أخر ألعاب الفيديو التي ستُصدر هذا الشهر

فبراير أصبح هنا (بعد شهر يناير طوووويل) ونحن متأكدين أنه سيبقي يديك مشغولتين بلفيف من الألعاب المذهلة والتي لن تستطيع تجاهلها من فرط متعتها.

تابع القراءة لترى قائمتنا من الألعاب التي ستصبح مولعًا بها هذا الشهر. وكما نقول دائمًا، ها قد بدأت اللعبة أيها اللاعبون.

ليتل نايتميرز 2

واو، لقد استمتعنا للغاية عندما جرّبنا الجزء الأول من لعبة ليتل نايتميرز، لذا نظن أنه بوسعك تخمين مدى ترقّبنا لهذا الجزء.

في هذا الجزء تلتقي الفتاة بصبي، ويلتقي الصبي بفتاة. وتدور الحبكة حول انطلاق الصبي والفتاة في مغامرة متسللين عبر مدينة بالي بحثًا عن الرجل الرفيع (الذي ظهر على التلفزيون في الجزء الأول)، وأثناء مغامرتهما يحاولان تجنب قاطني المدينة غريبي الأطوار والذين سيهاجمون كلًا من الصبي والفتاة فور رؤيتهما. مخيف. وبصراحة، هذه بالضبط الحبكة التي نتوق لها. طالما سنصل إلى نهاية اللعبة سالمين غانمين.

هل صدرت منّا كلمة "مخيف"؟ لا لا انتظر، نحن لسنا خائفين بل أنت الخائف، وذلك وعد.

بداية من 11 فبراير، بإمكانك تلعبها على بلاي ستيشن 4، إكس بوكس وان، نينتيندو سويتش، والحاسوب الشخصي الذي يعمل بنظام مايكروسوفت ويندوز.

بيرسونا 5 سترايكرز

بعد النجاح الساحق الذي حققته نهاية لعبة بيرسونا 5 بعدة أشهر، تجتمع العصابة مجددًا وتتخلص من تنسيق لعبة تقمص الأدوار اليابانية (JRPG) وتنتقل إلى أسلوب التقطيع والذبح الفوضوي. مهمة العصابة هذه المرة هي التحقيق في الأحداث الغريبة التي تجري في جميع أنحاء طوكيو، وسحق الأشرار الذي يصل عددهم إلى المئات أثناء سعيهم نحو تحقيق مهمتهم. هذه لعبة الصاخبة من تطوير كوي تيكمو، الشركة المطوّرة لسلسلة ألعاب موسو (من بينها لعبة داينستي واريورز) مع الجوكر وطاقمه من اللصوص آتيه إلى منصات الألعاب هذا الشهر.

بداية من 23 فبراير، بإمكانك لعبها على بلاي ستيشن 4، نينتيندو سويتش، والحاسوب الشخصي الذي يعمل بنظام مايكروسوفت ويندوز.

مجموعة ألعاب نيوه: الإصدارات الكاملة

باختصار، ينتظرك في لعبة نيوه سيوف وشياطين ويوكاي وكوداما ونينجا وساموراي ومعارك شرسة وصعبة.

مجموعة ألعاب نيوه هي إعادة تطوير للألعاب القديمة التي تمت ترقيتها لتأتي هذه المرة بجودة 4K ورسومات مُحسّنة وما يصل إلى 120 إطارًا في الثانية لأن هناك بعض الأشخاص لا يستطيعون التنفس دون هذه الأشياء.

سيكون للاعبين خيار شراء كل لعبة بشكل منفصل أو شراء المجموعة كلها في إصدار واحد.

يأتي الإصدار الكامل مُتخمًا بالألعاب الكاملة التي تعرفها وتحبها، بالإضافة إلى كل المحتويات القابلة للتنزيل وفصول قصتهم. وهم دراغون أوف ذا نورث و ديفاينت أونور و بلودشيد إيند.

وأفضل ما في الأمر بالنسبة لمالكي لعبة نيوه على بلاي ستيشن 4 أنه يمكنهم الترقية إلى إصدار بلاي ستيشن 5 المُحسّن. ما عليك سوى التوجه إلى الغيم هاب والترقية.

بداية من 5 فبراير، بتقدر تلعب الإصدارات التالية على الأجهزة المذكورة:

نيوه 2 – الإصدار الكامل (بلاي ستيشن 4)

نيوه 2 المُحسّنة – الإصدار الكامل (بلاي ستيشن 5، الحاسوب الشخصي الذي يعمل بنظام مايكروسوفت ويندوز)

نيوه المُحسّنة – الإصدار الكامل (بلاي ستيشن 5)

مجموعة نيوه (بلاي ستيشن 5)

سوبر ماريو ثري دي وورلد + براوزرز فيوري

لقد إنزاح الستار وكشف عن إصدار لعبة جديدة لإصدار سويتش الحالي! وهذه المرة، اللعبة الجديدة هي براوزرز فيوري، مغامرة جديدة كليًا ولكن بشكل مختلف: إنها لعبة عالم مفتوح وستجد براوزر بحجم ناطحة سحاب أثناء غضبه، وهو أشد غضبًا من أي وقت مضى. يوجد شخصية اخرة في اللعبة وهي براوزر جونيور والذي سيكون مساعدك في اللعبة (وأيضًا سيكون اللاعب الثاني إذا كان لديك صديق مستعد للعب معك).

تتيح اللعبة إمكانية اللعب الجماعي لما يصل إلى أربعة لاعبين، وبالتأكيد ذلك لن يشّكل أي مشكلة على الإطلاق، فنحن جميعًا على استعداد لخوض بعض الجولات مع أشهر سباك إيطالي في العالم.

ونحن لن نمل أبدًا من سماع ماريو وهو يقول "مياو" مع نهاية كل مستوى.

بداية من 12 فبراير، بتقدر تلعبها على نينتيندو سويتش.

إصدار لعبة الريترو سبيشال ألرت: داريوس كوزميك ريفيليشان

عقب النجاح الساحق والمفاجأة السارة للعبة داريوس كوزميك السابقة، سيتم إصدار مجموعة ألعاب ثالثة. تحسبًا فقط لرغبتك في المزيد بعد لعب مجموعة منصة الألعاب ومجموعة الآركيد.

ولكن ماذا بوسعنا أن نقول لك؟ داريوس هي سلسلة ألعاب كونية فريدة مع عدد كبير من الزعماء الأشبه بالأسماك والأعداء الأقل قوة.

يحتوي هذا الإصدار على المزيد من الأسماك الآلية في الفضاء الخارجي، وأسلحة ليزر كبيرة. ذلك هو المطلوب.