. Viņš atceras: "Tas tests bija viens no manas dzīves līdz šim galvenajiem brīžiem”.

Ko viņš ir sasniedzis?

Lietas 2019.gadā notika strauji. Pārcēlies uz Eiropu, viņš apguva jaunu kultūru, uzlaboja savu angļu valodu un sacentās F1 aprites priekšā Formula Three. Pēc pieciem pēc kārtas finišiem pirmajā sešiniekā sezonas otrajā pusē, tostarp uzvaru sprinta sacīkstē Moncā, F2 bija loģisks nākamais solis.

Pirmā F1 garša

Bija tikai likumsakarīgi, ka Airtona Sennas fans savu pirmo F1 mašinērijas garšu ieguva Imolas trasē Itālijā; leģendārā trase nebija uzņēmusi F1 sacīksti kopš 2006.gada, tomēr tika izmantota pēc kalendāra pārmaiņām. Trasē, kurā Brazīlijas leģenda traģiski zaudēja dzīvību 1994.gadā, Tsunoda sēdās pie Scuderia AlphaTauri formulas stūres. Pēc 72 apļiem vienā no sporta veida ikoniskākajām trasēm, viņš tagad zināja ko sagaidīt - un vēlējās vēl.

"Starp Formula Two un Formula One ir liela atšķirība," viņš skaidro. "Tās ir kā dažādas pasaules. Bija vieglāk braukt, bet arī grūtāk citos, fiziskos aspektos."

Ko saka eksperti?

Ko domā pats Juki?