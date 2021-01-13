أفضل الساعات الذكية لكل رياضي

انظر إلى معصمك، وإذا ما عثرت على شي، فهذي المجموعة من أحدث الأدوات الرياضية راح تكون بالضبط ما تحتاجه الآن. وإذا بدا البلى على ساعتك الجي البي إس التي تعتمد عليها دومًا، فنظن أننا عثرنا لك على ساعتك الجديدة.

خذ جولة سريعة على هذي الساعات الذكية المصنفة حسب نوع الرياضة الي تمارسها واللي ممكن تدخل قائمة أمنياتك.

العدّاء. تدري أكثر شي نحبه في اختيار ساعة الجري؟ هو اننا حين نختار يكون أمامنا مليارات ومليارات من الأنواع. حسنًا، ما في داعي نقول ان هذي مبالغة نوعًا ما، ولكنك تفهم المقصد.

نرشح لك ساعة Garmin Forerunner 645 Music . ولكن Polar Vantage V أو Suunto 7 خيارين جيدين أيضًا.

محب البر : اللي بيميّز متسابقي الدراجات الرباعية مثل فهد المسلّم وراكبي الدراجات الترابية مثل محمد جعفر وسائقي البر هو ابداعهم في حل المشكلات. ولها السبب راح نرشح لك ساعة تماثل ابداعك.

في العادة يفضل المتسابقين ارتداء ساعات تحتوي على مقياس سرعة الدوران. ولكن الحين خلينا نبحث عن ساعة ليست أنالوج، واللي تقدر تاخذها في الصحراء حتى لا تفقد احساسك بالوقت، وتقدر أيضًا تِدلّك على طريق العودة إذا ضللت الطريق على الكثبان الرملية.

احنا جد معجبين بساعة Suunto Traverse Alpha عشان صلابتها، حيث أنها مصممة حسب المعايير العسكرية. وهالساعة تعج بالميزات اللي لن تخذلك، ولن تحتاج منك معاملة خاصة أيضًا. وكمان في الأوقات اللي راح تكون نظيفة فيها ومش ملطخة بالطين ممكن تستخدمها في تتبع تدريباتك اليومية.

لاعب الترياثلون : الترياثلون هي واحدة من أصعب الرياضات حيث أنها تبدأ بالسباحة ثم ركوب الدراجات وتنتهي بالجري، والرياضيون اللي بلعبوها عادةً بكونوا الأكثر تفاني على الإطلاق. لا أعذار ولا طرق مختصرة. مع الرياضة هذي راح تحتاج ساعة تقدر تقوم بالأمور الثلاثة، وتكون مستعدة للتحوّل بين الرياضات المتعددة بضغطة زر.

من نظرنا ساعة Timex Ironman Classic 50 لا غنى عنها بالنسبة للاعب الترياثلون، فهي فعّالة وتؤدي الغرض. هذي الساعة راح تكون الاستثناء الوحيد هنا لأنه ليست ساعة ذكية من الناحية الفنية، ولكنها تقدم المنتظر منها على أكمل وجه.

لكن إذا كنت تبي ساعة بوظائف ومزايا أكثر، فانظر إلى Suunto 9 Baro ، وهي ساعة جي بي إس رياضية للمهام الشاقة وتناسب عدد كبير من الرياضات وتقدر تستحملك لأطول فترة ممكنة.

عدّاد الخطوات : خياراتك بسيطة هنا، ونقصد نقولك إن أفضل الأشياء أحيانًا هو أبسطها. إذا كان جو الساعات وما إلى ذلك من آخر اهتماماتك، فاستخدم هاتفك الذكي وراح يفي بالغرض. بس احنا نظن أن ساعة Fitbit مناسبة أيضًا.

ننصحك بساعة Fitbit Inspire 2 . ولكن إذا كنت تبي ساعة جي بي إس، فجرّب ساعة Fitbit Versa 3 .

السبّاح : إذا كنت تبي ساعة مخصصة لحمام السباحة أو المياه المفتوحة، فساعة Garmin Swim 2 هي الأنسب لك. وممكن كمان تجرّب ساعة جي بي إس متعددة الرياضات. ولكن، إذا ما كنت تحتاجها، خلّيك مع Swim 2 .

لاعب الرياضات الإلكترونية : أخيرًا وصلت الساعة اللي كنا ننتظرها، ولكنها لسا بتشق طريقها وسط اللاعبين. ساعة Garmin Instinct - Esports Edition راح تتبع مستويات التوتر عندك أثناء اللعب، وتقدر حتى ترفع هذي البيانات أثناء البث المباشر عشان تتميز بهذي الحركة الإضافية الرايقة.

أيوه، هذا حقيقي. وكما عوّدتنا شركةGarmin دائمًا، فهم راح يبتكرون طرق جديدة حتى يضيفون مقاييس أروع.

كل الرياضات. إذا كانت ساعة ذكية جي بي إس مخصصة بالكامل مو الشي اللي تبيه، وكنت تبي ساعة بسيطة تساعدك في التمرين وعد الخطوات، وربما كجهاز تعقب لصحتك، فننصحك إنك تفكر في ساعة Apple Watch Series 6