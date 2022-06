Madars Apse tiekas ar Ugandas skeiteriem, kuri izgudro paši savus trikus

Daļa no šī stāsta

: skeitborda izcilība tiek mērīta apņēmībā nevis iemaņās. Skeitbordā sākotnēji iemaņas nevajag, bet jau no pašas pirmās dienas nepieciešama apņēmība.

Visvairāk no skeitošanas iegūst cilvēki kam tā nozīmē visvairāk, un būs grūti atrast kaislīgākus skeiterus par Gosu Džeraldu un Uganda Skateboard Society.

Viena no skeitborda galvenajām burvībām ir tā, ka tas adaptējas kur vien nonāk. No kalniem Brazīlijā līdz īpaši uzbuvētai videi Japānas pilsētā, šajā Skate Tales sērijā Latvijas profesionālais skeiteris

Men at work

Dosimies uz šī specefiskā Skate Tale pašiem pirmsākumiem: Ugandas skeita pionieris Goss Džeralds sev atklāja skeitbordu nejauši 2005.gadā. Viņš pirms tam par to nezināja un nebija redzējis pilnīgi neko - pat ne TV ekrānā. Kāds Kanādas bezpeļņas organizācijas darbinieks viņam uz skeita pabrauca garām uz ielas un Džeralds apmulsa no redzētā. Sešus gadus vēlāk, viņš dibināja Uganda Skateboard Society, kuri kolektīvi nolēma būvēt paši savu skeitbordu ar ārvalstu ziedotāju palīdzību.

Mēs visu darījām DIY veidā; katrs dizaina aspekts nācis no vietējiem

