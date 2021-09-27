أبرز 5 إصدارات لألعاب الفيديو في أكتوبر

بينما نودّع فصل الصيف، نستعد لاستقبال ألعاب مهمة قريباً بعدما تأخر إصدارها بسبب الظروف الراهنة التي يشهدها العالم. وبعد هذا التأخير المؤسف، يكشف مطوّرو الألعاب جديدَهم في شهر مليء بالمواعيد التي ننتظرها بفارغ الصبر!

لنلقِ نظرة على أبرز خمس ألعاب يجري الحديث عنها والتي ستبصر النور في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

#5 باتلفيلد 2042 (Battlefield 2042) - 22 تشرين الأول/أكتوبر

منصّات اللعب: بي أس 4، بي أس 5، إكس بوكس وان، إكس بوكس سيريز إكس، الكومبيوتر

باتلفيلد 2042 © Electronic Arts

تعود اللعبة الأسطورية لتنقلنا إلى المستقبل القريب! وهي مع إصدارها هذه السنة ستقدم معارك ضخمة للاعبين، بنمطَي الاقتحام (Breakthrough) والغزو (Conquest). لكن هذا ليس كل شيء! سوف نرى المزيد من المغامرات التي تشمل "منطقة الخطر" (Hazard Zone)، وخرائط حيويّة على امتداد العالم، تتطلّب من اللاعبين قدرة على التكيّف المستمر مع ظروف مختلفة مثل العواصف الرملية وغيرها.

#4 سولار آش (Solar Ash) - 26 تشرين الأول/أكتوبر

منصّات اللعب: بي أس 4، بي أس 5، الكومبيوتر

سولار آش © PlayStation

قم برحلة عبر فجوة في الفضاء مسمّاة "ألترا فويد" (Ultravoid)، تلتهم جميع العوالم. "سولار آش" هي بمثابة تجربة شخصيّة للاعبين الذين عليهم أن يطوّرو شخصياتهم للتغلّب على المصاعب والتمسّك بالأمل.

#3 غارديانز أوف ذي غالاكسي من مارفل (Marvel's Guardians of the Galaxy) - 26 تشرين الأول/أكتوبر

منصّات اللعب: بي أس 4، بي أس 5، إكس بوكس وان، إكس بوكس سيريز إكس، الكومبيوتر

غارديانز أوف ذي غالاكسي من مارفل © Square Enix

سيشهد يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر إصدار لعبتَين مهمّتين، والثانية ليست سوى "غارديانز أوف ذي غالاكسي" من مارفل. وستلعب بالطبع بشخصية "ستار لورد"، لتقود فريقك وتتخذ القرارات اللازمة لخوض المعارك والبقاء على قيد الحياة وإنقاذ المجرات الأخرى.

#2 آيج أوف إمبايرز 4 (Age of Empires 4) - 28 تشرين الأول/أكتوبر

منصّات اللعب: الكومبيوتر

آيج أوف إمبايرز © ageofempires.com

تعود "آيج أوف إمبايرز" هذه السنة مع حملات أكثر وأفضل من أي وقت مضى. الإصدار الجديد للّعبة يشمل ثماني حضارات على على امتداد أكثر من 500 عام من التاريخ، من العصور المظلمة إلى عصر النهضة. وسيتعيّن عليك أن تقود قواتك إلى النصر من خلال حملات ومهمات متعددة بهدف أن تكون حضارتك هي الفائزة.

#1 رايدرز ريبابليك (Riders Republic) - 28 تشرين الأول/أكتوبر

منصّات اللعب: بي أس 5، بي أس 4، إكس بوكس وان، إكس بوكس سيريز إكس، الكومبيوتر، ستاديا

رايدرز ريبابليك © Ubisoft

تعود شركة يوبيسوفت بلعبة جديدة كلياً! وهي تأمل من خلال "رايدرز ريبابليك" أن توجد مساحة للاعبين للتنافس في الرياضات القصوى، الجميع في وقت واحد، بما يتيح لحد أقصى من 50 لاعباً على كل خريطة بخوض المنافسات بشكل متزامن. وتتضمن اللعبة مجموعة واسعة من الرياضات لتجربتها، مثل الدراجات وألواح التزلج والتحليق بالبزّات المجنّحة مع كثير من الأمور التي ستستمتع باكتشافها!

أي واحدة من تلك الألعاب أثارت اهتمامك أكثر؟ شارك هذا المقال وأخبرنا عن اللعبة التي اخترتها، وعن السبب.