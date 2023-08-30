أجواء موسيقى الهاوس الإفريقية الساحرة في "ريتشوال" الرياض

وفي هذا الإطار، تستعد الرياض لاحتضان حفل موسيقي فريد في منتجع ماونتن فيو العمارية مساء الجمعة في الأول من سبتمبر، بمشاركة فنانين عالميين ومحليين بارزين.

وسيكون عشاق الفنون على موعد مع تجربة فريدة، من خلال أنغام موسيقى الهاوس الإفريقية أو "أفرو هاوس" التي يتميّز فيها المنتج الشهير والمنسق الموسيقي اليوناني "دي جاي ليفا كاي"، وألحان الموهبة الصاعدة كريس نامي التي باتت أكثر المنسقين الموسيقيين شهرة في مدينة قازان الروسية، بالإضافة إلى عروض النجوم المحليين إيجنايتر، طلال جي كي، فيرجو، وسام.

وتَعِد أجواء الأمسية الفريدة بأن تكون مفعمة بالطاقة الإيجابية والحماسة العالية، من خلال تجربة غامرة ستنقل الحاضرين إلى القلب النابض لموسيقى الهاوس الإفريقية. ومن خلال ألحان منسّقة بدقّة، وأحدث العروض والمؤثّرات والتقنيات المذهلة، سينقل حفل "ريتشوال" الساحة الترفيهية في الرياض إلى آفاق جديدة.

وستكون الموسيقى هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في حفل "ريتشوال" في العمارية، حيث سيبهر منسّقو الأغاني والفنانون العالميون ونجوم الساحة المحليّة الجمهور، من خلال مزيج متناغم من "الطقوس" الموسيقية الإفريقية التي ستلهب ساحة الرقص وترفع الروح المعنوية لدى جميع الحضور، وتحرّك أجسادهم كما قلوبهم وتأسر حواسهم.