أفضل الألعاب التي أبصرت النور في 2022

نحن في الشهر الأخير من العام الحالي، ورأينا أن الوقت مناسب لنلقيَ نظرة على الألعاب التي أبصرت النور في 2022، ونختار تلك التي حظيت بتصنيف عالٍ ومراجعات إيجابية. ولا شك أن هذا الأمر صعب، إذ وعلى الرغم من التأخير الذي شهدته بعض الإصدارات، ومواعيد لإصدارات أخرى لا يمكن التنبّؤ بها، فإن سنة 2022 حملت لنا الكثير من الألعاب المذهلة!

فلنبدأ الآن عداً عكسياً نستعرض خلاله لائحتنا لأفضل ألعاب الفيديو التي أحدثت ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً الألعاب الخمس التي نظنّ أنها أروع ما شهدناه في العام 2022.

#5 - ستراي (Stray)

ستراي (Stray) © igdb.com

نبدأ العد العكسي مع لعبة "ستراي"، والمعروفة أكثر بلعبة الهرة أو "ذي كات جايم". وقد حظيت هذه اللعبة بالكثير من المراجعات الإيجابية حول تجربة اللعب وأن تكون هراً شارداً في مدينة ما بعد نهاية العالم بعد الانفصال عن عائلتك. وتزخر تجربة اللعب بالكثير من سلوكيات القطط مثل المواء، ومهاجمة القوارض، وخدش الأبواب، والقفز على الحواف (حيث لا ينبغي أن تكون بعض القطط)! وتتيح لعبة "ستراي" اختبار تجربة مختلفة كلياً من اللعب، لا تركز على الحركة السريعة المكثّفة، إنما على حل الألغاز وكشف سر المدينة الإلكترونية "سايبرسيتي" من أجل العودة إلى الوطن. هذه لعبة ننصح بخوض غمارها، في حال لم تفعل ذلك بعد!

#4 - هورايزون فوربيدن ويست (Horizon Forbidden West)

هورايزون فوربيدن ويست (Horizon Forbidden West) © igdb.com

تحتل "هورايزون فوربيدن ويست" أو أفق الغرب المحظور المركز الرابع على لائحتنا هذه. لعبة أسلوب العالم المفتوح كانت واحدة من أكثر الألعاب المنتظرة لسنة 2022. وشهدت هذه اللعبة تحديداً بعض التأخيرات في موعد إصدارها، لكنها طرحت في الأسواق في فبراير 2022. ورغم التأجيل المتكرّر، حظيت اللعبة الحصرية لجهاز بلايستيشن بموجة إعجاب كبرى في صفوف هواة اللعب حول العالم، مع مؤثرات بصرية مميزة إضافة إلى حبكة روائية وموسيقى رائعة. وقد صنّف كثير من متاجر ألعاب الفيديو "هورايزون فوربيدن ويست" كواحدة من أبرز الألعاب للعام 2022، وهو تصنيف نؤيده تماماً، نظراً إلى أنها كانت من أكثر الألعاب التي دخلت القلوب بسرعة هذا العام.

#3 - إيلدن رينج (Elden Ring)

إيلدن رينج (Elden Ring) © igdb.com

لعبة مهمة أخرى اجتاحت الأسواق هي "إيلدن رينج". وهي أبصرت النور في 25 فبراير، بحبكة قصصية أساسية خطّها قلم كاتب سلسلة "جايم أوف ثرونز" الشهيرة جورج آر آر مارتن. وتحفل لعبة العالم المفتوح هذه بمغامرة طويلة وملحميّة، ستغذّي هوسك بألعاب الفيديو المرتكزة على قصص جذّابة! وتشكل "إيلدن رينج" أحد أهم إصدارات شركة "فروم سوفتوير"، والذي شهد شهرة وشعبية واسعتَي النطاق وأحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

#2 - أوفرووتش 2 (Overwatch 2)

أوفرووتش 2 (Overwatch 2) © igdb.com

ليست "أوفرووتش" لعبة عادية على الإطلاق! فتتمّة اللعبة التي صدرت في أكتوبر، كانت الشغل الشاغل لمطوّري "أوفرووتش" على مدى أربعة أعوام على الأقل، لكن ردود الفعل عليها لم تخلُ من الانتقادات. فقد انقسم الجمهور إلى فئتَين: هؤلاء الذين أحبوها، وأولئك الذين لم تنل إعجابهم على الإطلاق. وقوبلت اللعبة بموجة ضخمة من مقاطع الفيديو والميمات التي انتشرت بكثافة على الإنترنت، بسبب خطأ في تسجيل الدخول خلال الأسبوع الأول من إصدارها ناتجٍ عن محاولة الملايين من الأشخاص اللعب في الوقت عينه. هذا ما دفع شركة "بليزارد" المطوّرة للّعبة إلى مواصلة العمل عليها لتحسينها وتصليح أخطاء تسجيل الدخول وبعض المشكلات، مع إضافة تحديثات بشكل متكرّر. وبعد بضعة أشهر، تسنى للاعبين الاستمتاع ببعض الشخصيات المفضلة لديهم، مثل غنجي، هانزو، سومبرا، وحتى أخرى جديدة مثل كيريكو، جونكر كوين، سوجورن، وتلك المرتقبة جداً: راماترا.

#1 - إله الحرب راجناروك (God of War Ragnarök)

إله الحرب راجناروك (God of War Ragnarök) © igdb.com

اللعبة الحصرية على جهاز بلايستيشن "إله الحرب" تحتل المركز الأول، علماً أن إصدارها الأخير "إله الحرب راجناروك" كان قيد التطوير لمدة ليست بالقصيرة. وقد حظيت اللعبة فور صدورها بإقبال واسع النطاق، مع بيع أكثر من خمسة ملايين نسخة منها في الأسبوع الأول، لتصبح على الفور نجمة المبيعات وموضوع الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأروع ما في اللعبة تركيزها على العلاقة بين كريتوس وأتريوس، في مغامرتهما الكبرى بما يتخلّلها من معارك ضخمة وطاحنة.

هل تتفق معنا بالرأي حول لائحتنا هذه؟ أي ألعاب في نظرك حظيت بإعجاب أكبر في صفوف الجماهير؟ شارك هذا المقال وأخبرنا!