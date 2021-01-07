أفضل ألعاب سباقات الرالي

تعتبر رياضة الرالي من أعلى فنون القيادة ولذلك تم تقديم العديد من عناوين ألعاب الفيديو في العقود القليلة الماضية والتي تمثل وجهة النظر هذه. لطالما كانت التضاريس المرعبة والحاجة إلى القيادة من البداية إلى النهاية في أقصر وقت ممكن مصدر إلهام لهذه الرياضة. لحسن الحظ ، هناك أيضًا عدد قليل من الألعاب التي تحمل كل سحر هذه الرياضة.

نقدم لكم ألعاب الرالي المفضلة لدينا والتي تنظر إلى الرياضة من منظور مختلف.

Dakar 18 .1

لعبة داكار 18 ليست بعيدة كل البعد عن تجربة الرالي الكلاسيكي، ولكن أي شخص يعرف الحدث يعرف مدى جنون السباق في الصحراء. تجلب Big Moon Studios الجنون السنوي لشاشاتنا دون أن تنسى تحدي التضاريس القاسية.

توفر داكار 18 محاكاة حقيقية حيث تعمل سجلات الفرق الأصلية كمساعد ملاحة. تستخدم الرسومات التخطيطية لتقدير المعالم والمسافات بشكل صحيح. لحسن الحظ ، لديك مساعد قيادة موثوق به سيبقيك على المسار الصحيح.

2. Overpass

هذه المحاكاة الشديدة الصعوبة للطرق الوعرة لا تتعلق بالانجراف عبر انحناءات الطريق الشديدة بأقصى سرعة، ولكن ببساطة الهدف هو أن تعبر التضاريس الشيطانية دفعة واحدة - بدون حد زمني. يعد مضمار السباق، المجهز بمركبة لجميع التضاريس (ATV)، بمثابة أحجية خيالية يجب حلها.

يُطلب منك حرفيًا أخذ قسط من الراحة والعثور على أفضل طريق ممكن عبر التضاريس الصخرية.

Sébastien Loeb Rally Evo .3

أثبت سيباستيان لوب أنه أحد أفضل السائقين في تاريخ رياضة السيارات. تشمل مسيرته 9 ألقاب عالمية. ترقى اللعبة إلى مستوى اسمها وتضعنا خلف عجلة القيادة ليس فقط في سيارات WRC الحديثة ، ولكن أيضًا في السيارات الغريبة البديلة.

اختيار سيارات من 17 شركة مصنعة لا مثيل لها في هذا النوع. طوال جميع فترات الراليات - من سيارات السباق ذات الدفع الخلفي في السبعينيات إلى سيارات المجموعة B الوحشية في الثمانينيات إلى سيارات صعود المرتفعات مثل Pikes Peak في العصر الحديث.

4. Art of Rally

الرالي لا يتطلب بالضرورة الطين والأوساخ، فإن Art of Rally هي رحلة حنين إلى اللون البني الداكن لعشاق الرالي من صانعي Absolute Drift ، مع جمالياتها الأنيقة التي تحتضن الألوان الخريفية الدافئة بدلاً من الواقعية القذرة المفضلة عادةً في هذا النوع من الألعاب.

يقدم Art of Rally لممارسي ألعاب الفيديو الحنين إلى الماضي لرحلة في مكان جميل.

كما هو الحال مع سابقتها "Absolute Drift" ، سيتم تذكيرك بألعاب Micro Machines مع أكثر من 50 مركبة من الستينيات إلى التسعينيات.

DiRT 2 .5

على الرغم من أنها أخذت اسمها من سلسلة رالي كولين ماكراي، إلا أن لعبة DiRT 2 التي صدرت عام 2009 شهدت تغييرًا كبيرًا في اتجاه اللاعبين. ذهب الشعور الجريء والمركّز على المحاكاة للألعاب السابقة، وفي مكانه مجموعة جديدة كاملة من المراحل الخيالية.

بدلاً من سيارات الرالي الرسمية ، مُنح اللاعبون إمكانية الوصول إلى عالم غريب ورائع من متسابقي الرالي كروس وعربات البغي الصحراوية وكل شيء بينهما.

WRC 7 .6