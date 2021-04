29.aprīlī mēs ar vērienu atzīmējam Vispasaules Dejas dienu

Dancers at Red Bull BC One Workshop in Cape Town

Katram deju stilam ir sava cilvēku kopiena, kuri regulāri tiekas, lai trenētos, mācītos viens no otra un sacenstos. Tās eksistē visos līmeņos, no mazām vietējām scēnām līdz pasaules mēroga dejotāju kopienām, kuras cilvēkiem kļūst par otrajām ģimenēm. Un ja tava deju kopiena ir globāla, tu zini, ka lai kur tu neatrastos, tev vienmēr ir pieejami domubiedri, kuriem rūp tava labklājība.

Dejas ir viena no spēcīgākajām un universālākajām izpausmes formām, caur kuru dejotāji var sniegt vēstījumus, stāstīt stāstus un izpaust sajūtas veidā, kuru sapratīs ikviens, tostarp tie, kuri nepārvalda dejotāju valodu. Liela daļa no dejas spēka ir tas, kā tā ļauj komunicēt ar retorisku kustību palīdzību.

