بعد انتظارٍ للبحث بين الاشتراكات التي تم تقديمها، والتدقيق فيها بهدف التعرّف إلى أفضل التصاميم، وقع الاختيار على أروع 40 تصميماً للفرق التي ستشارك معنا في أكبر سباق من نوعه يقام في عمّان، "ريد بُل سوب بوكس"، والذي يعود إلى العاصمة الأردنية للمرة الثالثة!

40 فريقاً في أكبر سباق من نوعه في الأردن! © Farras Oran

في هذا السباق سنشاهد أكثر العربات فرادة وبتصاميم مذهلة، والتي ستخوض من خلالها الفرق السباق بهدف احتلال المركز الأول، وسيخضع أداؤها للتحكيم وفق المعايير التالية:

الإبداع في التصميم: يقوم كل عضو في لجنة التحكيم بوضع علامة من عشر نقاط بحسب الإبداع في التصميم.

الأداء الترحيبي للفريق: قبل نزول أي من الفرق لخوض السباق، يجب على أعضاء الفريق تقديم أداء أو عرض على موسيقى من اختيارهم، وعلى لجنة التحكيم تقييم الأداء ووضع علامة على عشرة!

السرعة في عبور المسار: ولا يجب أن ننسى بالطبع أن أهم المعايير لدى تقييم أداء الفرق هو السرعة في تخطي المسار بالعقبات الموجودة فيه وإنهاء السباق.

40 فريقاً في أكبر سباق من نوعه في الأردن! © Farras Oran

وسيشارك معنا في نسخة العام 2023 من "ريد بُل سوب بوكس" 40 فريقاً من الأفراد والشركات وبعض مؤثّري مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم عبدالله طحان، عمر أبو رب، سعد زغلول ومايا عبدالله!

وستتنافس جميع الفرق أمام لجنة تحكيم ستتألف من: نتاليا (الأجنبية) و الممثلة يارا مصطفى وعمر زوربا وطبعاً أحمد دحّام!

40 فريقاً في أكبر سباق من نوعه في الأردن! © Farras Oran

40 فريقاً في أكبر سباق من نوعه في الأردن! © Farras Oran

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