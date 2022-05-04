انتهت أكبر بطولة كرة قدم خماسية في العالم بأكثر طريقة مذهلة، ولدينا اسم الفريق اللي راح يستقل الطائرة إلى قطر! بس قبل ما نبدأ، اسمحوا لنا بذكر لماذا النهائي العالمي لبطولة ريد بُل نيمار جونيور فايف راح يكون أكثر تميّزًا العام هذا.

ومعنا ورقة بالمواعيد، لا تقلق. النهائي العالمي لبطولة ريد بُل نيمار جونيور فايف راح يقام في 24 مايو 2022. واحنا على أتم استعداد.

بل نيمار حونيور بنفسه أطلق على العام هذا، بشكل انه يشبه، "النهائي السوبر"! عامان مختلفان وبطلان وطنيان راح يلعبان في البطولة الأولى من نوعها على الإطلاق. ما راح يقترب أي شيء من حجم هذه البطولة! ومعنا هذا العام بطلًا آخر، وما قادرين ننتظر حتى نقوك مين هو. راح نقول لك كل شي، حالًا!

ربما تتذكر ذلك وربما لا، بس كان لدينا العام الماضي نهائي بطولة ريد بُل نيمار جونيوز فايف بالكويت واللي خرج منه فريق "The Juniors" متوّجًا بالبطولة ومتفوقًا على منافسهم في النهائي، فريق "Al-Najjar" بنتيجة كبيرة 5 مقابل لا شيء. إذا كنت حاضر النهائي فبالتأكيد تعرف عن إيش نتحدث. ولكن لسوء الحظ اضطررنا لتأجيل النهائيات العالمية في قطر. ولذلك قررنا إعادة جميع أبطال الدول من بطولة العام الماضي وإشراكهم في النهائي العالمي لهذا العام! غير ذلك، فكّروا للحظة في الاسم العبقري لفريق "The Juniors"؟ لابد أن نقر لهم بتلك العبقرية في اختيار الاسم ، ناهيك عن جودتهم كفريق. علاوة على ذلك، احنا على يقين أن نيمار جونيور راح يستمتع كثيرًا عندما يشاهد "The Juniors" على أرضية الميدان في قطر.

أبطال ريد بُل نيمار جونيور فايف من نهائي الكويت الجدد هنا! © Red Bull

بعد هذا التذكير، نعود إلى بطولة 2022 وأخبارنا المعتادة. حطّمت تصفيات هذا العام الأرقام القياسية! تنافس 115 فريقًا على المركز المؤهل لنهائيات الكويت. الجدول كان مكدسًا وتم لعب المباريات بالتعاقب المباشر. كان الأمر يشبه ماكينة أهداف لا تتوقف أبدًا.

انضم إلينا النجم الكويتي عبد العزيز المشعان أثناء الاستعداد للفعالية الكبيرة. وقضي أول لاعب كويتي يحترف في أوروبا وقته في إحماء الفرق وتعليمهم أهمية الحفاظ على الإحماء قبل المباراة. احنا ممتنون كثيرًا لعبد العزيز عن وقته اللي قضاه معنا وعن نصائحه الاحترافية أثناء النهائيات. رجل غاية في اللُطف، ومضيف بالفطرة!

نهائيات دولة الكويت 2022: المباراة بين فريق "Jayenkom" ضد فريق "Ajaj". ما ادخر الفريقان أي جهد طوال زمن المباراة. ظهر الشد والجهد على أرض الملعب. كما ظهرت الروح رياضية. تسديدات على المرمى. أهدروا الفرص! التبديل. التدافع على الكرة. تمريرات قريبة، وتسديدات على المرمى. النتيجة ما زالت صفر. ولا هدف حتى الآن. ثم فجأة، انتهى الوقت. انتهت المباراة. ماذا بعد؟ قواعد الوقت الإضافي، يا رفاق.

وانتهت مباراة نهائيات الكويت بهدف واحد. أجل، هدف واحد. لم يتمكن الفريقان من التسجيل أثناء مباراة تحديد المصير، الدفاع ثم الدفاع ثم الدفاع طوال المباراة، وذهبنا إلى قاعدة التعادل الخاصة. قاعدة التعادل الخاصة أتاحت لكل فريق اختيار لاعبًا واحدًا للتنافس 1 ضد 1 في مباراة فردية. الكل أو لا شيء.

أبطال ريد بُل نيمار جونيور فايف من نهائي الكويت الجدد هنا! © Red Bull

سجّل نجم فريق "Jayenkom" هدف البطولة! وانتهت المباراة في لمح البصر. وأخذ فريق "Jayenkom" كل شيء. قطر هي المحطة التالية. ومن المعلومات الطريفة حول فريق "Jayenkom" هي أن هذا هو ثاني نصر له في بطولة ريد بُل نيمار جونيور فايف. فقد سبق لهم تحقيق اللقب في عام 2019! أكبر تحيّة لفريق "Jayenkom"، اللي وضع بطولة هذا العام نصـب أعينه من البداية.

لعب 115 فريق باجتهاد وقوة خلال هذه البطولة. تأهل 12 فريقًا للنهائيات الصعبة، وكل منهم استحق مكانه. بس ما راح يفوز إلا فريق واحد، وحقق بطولة هذا العام فريق "Jayenkom" الحامل للقب ثلاث مرات. مبروك للجميع، شاهدهم مع فريق "The Juniors" في النهائيات السوبر بقطر!

شكرخاص لرعاية شركة أكوا إيفا وصحيفة كويت تايمز، اللي أظهروا دعهم الكامل أثناء البطولة بأكملها.