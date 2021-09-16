"ببجي" أو "بلاير أنونز باتل غراوندز" التي تعني "ساحات معارك اللاعبين المجهولين"، هي إحدى أشهر الألعاب المبتكرة على الهواتف الذكية. واللعبة لم تعُرف دائماً بأسرارها أو مفاجآتها المسمّاة "إيستر إيغز"، على خلاف ألعاب أخرى مشابهة مثل "فورتنايت" و"أوفرووتش". غير أن هذا الأمر تبدّل عندما أصدر مطوّرو اللعبة خريطة "ميرامار"، حيث يمكنك العثور على الكثير من الأسرار المخفيّة التي سنشكفها الآن خصيصاً لك، وفي ما يلي أبرز خمسة من بينها!

#5 إل بولو إس ميو:

نرى بوضوح جداراً كتبت عليه جملة بالإسبانية تقول "إل بولو إس ميو" أو ما معناه "الدجاجة من نصيبي"، وفي ذلك بطبيعة الحال إشارة إلى العبارة الشهيرة بالإنكليزية التي يراها لاعبو "ببجي" لدى فوزهم بإحدى الجولات "Winner Winner Chicken Dinner"، والتي تعني ببساطة "لدينا رابح!"

أبرز خمسة أسرار يمكن أن تجدها على خرائط "ببجي"! © MinuteMedia

#4 F2HNK:

من الأسرار الأخرى الطريفة والتي لا يصعب العثور عليها على خريطة "ميرامار"، عبارات يمكن رؤيتها على لوحات شاحنات البيك أب أو سيارات الستيشن، والتي عادة ما تكون من دون معنى في "ببجي"، غير أن مطوري اللعبة قرروا أن يمرّروا رسالة من خلالها هذه المرة وعلى هذه الخريطة تحديداً: F2HNK هي اختصار لعبارة "اضغط F للتزمير (ΗΟΝΚ)". هل كنت تعلم ذلك؟ ولكن ماذا يحدث فعلاً عندما تضغط على زر F؟ سندعك تكتشف ذلك بنفسك كي لا نفسد المفاجأة الطريفة!

#3 الكهف السري في فيكندي

إن كنت تلعب "ببجي" منذ مدة، لا شك أنك تعرف جيداً ثالث "إيستر إيغز" التي نتحدث عنها، والموجودة في شمال "بودفوستو". هذا الكهف السريّ مغلق بصخرة ضخمة لا يمكن إزاحتها إلا من خلال صدمها بسيارة للحصول على الكثير من الغنائم!

#2 رسم خريطة ميرامار

من الخفايا الأخرى تلك التي يمكن العثور عليها بالذهاب شرق "لوس ليونيس"، والتوجه إلى الجزيرة السفلى، حيث ستجد الخريطة الأولّية لـ"ميرامار" مرسومة على الأرض.

أبرز خمسة أسرار يمكن أن تجدها على خرائط "ببجي"! © MinuteMedia

#1 عودة إلى الجذور

سلاح القوس والنشّاب في "ببجي" يذكّر بذاك المستخدم في فيلم "باتل رويال" الذي كان مصدر الإلهام الأساسي لابتكار اللعبة نفسها.

هذه كانت أبرز الخفايا الخمس المعروفة بـ"إيستر إيغز" التي اخترناها لكم! شاركوا هذا المقال ولا تنسوا إطلاعنا على الأسرار الأخرى التي لم نأتِ على ذكرها في لائحتنا.