أخر ألعاب الفيديو التي ستُصدر هذا الشهر

أهلًا بك يا يناير العظيم! إليك قائمتنا لأفضل الألعاب اللي تبدأ تلعبها هذا الشهر.

رايد 4

أحدث إصدار من سلسلة ألعاب رايد لسباقات الدراجات النارية. هذه اللعبة اللي تحاكي سباقات الدراجات النارية تهتم جدًا بالتفاصيل وتركز على جعل اللاعبين يعيشون تجربة رائعة خالصة وكأنهم متسابقين حقيقيين مع توليفة مميزة من المسارات والدراجات المختلفة وهدف بلوغ المجد بالفوز بالبطولة.

اللاعبون سيعجبون جدًا بدورة النهار والليل، وخيارات الطقس التي تحاكي الواقع، وتوليفة المسارات التي سيتسابقون عليها، والتغييرات الفيزيائية في ماركات وموديلات الدراجات النارية الكثيرة المتوفرة. هذه بالتأكيد إحدى الألعاب اللي يجب على اللاعبين المحترفين أو "الهاردكور" شرائها فور صدورها هذا الشهر على أنظمة الجيل التالي. أما لو كنت أحد مستخدمي أنظمة الجيل الحالي، فاللعبة موجودة منذ بضعة أشهر، فماذا تنتظر؟

بداية من 21 يناير، بتقدر تلعبها على بلاي ستيشن 5، إكس بوكس إس إكس/إس.

هيتمان 3

تقمص دور العميل 47 في عالم هيتمان دائم التوسع والديناميكية وانجز المهام بطريقتك الخاصة. راح تنتهي الثلاثية بهذه اللعبة اللي راح تعطينا نهاية مرضية لأحداث الجزئين الأول والثاني من اللعبة.

كل مهمة راح تكون مختلفة وبها قدر عالي من التفاصيل والأجزاء المعقدة وعشرات من المتغيّرات اللي راح تجعلك المتحكم الأول والأخير في تنفيذها. ممكن تعد الفخاخ لأعدائك أو التسلل وإنهاء المهمة، أو ببساطة تفتح صدرك وتهجم عليهم بقوتك الغاشمة، الخيار متروك لك. والأكيد أن اللعبة هذي راح تعج بأكثر ما يحبه اللاعبون، وهو إمكانية إعادة المهام وإنجازها بطرق مختلفة.

لكل بداية نهاية وكل شيء جميل راح يجي يوم وينتهي. ولكن مع هذه النهاية، راح تقدر تلعبها مرة أخرى بطريقة مختلفة في كل مرة.

بداية من 20 يناير، بتقدر تلعبها على بلاي ستيشن 5، إكس بوكس إس إكس/إس، بلاي ستيشن 4، إكس بوكس وان، نينتندو سويتش، والحاسوب الشخصي الذي يعمل بنظام مايكروسوفت ويندوز.

أتيليه رايزا 2: لوست ليجيندز آند ذا سيكريت فيري

راح تعيش مغامرة أكبر مع المزيد من حرية الاستكشاف والشخصيات القوية في الجزء الثاني من اللعبة التي أعجب بها الكثيرون. راح تلعب برايزا وراح تستمتع أكثر بآليات المعركة الفورية اللي لاقت استحسانًا كبيرا من اللاعبين مع مجموعة حركات أكثر للشخصية وهذا أكيد شي مُرحّب به.

إذا كنت من محبي ألعاب تقمّص الأدوار اليابانية، فلا تتردد في شراء اللعبة هذا الشهر. ولا تقلق، ما راح يكون من الضروري أنك تلعب اللعبة الأصلية أولًا حتى تستمتع بهذا الجزء.

بداية من 26 يناير، بتقدر تلعبها على بلاي ستيشن 5، بلاي ستيشن 4، نينتندو سويتش، والحاسوب الشخصي الذي يعمل بنظام مايكروسوفت ويندوز.

سورد أوف ذي نكرومانسر

اللعبة عبارة عن لعبه "دنجن كرولر" أو كما يمكننا تسميتها بمستكشف المغارات مع لمسة من ألعاب تقمّص الأدوار "روجلايك" وقصتها تدور حول قصة حب.

هي لعبة أكشن في الأساس، حيث راح يضطر اللاعبون إلى التعمق أكثر فأكثر في المغارات لاكتساب نقاط القوة، على أمل إنقاذ حبيبتهم في النهاية. استخدم قوة السيف لقهر الأعداء، ورفع مستواك، وتجد طريقك إلى المنطقة التالية. وكما هو الحال مع العديد من ألعاب تقمّص الأدوار "روجلايك"، فإنك تصبح أفضل وأفضل مع الممارسة، وستشعر بالنشوة مع كل إنجاز.

وهل ذكرنا أنك ستتمتع بقوة إحياء الأعداء اللي قتلتهم وجعلهم يقاتلون إلى جانبك؟

بداية من 28 يناير، بتقدر تلعبها على بلاي ستيشن 4، إكس بوكس وان، نينتندو سويتش، والحاسوب الشخصي الذي يعمل بنظام مايكروسوفت ويندوز.

مونستر هانتر رايز مع نسختها التجريبية

بالتأكيد تتذكر لعبة مونستر هانتر وورلد اللي أثارت إعجاب كل اللاعبين، ولكن المفاجأة أن شركة كابكوم، مطورة اللعبة، قامت بتطوير السلسلة للعبها على أنظمة ألعاب الفيديو فقط، وقد استمتع اللاعبون بكل دقيقة منها. والآن تعود السلسلة إلى نينتندو، أي أنه راح تقدر مرة أخرى تلعب مونستر هانتر في أي مكان تريد. لكن لا تعتبر أن هذه خطوة إلى الوراء في طريقة اللعب، فحسب ما سمعناه أن هذا الجزء هو امتداد لجزء وورلد مطوّر لنظام الألعاب المختلط.

ستصدر لعبة رايز في شهر مارس، ولكن قررت كابكوم تشوّقنا أكثر بتجربتها في شكل لعبة تجريبية، ولا يسعنا الانتظار حقًا.

إذا كنت مهتم باللعبة أو لاعب قديم، فهذه هي الفرصة المثالية لتفقد ميكانيكيات وايرباج الجديدة، وتجربة كافة فئات الأسلحة الأربعة عشر. لقد جاءت مونستر هانتر في شكل تجربة سريعة لإكمال متعة شهر يناير.