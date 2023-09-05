40 فريقاً في أكبر سباق من نوعه في الأردن!

بعد انتظارٍ للبحث بين الاشتراكات التي تم تقديمها، والتدقيق فيها بهدف التعرّف إلى أفضل التصاميم، وقع الاختيار على أروع 40 تصميماً للفرق التي ستشارك معنا في أكبر سباق من نوعه يقام في عمّان، "ريد بُل سوب بوكس"، والذي يعود إلى العاصمة الأردنية للمرة الثالثة!
في هذا السباق سنشاهد أكثر العربات فرادة وبتصاميم مذهلة، والتي ستخوض من خلالها الفرق السباق بهدف احتلال المركز الأول، وسيخضع أداؤها للتحكيم وفق المعايير التالية:
الإبداع في التصميم: يقوم كل عضو في لجنة التحكيم بوضع علامة من عشر نقاط بحسب الإبداع في التصميم.
الأداء الترحيبي للفريق: قبل نزول أي من الفرق لخوض السباق، يجب على أعضاء الفريق تقديم أداء أو عرض على موسيقى من اختيارهم، وعلى لجنة التحكيم تقييم الأداء ووضع علامة على عشرة!
السرعة في عبور المسار: ولا يجب أن ننسى بالطبع أن أهم المعايير لدى تقييم أداء الفرق هو السرعة في تخطي المسار بالعقبات الموجودة فيه وإنهاء السباق.
وسيشارك معنا في نسخة العام 2023 من "ريد بُل سوب بوكس" 40 فريقاً من الأفراد والشركات وبعض مؤثّري مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم عبدالله طحان، عمر أبو رب، سعد زغلول ومايا عبدالله!
وستتنافس جميع الفرق أمام لجنة تحكيم ستتألف من: نتاليا (الأجنبية) و الممثلة يارا مصطفى وعمر زوربا وطبعاً أحمد دحّام!
سيكون حضور السباق مجانياً، وهو سيقام عند الساعة 2:00 بعد ظهر يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، في كوريدور عبدون على شارع توفيق الطباع، بالشراكة مع هيئة سياحة الأردن، زين، طلبات مارت، جي شوك، إم جي موتور الأردن، البنك الأهلي، جيني، رؤيا، راديو هلا وراديو بلس 104.3.
للمزيد من المعلومات زوروا الموقع: