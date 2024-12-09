العُماني العامري بطل نهائيات سلسلة ريد بُل كار بارك درِفت 2024

العامري متوسطاً الحديدي والخطيب على منصة التتويج © Red Bull Content Pool

9 ديسمبر - مسقط، عُمان: بعد أكثر من 12 شهراً من المنافسات الشيّقة، بلغت سلسلة ريد بُل كار بارك درِفت لموسم 2023-2024 خواتيمها بتتويج أحمد العامري من سلطنة عُمان "ملكاً للدرِفت"، في النهائيات العالمية التي عادت إلى العاصمة مسقط.

وأمام مدرّجات غصّت بالآلاف من المشجّعين المتحمّسين، شهدت حلبة مسقط درِفت أرينا في الجمعية العُمانية للسيارات منافسات رائعة ورفيعة المستوى، جمعت 26 سائقاً من 17 بلداً، في قائمة مشاركين كانت الأكبر هذا العام في تاريخ الحدث الذي يمتد على 16 عاماً.

أقوى عروض الدرِفت في النسخة الأضخم من نهائيات البطولة © Red Bull Content Pool

وخاض البطولة نخبة الـ"درِفترز" المتأهلين من جميع أنحاء الشرق الأوسط، من مصر ولبنان والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية وفلسطين والعراق، إضافة إلى ممثلي سلطنة عُمان وأبطال الدرِفت من جورجيا وجنوب أفريقيا وإستونيا وبلغاريا وموريشيوس وأذربيجان. ولم تكن المنافسة على اللقب سهلة على الإطلاق في رياضة قد يُحدث أصغر خطأ فيها كل الفرق بين الفوز والخسارة.

وبعدما سجّل أفضل النتائج في الجولة الأولى، حرص العامري على الاحتفاظ بأفضل أداء له لجولة "أفضل أربعة" النهائية، والتي انتزع فيها المركز الأول برصيد إجمالي ممتاز اقترب فيه من تحقيق العلامة الكاملة، متفوقًا على مواطنه هيثم الحديدي الذي احتل المركز الثاني والمصري هشام الخطيب الذي أنهى الجولة والبطولة ثالثاً.

أحمد العامري رافعاً كأس المركز الأول © Red Bull Content Pool

وشكّلت طاقة الجمهور جزءًا لا يتجزّأ من مسك ختام سلسلة منافسات "ريد بُل كار بارك درِفت" لهذا العام، والتي شهدت عودة سلطنة عُمان لاستضافة النهائيات العالمية في حلبة مسقط درِفت أرينا الشهيرة في الجمعية العُمانية للسيارات، والمعروفة بكونها نقطة الالتقاء ومركز جميع رياضات المحركات في سلطنة عُمان.