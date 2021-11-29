أبرز ألعاب الفيديو المنتظرة في ديسمبر

فيما موسم الأعياد على الأبواب، نترقّب بفارغ الصبر الاستمتاع ببعض أروع ألعاب الفيديو التي ستصدر في ديسمبر هذا! تابعوا القراءة لمعرفة الألعاب المميزة الثلاث التي نرى أنها منتظرة أكثر من سواها!

#3: شادو تاكتكس: بلايدز أوف ذا شوغن – أيكوز تشويس (Aiko's Choice) – 6 ديسمبر

منصات اللعب: الكومبيوتر

"أيكوز تشويس" هي امتداد مستقلّ للّعبة المحبوبة "شادو تاكتكس: بلايدز أوف ذا شوغن"، والتي تدور أحداثها في اليابان. وترتكز هذه التكملة على شخصية أيكو الفريدة، التي تتقن فن التمويه وتشتيت انتباه أعدائها متنكرةً بزي الغيشا. ورغم اعتقادها أنها تركت هذه الحياة وراءها، كانت المفاجأة بعودة لايدي تشيو للظهور من جديد! تأسرنا القصة من خلال ثلاث مهام جديدة مكتملة، وثلاث مهام قصيرة، إضافة إلى بيئات جديدة. ونريد أن نشير مرة أخرى إلى أن هذه التكملة للّعبة، يمكن خوضها من دون اقتناء الإصدار السابق، ولكنْ إن أردتم أن تنغمسوا بالكامل في جو اللعبة، ننصحكم بتجربة الإصدار الأساسي (ويمكنكم أن تشكرونا لاحقاً).

شادو تاكتكس: بلايدز أوف ذا شوغن – أيكوز تشويس © IGDB.com

#2: وايت شادوز (White Shadows) – 7 ديسمبر

منصات اللعب: الكمبيوتر، بلايستيشن 5، إكس بوكس سيريز إكس

دائماً ما تتمتّع الألعاب بالأسود والأبيض برونقٍ خاص بها، ولعبة "وايت شادوز" المرتقبة ليست استثناء! يستنى اللعب بشخصية فتاة صغيرة بوجه طير (Ravengirl) تحاول الهرب من أرض وحشية يسودها العنف والاستبداد... وفتاتنا هذه هي في أسفل السلسلة الغذائية الاجتماعية. تأتي هذه اللعبة مع مؤثرات بصريّة مذهلة، وأنماط فنيّة متميّزة، وخلفية مثيرة للاهتمام لشخصيّاتها، وألغاز رائعة، وسيناريوهات فريدة لإبقائها مشوّقة في كل الأوقات.

وايت شادوز © IGDB.com

#3: ذا غانك (The Gunk) – 16 ديسمبر

منصات اللعب: الكمبيوتر، بلايستيشن 4، بلايستيشن 5

بعدما كان إصدراها مرتقباً في سبتمبر، ستطرح هذه اللعبة الميئة بالحركة والمغامرة في الأسواق في ديسمبر، ونحن على يقين أنها تستحق الانتظار! وبينما يجري اللعب من منظور الشخص الثالث، سنقوم بالتحكّم بشخصية راني، الفتاة التي تجمع الفضلات والتي تصل إلى كوكب غريب مع صديقها بيك.

ويشتمل هذا الكوكب على أراضٍ متنوّعة مثل الوديان والغابات وغيرها المزيد، والمغطاة كلها بطبقة من الوحل الفضائي المسمى "ذا غانك"، والتي في وِسع راني أن تزيلها مستعملة قفّاز الطاقة المجهّزة به. ولن تكتمل حلاوة اللعبة بالطبع من دون ظهور الوحوش الفضائية التي يجدر بنا أن نقاتلها!

وتبدو هذه اللعبة فائقة الروعة لدرجة أننا نتشوّق لتجربتها إلى أبعد حد.

ذا غانك © IGDB.com

تتضمّن هذه اللائحة الألعاب التي حرّكت فينا الحماسة أكثر من سواها، ولكن دعونا لا ننسى أن بعض الإصدرات الرائعة ستبصر النور كذلك الشهر المقبل! شاركوا هذا المقال وأخبرونا ضمن التعليقات أي ألعاب تنتظرونها بفارغ الصبر!