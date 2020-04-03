أحسن 4 ألعاب موبايل بتعلمك الدرفت

الألعاب طبعا كان الها نصيب كبير بهاي التطبيقات ولكن الأجمل تطوير العاب السيارات على الموبايل وخصوصا العاب الدرفت بطريقة صارت تنافس من ناحية التسلية ألعاب البلاي ستيشن والاكس بوكس.

اليوم تطورت العاب الدرفت لدرجة انه صار بالإمكان انك تتعلم اساسيات الدرفت عن طريقها، وهون منركز على كلمة اساسيات لأنه مهما تطورت التكنولوجيا ما أتوقع تقدر توصل للأدرينالين و المتعة الي بتوفرلك إياها رياضة الدرفت بصورتها الواقعية.

اخترنا لكم افضل العاب رياضة الدرفت بتقدر تحملها بأي وقت على هاتفك الذكي، و كلها طبعا مجانية:

Torque Drift

الحلو بهاي اللعبة الحلبات الحقيقة و السيارات الحقيقية الي بتقدر تسوقها و تعدلها على كيفك، حتى بإمكانك تجرب سيارات ابطال رد بُل في رياضة الدرفت مثل اللكزس ار سي اف، سيارة البطل أحمد دحام.

Car x Drift 1&2

لعبة لاقت شهرة كبيرة بين الشباب، تصوير و تحكم ممتاز، سيارات شبيهة بالحقيقية (أسامي السيارات غير حقيقية ) مسلية لأبعد الحدود و الأساسيات الي فيها قريبة جدا للواقع، بتعتمد مبدأ النتيجة النهائية.

FR Legends

من أكثر الألعاب تسلية، بتعتمد على مبدأ التاندم درفت. تصوير السيارات ورسمها بطريقة كرتونية بعطي لمسة مميزة الها (انا شخصيا بقضي وقت كبير على هاي اللعبة)

Drift Fanatics Sports Car Drifting

اللعبة الأكثر واقعية، صعبة شوي و هاد الاشي عشاق العاب السيارات بفضلوه، التعديل فيها كبير و تعتبر واحدة من أفضل العاب الدرفت المتوفرة حاليا، وكن مشكلتها الوحيدة إنها مش متوفرة لمستخدمين الايفون.