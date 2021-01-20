أفضل ألعاب فيديو للدراجات النارية والموتوكروس © Murad Abaza

إن قدرة الدراجات على المناورة تجعلها مثالية لألعاب الفيديو، حيث توفر مزيجًا رائعًا من السرعات الجنونية والتحكم الدقيق. إنه دائمًا وقت جيد لدخول عالم الألعاب على عجلتين، ولكن أي الألعاب هو الأفضل على الإطلاق؟

هذه هي الكلاسيكيات المفضلة لدي على مر العصور.

1. Road Rash

من أقدم الألعاب وأحلاها! صدرت أول مرة في 1991 من قبل EA. لماذا التجاوز فقط، عندما يمكنك ضرب شخص ما في وجهه في طريقك؟ سلسلة ممتعة طال انتظارها للحصول على تحديث.

Dirt bike Unchained .2

أي شخص على دراية بألعاب Bike Unchained سيعرف مدى الإثارة والتحدي والادمان لهذه الألعاب المحمولة. لعبة سباق الدراجات النارية المجانية التي تقدم تجربة أصيلة على عجلتين وبدون طرق معبدة، كل ذلك في راحة يديك.

لذا، وبالإضافة للركوب بسرعة لا تصدق، والقفزات الملحمية والحيل الجامحة تمنح Dirt Bike Unchained للاعبين الفرصة للمشاركة في رياضة المحركات التي تغذيها الأدرينالين عبر مسارات جديدة لا تصدق، تتسابق عبر عدد من المواقع، من الصحراء إلى المستنقعات والغابات.

Dirt Bike Unchained © Red Bull

3. Motocross Madness 2

إنها لعبة قديمة قد لا يتذكرها الكثيرون، ولكن Motocross Madness 2 كانت سابقة لعصرها في عام 2000، مع مجموعة من الميزات التي لا تضاهى. وكان أجمل شيء في اللعبة هو محرر المضمار لأن الجميع يحب الركوب في مسارات من صنعهم الخاص. حتى اليوم ، يتذكر عشاق الموتوكروس أفضل إبداعاتهم.

Motocross Madness 2 © Rainbow Studios, THQ

MXGP 2019 .4

هي تجربة MX الأصلية التي يمكن أن يأملها عشاق الرياضة.

تقدم لك ما تتوقعه من لعبة السباق. هناك وضع مهني وسباق الجائزة الكبرى ووضع التجربة الزمنية والبطولة. يمكن تعديل كل جلسة سباق حسب ذوقك الخاص من حيث الطول. في الوضع الوظيفي ، يمكنك إنشاء سائقك الخاص وتحاول أن تصبح بطل العالم من خلال المشاركة في البطولة الرسمية. كلما اكتسبت الخبرة وترقيت في المستوى ، يمكنك اختيار رعاة وفرق جديدة ، مما سيزيد بدوره المكافآت التي تحصل عليها.

وتم تطوير نظام "Pro Physics" الخاص باللعبة ، والذي تم تصميمه بمساهمة من الدراجين المحترفين تيم جاجسير وتوني كايرولي وجوتييه بولين. تتوافق MXGP 2019 أيضًا مع المزيد من الألعاب الرياضية التقليدية، حيث تقدم ميزات مثل الفرق والمواسم الواقعية وتعديل المسار.

MTX Mototrax .5

هي بلا شك واحدة من أكثر ألعاب الدراجات التي لا تحظى بالتقدير. الوضع الوظيفي رائع، حيث يتيح لك التسجيل في مختلف الشركات المصنعة للدراجات والعلامات التجارية أثناء تقدمك. كان أكبر مفاجأة بالنسبة لمعظم اللاعبين هو الركوب حول مجمع يملكه بطل الموتوكروس السابق ترافيس باسترانا. ويوجد محرر مسار أيضًا، وهو شيء يتوق إليه المعجبون. على الرغم من إطلاقها في عام 2004 ، إلا أن MTX Mototrax لا تزال لديها كل ما تريده من لعبة موتوكروس.

MX Vs. ATV Reflex .6

مزيج من دراجات موتوكروس ومركبات ATV ولكن لم يكن هذا هو السبب في اعتبارها ثورية عندما تم إصدارها في عام 2010. كانت أول لعبة موتوكروس تستخدم عناصر تحكم مزدوجة العصا وتشوه التضاريس. هذا يعني أنه لم تكن هناك دورتان متشابهتان، حيث أن تمزيق الدراجات عبر الأوساخ تغير شكل المسار.