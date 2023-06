Ar Madaru Apsi noskaidro, kādēļ Vess Krēmers ir enigmātiskākais skeiteris

Ir izaicinoši izprast to, kāpēc skeitborda spilgtākās zvaigznes ir vairāk kā rokzvaigznes nekā atlēti. Skeitbordā ir kaut kas nedaudz revolucionārs un tādēļ tā varoņos mēs meklējam tādu bezgalības izjūtu, kāda varētu būt arī dzejniekiem vai rakstniekiem. Kļūt par daļu no pašu stāsta, ja tā var teikt.

