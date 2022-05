أبطال ريد بُل نيمار جونيور فايف من نهائي الكويت الجدد هنا!

Part of this story

ربما تتذكر ذلك وربما لا، بس كان لدينا العام الماضي نهائي بطولة ريد بُل نيمار جونيوز فايف بالكويت واللي خرج منه فريق "The Juniors" متوّجًا بالبطولة ومتفوقًا على منافسهم في النهائي، فريق "Al-Najjar" بنتيجة كبيرة 5 مقابل لا شيء. إذا كنت حاضر النهائي فبالتأكيد تعرف عن إيش نتحدث. ولكن لسوء الحظ اضطررنا لتأجيل النهائيات العالمية في قطر. ولذلك قررنا إعادة جميع أبطال الدول من بطولة العام الماضي وإشراكهم في النهائي العالمي لهذا العام! غير ذلك، فكّروا للحظة في الاسم العبقري لفريق "The Juniors"؟ لابد أن نقر لهم بتلك العبقرية في اختيار الاسم ، ناهيك عن جودتهم كفريق. علاوة على ذلك، احنا على يقين أن نيمار جونيور راح يستمتع كثيرًا عندما يشاهد "The Juniors" على أرضية الميدان في قطر.