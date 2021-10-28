أبرز 5 إصدارات لألعاب الفيديو في نوفمبر

أتى فصل الخريف وأتى معه العديد من إصدارات ألعاب الفيديو الرهيبة فلنلقِ نظرة على أبرز خمس ألعاب ستبصر النور في تشرين االثاني/نوفمبر 2021.
#5 جست دانس 2022 (Just Dance 2022) – 4 نوفمبر
منصّات اللعب: بي أس 4، بي أس 5، إكس بوكس، سويتش
لعبة الأغاني والرقص الشهيرة من شركة يو بي سوفت ستعود في نوفمبر مع 40 أغنية جديدة من أشهر أغاني البوب الرائجة والأغاني القديمة الشهيرة مثل أغنية Levitating للمغنية البريطانية Dua Lipa و Rock Your Body للمغني Justin Timberlake! جست دانس 2022 هي اللعبة المثالية للحركة والتمرّن على الرقص للحظو على بعض المرح مع الأصدقاء والعائلة.
#4 فورزا هورايزن 5 (Forza Horizon 5) – 9 نوفمبر
منصّات اللعب: إكس بوكس، بي سي
تنتظركم مغامرة جديدة مع لعبة فورزا هورايزن 5 مع أنواع جديدة من السيارات بالإضافة إلى الأنواع المفضلّة لمحبّي اللعبة! حان الوقت لتتأهب خلف المقود لتكتشف عالم مليء بالسرعة والأدرينالين.
#3 جراند ثيفت أوتو V النسخة المعدلّة (Grand Theft Auto V Remastered) – 11 نوفمبر
منصّات اللعب: بي أس 5، إكس بوكس إكس سيريز
تمّ إصدار هذه اللعبة بمهماتها وشخصياتها الشهيرة بالأصل في عام 2013! ولكن في نوفمبر 2021 ستكون اللعبة أونلاين ومحدثّة بالمغامرات المختلفة والمشوقة ونحن مستعدون لتجربتها!
#2 بوكيمون بريليانت دياموند وشاينينغ بيرل (Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl) – 19 نوفمبر
منصّات اللعب: سويتش
ستعدوّا يا محبّي بوكيمون فنحن على أتم الاستعداد لنجمعها الآن! أشهر الألعاب في عالم الأنيميه الياباني تعود في حلّة حديدة على سويتش باللعبتين بوكيمون بريليانت دياموند وشاينينغ بيرل في أحداثها التي تقع في منطقة سينوه حيث تكون النسختين متطابقتين بالقصة وتتالي الأحداث مع تغييرات طفيفة كأنواع البوكيمات المتواجدة في كل نسخة إضافة غلى العديد من الاختلافات الأخرى ولكن مع نسخة ستختار نحن متأكدون أنها ستكون ممتعة ورائعة!
#1: فاينا فانتاسي XIV: إيند والكر (Final Fantasy XIV: Endwalker) – 23 نوفمبر
منصّات اللعب: بي أس 5، بي أس 4, بي سي
و اللعبة التي احتلت المنصب الأول على لائحة ألألعاب المصدرّة في شهر نوفمبر هي الإضافة الرابعة والأخيرة على اللعبة الشهيرة فاينال فانتاسي! نحن على ثقة بأن ه\ه الإضافة ستضفي العديد من التحديات المحمسة والرائعة التي ستبقيك متشوقاً لكل المغامرات في اللعبة.
من كل هذه الإصدارات الحديثة أي منها أعجبتك أكثر؟ شارك المقال وأعلمنا بخيارك!