Siguldā otro reizi notiks unikālās sacensības Red Bull Stikla Kalns

Lai nokļūtu finālā un iegūtu balvas no sacensību organizatoriem un atbalstītājiem, dalībniekiem jāstartē sprinta kvalifikacijā, kuras laikā mērķis ir uzstādīt ātrāko finiša laiku 400m distancē. Pēc kvalifikācijā uzrādītajiem rezultātiem, katrā slēpojumā vienlaicīgi varēs startēt 4 dalībnieki, no kuriem divi ātrākie turpina dalību izslēgšanas slēpojumos līdz nokļūst Fināla TOP4, taču 3. un 4. vietas ieguvēji katrā slēpojumā no tālākās cīņas izstājas. Sacensību vērtēšana norisināsies četrās klasēs - tautas klasē sievietēm un vīriešiem (atsevišķi) un sporta klasē sievietēm un vīriešiem (atsevišķi). Dalībai sacensībās aicināti piedalīties jebkura līmeņa distanču slēpotāji, biatlonisti, ziemas orientieristi un šo sporta veidu entuziasti.