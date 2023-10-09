أفضل إصدارات ألعاب الفيديو لعام 2023

مع انتهاء الفصل الثالث من السنة، رأينا أن من الجيد أن نشارككم بعض أهم إصدارات ألعاب الفيديو لسنة 2023، حتى هذه الساعة! تابعوا القراءة واطّلعوا على لائحتنا، وأخبرونا إن ظننتم أننا نسينا بعض الألعاب البارزة!

نبدأ اللائحة مع لعبة أشهر من أن تُعرَّف:

ستريت فايتر 6 (Street Fighter 6): واحدة من أكثر الألعاب التي كانت منتظرة هذا العام! النسخة الجديدة من "ستريت فايتر" أو قتال الشوارع، جازفت بإطلاق طريقة جديدة للعبة للابتعاد عن جذورها في صالات الأركيد! وذلك من خلال جعل الشخصيات أكثر قابلية للتخصيص، وإضافة جولة عالمية. ومع ذلك، أحدثت هذه الإضافات الجديدة تأثيرًا كبيرًا على اللاعبين مما جعلها واحدة من أهم الإصدارات في عام 2023 مع كمّ هائل من المبيعات.

Street Fighter 6 © www.igdb.com

ريزيدنت إيفل 4 (Resident Evil IV): لعبة الرعب الأولى تعود مع مجموعة متكاملة من المؤثرات البصرية ومزايا التحكّم المذهلة! في تسعينات القرن الماضي كنا اعتدنا على تكتيكات بسيطة في لعبة الحركة والتصويب المرعبة هذه، لكنّ اللعبة الجديدة تقدّم أساليب حديثة لقتل الزومبيز وحلّ المسائل المعقّدة ومواجهة تلك اللحظات المفزعة. وليس من المفاجئ أن نقول إن هذه السلسلة هي أفضل ألعاب الرعب أداءً على مر الزمان.

Resident Evil 4 © www.igdb.com

هوغوارتس ليجاسي (Hogwarts Legacy): كان العالم ينتظر بفارغ الصبر إصدار هذه اللعبة لمدة طويلة، وعندما أبصرت النور، لم تخيّب "هوغوارتس ليجاسي" الآمال على الإطلاق! و"هوغوارتس ليجاسي" هي لعبة حركة في عالم مفتوح مع حبكة قصصية تعود إلى القرن التاسع عشر، قبل رواية هاري بوتر. ولعبة الحركة والتشويق هذه مليء بالمسائل والعقبات التي تتطلب حلولاً، إضافة إلى المهام واللحظات المرحة كذلك! إن كنت مثلنا فلا شك أنك ستستمتع بعالم هوغوارتس السحري.

Hogwarts Legacy © www.igdb.com

أتوميك هارت (Atomic Heart): لعبة التصوير من منظور اللاعب الأول هذه تشق طريقها إلى منصات اللعب كافة، وتعد بأن تقدم حبكة قصصية مذهلة ومؤثرات بصرية رائعة. وتعود بنا "أتوميك هارت" إلى خمسينات القرن الماضي، في وقائع تاريخية بديلة، حيث تم تطوير الروبوتات والتكنولوجيا المتقدمة خلال الحرب العالمية الثانية.

Atomic Heart © www.igdb.com

فورسبوكن (Forspoken): لعبة صدرت في وقت سابق من هذه السنة! نعود لنتحدث بعض الشيء عن لعبة تقمّص الأدوار "فورسبوكن". تدور قصتها حول مراهق في نيويورك يتمتع بقدرات سحرية ومهارات في رياضة الباركور، وهو يغوص في عالم "أثيا" السحري. واللعبة حصرية على جهاز بلايستيشن 5.

Forspoken © www.igdb.com

كانت هذه خياراتنا لأفضل 5 ألعاب فيديو للعام 2023! أي من تلك الألعاب خضتم غمارها أو ترغبون في ذلك؟ تابعونا على إنستغرام واتركوا رسائل لنا لتجربة لعبة تحبونها!