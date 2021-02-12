أفضل ثنائي في ألعاب الفيديو

على الرغم من أن معظم الألعاب تركز على التحكم في فرد واحد حتى نهاية الرحلة، فإن العديد منها تقدم شخصية مساندة لا تقل أهمية عن الرئيسية وتمسك بيدك الى بر الأمان. هناك العديد من الأزواج الرائعة في ألعاب الفيديو التي علينا إظهار تقديرنا لها. من ماريو ولويجي إلى إيلي وجويل، لإن إنقاذ العالم وضرب الأشرار أسهل دائمًا مع الشريك. تسمح الثنائيات الديناميكية للشخصيات والقدرات المختلفة بالتألق، مما يسمح بألعاب متنوعة وقصص مثيرة متشابكة بطريقة تجعل تجربة ألعاب الفيديو الشاملة لا تُنسى.

سواء أكانوا أفضل أصدقاء أو شركاء في الجريمة أو وسطاء أو غير ذلك، إليك أفضل ثنائيات ألعاب الفيديو التي لا يسعنا إلا أن نحبها:

سوبر ماريو ولويجي - Super Mario Bros Series

لا يوجد شيء مثل الحب الأخوي - وهذا ما يدور حوله ماريو ولويجي.

هؤلاء الإخوة من نفس الأم أمضوا أيامهم معًا في ممارسة الرياضة، وإقامة الحفلات، ومسابقة أصدقائهم وجميع أنواع الأعمال البطولية الأخرى. من المؤكد أنهم ينطلقون من حين لآخر بمفردهم لاصطياد الأشباح أو الحصول على درجة الدكتوراه، لكن بشكل عام يلتصق هذان الصديقان معًا مثل الغراء على الورق.

سوبر ماريو ولويجي © Nintendo

سونيك وتيلز - Sonic The Hedgehog Series

عندما انطلق سونيك من منصات الألعاب منذ حوالي 30 عامًا، كان اللاعبون مفتونين به. قنفذ أزرق صغير يركض بسرعة مذهلة؛ أكثر ما يمكن أن تسأل عنه؟

ولكن مع سونيك يأتي صديقه الحميم تيلز - ونادرًا ما يُرى أحدهما دون الآخر. خاصة عندما يتسابقون أو يؤدون عروضهم في الألعاب الأولمبية، أو يتنافسون في سباق الكارت عالي السرعة أو أحد الأشياء الأخرى التي لا تعد ولا تحصى التي يقومون بها معًا. مجرد قنفذ وثعلب صديقه، معًا إلى الأبد.

سونيك وتيلز © Sega

ريو وكين - Street Fighter

إليك منظور مختلف حول ما يشكل "ثنائي ألعاب رائع"، حيث من المحتمل ألا يتم تصنيف هذا الزوج من سلسلة Street Fighter كشخصيتين يعملان معًا بقدر ما يحاول الثنائي المنافسة باستمرار. كان Ken وRyu رمزين لعقود - وليس فقط للعبStreet Fighter ، ولكن لألعاب القتال ككل. خدم أحد هذين المقاتلين كأول اختيار لشاشة الشخصيات لملايين اللاعبين على مر السنين، عندما اتخذوا أولى خطواتهم المؤقتة في لعب ألعاب القتال - وكلاهما يستجيب لأوامر الحركة الخاصة الأكثر كلاسيكية. أسفل، أسفل / للأمام، للأمام + لكمة. هادوكين!

ريو وكين © Capcom

أيلي وجويل - The Last Of Us

واحدة من أكثر الثنائيات مأساوية في هذه القائمة، جمع القدر بين جويل وإيلي وأصبحا من أكثر الثنائيات إقناعًا وعمقًا التي ظهرت في نوع ألعاب الفيديو منذ سنوات.

على الرغم من عدم وجود صلة بينهما، فإن هذين الاثنين يشكلان ثنائيًا يتبع ديناميكية الأب والابنة في محاولة للبقاء على قيد الحياة في عالم انتهى بعد تفشي فيروس مميت. بينما يتحكم اللاعبون في Joel معظم الرحلة، يمكن لعب Ellie أيضًا خلال بعض الأجزاء. معًا، يقاتلون هذه المخلوقات الشبيهة بالزومبي وكذلك البشر المعادين. من خلال الألم والخسارة والمعاناة، يشكل الاثنان أحد أقوى الروابط في الألعاب.

أيلي وجويل © Naughty Dog

بيل رايزر ولانس بين - Contra

لا توجد لعبة فيديو ثنائية تصرخ "الثمانينيات" تمامًا مثل كونترا! نتذكر الشخصيتين الرئيسيتين بيل ريزر ولانس بين الذين يشبهون لحد كبير سلفستر ستالون وأرنولد في أفلام الأكشن القديمة. يمثل رجال كونترا العمل التعاوني في الألعاب لأكبر حد، حيث تنزلق إلى غابة مهجورة مليئة بالأعداء الفضائيين مع رشاشات لصد غزو كامل وكان من الأفضل مساندة زميلك في هذه العملية حتى لا تلاقي حتفك.

بيل رايزر ولانس بين © Konami

جيل فالنتاين وكريس ريدفيلد - Resident Evil

زملاء في العمل وزملاء في قتل الزومبيز! يتناوب هذا الثنائي عبر أجزاء اللعبة المختلفة على الحصول على أكبر عدد من قتلى الأعداء الزومبيز. لن يقف أحد في وجه هذا الثنائي من فريق S.T.A.R.S

جيل فالنتاين وكريس ريدفيلد © Capcom

نايثن دريك وسلي - Uncharted

هناك الكثير من ثنائيات الأب والابن الشهيرة في ألعاب الفيديو، وعلى الرغم من أن سولي ودريك من سلسلة Uncharted ليسا في الواقع أبًا وابنًا، إلا أنهما يتصرفان على هذا النحو بالتأكيد.

نظرًا لأن سولي كان يعتني بدريك ويراقبه منذ أن كان طفلاً، فقد كانت هناك عدة مرات قام فيها الثنائي ببعض الأعمال الرائعة. إن مطاردة الكنز ومحاربة العشرات من الرجال أمر سهل مع هذين الشخصين. لا يمكن إيقافهم في طريقهم للوصول الى الذهب!

نايثن دريك وسلي © Naughty Dog

كراتوس وأتريس - God of War

الأب وابنه. كبير وصغير. أبي وصبي.

تمكن اللاعبون من رؤية العلاقة بين هذين الاثنين تزدهر حقًا في God of War 2018 لم يقتصر الأمر على ترابطهم من خلال قتل الوحوش المرعبة، ولكنهم سافروا عبر ميدجارد معًا لنشر رماد زوجة كراتوس، فاي. الرحلة ساعدتهم على التواصل مع بعضهم البعض بطريقة لم تكن موجودة من قبل. إنها قصة جميلة عن الأسرة والحب القاسي ولكن مع الكثير من المصاعب والوحوش الأسطورية.