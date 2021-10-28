أبرز 5 إصدارات لألعاب الفيديو في نوفمبر

لعبة الأغاني والرقص الشهيرة من شركة يو بي سوفت ستعود في نوفمبر مع 40 أغنية جديدة من أشهر أغاني البوب الرائجة والأغاني القديمة الشهيرة مثل أغنية Levitating للمغنية البريطانية Dua Lipa و Rock Your Body للمغني Justin Timberlake! جست دانس 2022 هي اللعبة المثالية للحركة والتمرّن على الرقص للحظو على بعض المرح مع الأصدقاء والعائلة.

لعبة الأغاني والرقص الشهيرة من شركة يو بي سوفت ستعود في نوفمبر مع 40 أغنية جديدة من أشهر أغاني البوب الرائجة والأغاني القديمة الشهيرة مثل أغنية Levitating للمغنية البريطانية Dua Lipa و Rock Your Body للمغني Justin Timberlake! جست دانس 2022 هي اللعبة المثالية للحركة والتمرّن على الرقص للحظو على بعض المرح مع الأصدقاء والعائلة.

لعبة الأغاني والرقص الشهيرة من شركة يو بي سوفت ستعود في نوفمبر مع 40 أغنية جديدة من أشهر أغاني البوب الرائجة والأغاني القديمة الشهيرة مثل أغنية Levitating للمغنية البريطانية Dua Lipa و Rock Your Body للمغني Justin Timberlake! جست دانس 2022 هي اللعبة المثالية للحركة والتمرّن على الرقص للحظو على بعض المرح مع الأصدقاء والعائلة.