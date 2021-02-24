أحداث أسعدتنا في الماضي

ما في شك أن تاريخ الرياضة في الكويت واحد من الأقدم والأعرق في المنطقة. وبالتأكيد راح يثير ذكريات السكان والمشجعين الدوليين في جميع أنحاء العالم. ظلت الكويت قادرة على المنافسة في منطقة الخليج لأكثر من 60 عامًا، وأعطتنا حفنة من أفضل اللحظات الرياضية في مختلف الرياضات.

سواء كنا نتحدث عن الفرق والنجاحات الساحقة الممتدة اللي حققتها، أو إنجازات الرياضيين الفرديين، راح نجد أرقام قياسية عالمية ومباريات كبيرة وتحقيق الانتصارات الأسطورية بعد التأخر في النتيجة وكؤوس البطولات. لقد مرّوا بلحظات نجاح وإخفاق، صعود وهبوط، ولازم نخص بالشكر المشجعين المخلصين اللي لا حصر لهم اللي معاهم على الحاوة والمرّة.

وحتى نخليك تشعر بالحنين إلى الماضي راح نشارك بعض الأحداث البارزة معك اليوم، وقد تكون هذه أول مرة تسمع عن إحدى هذه الأحداث.

حسنًا، لندخل في الموضوع!

منتخب الكويت لكرة القدم

الأزرق هو أحد المنتخبات الأساسية في الخليج وقد ساعد في تمهيد الطريق أمام ممارسة الرياضة في المنطقة.

أرعب منتخب الكويت لكرة القدم المنطقة كلها لعقود بفضل اللاعبين الأسطوريين اللي كانوا يشكلون جزءًا منه، وهيمن على هذه الرياضة الحماسية لعدة أجيال. وفي كل مرة، كان منتخبنا الوطني قادرًا باستمرار على إعادة بناء الفريق من الصفر لاستعادة ميزته التنافسية المتميزة في الخليج.

أحد الأرقام القياسي العالمي اللي حققها منتخبنا هو أكبر نتيجة في تاريخ المباريات الدولية للمنتخبات حيث تغلّب على منتخب بوتان بنتيجة 20 مقابل لا شيء. هذه هي الهيمنة بمعناها الحرفي، على الرغم من كسر هذا الرقم قبل عدة سنوات.

ويعد المنتخب الكويتي أكثر المنتخبات تحقيقًا لكأس الخليج بواقع 10 بطولات، وما قدر أي منتخب يكسر هذا الرقم حتى يومنا هذا، وبالتأكيد إن ما راح يقدر أي أحد على كسره في القريب.

اجلس وشاهد إحدى مباريات البطولات القديمة بنفسك، أو شاهد المنافسة القديمة الشهيرة بين الأزرق والأسود (منتخب العراق) وراح تعرف بنفسك معنى الإثارة والحماس وأهداف الفوز في آخر دقيقة، والمنتخب الكويتي ما كان ينقصه أي شيء مما ذكرنا.

المشاركة الأولى لجعفر في رالي داكار

بالنسبة لنا، ما نقدر ننسى مشاركة محمد جعفر في رالي دكار 2021 للعديد من الأسباب. دون أن ننسى بالطبع المجهودات المذهلة اللي بذلها هو وفريقه، وكل السنوات التي استغرقها لبلوغ هذه المرحلة الفاصلة.

محمد جعفر يتسابق خلال المرحلة الثلاثة في رالي داكار © Marcelo Maragni

قضى محمد معظم حياته في المشاركة بقوة في سباقات الموتوكروس والتفوق فيها. واحد من أهداف حياته كان الوصول إلى داكار، ونجح في تحقيق ذلك.

أظهر جعفر روح المثابرة فور دخوله الرالي، وحتى عندما تعرّض لإصابة بالغة لدرجة منعته من إنهاء السباق. ولكن هذه المرة ما راح تكون الأخيرة له في داكار، فهو يخطط بجدية للعودة إلى الرالي الأسطوري العام المقبل.

بشار عبد الله

هناك أكثر من 75 سبب للهتاف إلى الأبد باسم الهدّاف التاريخي لمنتخب الكويت. امتدت مسيرته الكروية من أواخر التسعينيات وحتى عام 2007، لكن اللي جعلنا فعلًا نحب مشاهدته وهو يلعب هي روح الفريق المدهشة اللي كان يتمتع بيها.

وإذا كان مو واضح، فهو ما زال حامل الرقم القياسي في الدولة بـ75 هدف.

رقم محمد بوربيّع القياسي في بطولة IJSBA

تحقيق 12 فوزًا متتاليًا في البطولة العالمية للاتحاد الدولي للدراجات المائية(IJSBA) هو إنجازًا خارقًا في حد ذاته، ولكن هذا ما كان كافي لإرضاء متسابق الجيت سكي الأعظم، محمد بوربيّع .

محمد بوربيّع في صورة التقطت في الكويت © Dan Vojtech

وضع محمد نصب عينيه دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وقد نجح في تحقيق ذلك بـ21 فوز ليصبح الأكثر تتويجًا في المنطقة بأكملها. ولا يزال يعتبر حتى الآن الأفضل في فئته، ما في شيء نقدر نقوله أكثر من كده. سجّله يتحدث عن نفسه، ومين إحنا لنجادل في ذلك. بالإضافة إلى كونه رجل لطيف للغاية، ولكن هذا بعيد عن موضوعنا.

بدر المطوّع

إحنا عارفين إنك عارف إنه مستحيل ما نذكر لاعب كرة القدم المحترف بدر المطوّع. فمن بين الجيل الجديد من نجوم كرة القدم، بدر هو النموذج اللي يُقتدى به. وحاليًا، هو يحتل المرتبة الثالثة في قائمة الهدّافين التاريخيين لمنتخب الكويت برصيد 56 هدف.