Veltījums Vinsam Refetam

Lai tas būtu ar izpletni, vai jaudīgiem spārniem kopā ar Jetman, Vinss nekur nejutās tik ļoti mājās, kā izpaužot sevi gaisā, uz šīm nodarbēm līdzi ņemot savu dzīvīgo aizrautību un prieka sajūtu. Viņu atcerēsimies ar A Door in the Sky projektu, kurā viņš jau atkal demonstrēja savas graciozās iemaņas debesīs un iepriecināja ne tikai sevi, bet arī mūs visus. Wingsuit lidoša bija tikai viena no daudzajām disciplīnām, kurās viņš izcēlās ar savu priekšzīmīgo apzinīgumu.