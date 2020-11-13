أفضل مكان تنزل فيه في خريطة إرانجل

Erangel "إرانجل" هي خريطة ضخمة توفر مزيجًا جيدًا من المباني المهجورة والمساحات المفتوحة على مصرعيها من الغابات والتلال والحقول. يعد حجم التضاريس وتنوعها جزءًا من سبب استمرارها كأحد الخرائط الأكثر شهرة في اللعبة.

يمكن أن يكون قرار هبوطك على الخريطة قرارًا مصيرياً. وتكمن أهميته بالعثور على مكان آمن لنهب الأسلحة والدروع قبل أن يقترب الأعداء منك، ويقرر مجرى أحداث اللعبة في الدقائق الخمس الأولى. إليك أفضل المواقع التي ننصح النزول بها:

القاعدة العسكرية Military Base:

جودة الغنائم: عالية جدًا

كمية المسروقات: عالية جدًا

الخطر: مرتفع جدا

تحتوي القاعدة العسكرية، الواقعة في جزيرة إرانجيل الجنوبية الأصغر، على أكبر قدر من المسروقات عالية الجودة من الدرجة العسكرية. تعني الرتبة العسكرية أشياء مثل الخوذات من المستوى 3 والدروع الواقية للبدن، والمعدات الطبية والبنادق الهجومية والسكوبات.

غالباً تكون منطقة مشغولة جداً، لكنها ضخمة جدًا بحيث يمكن لفريقك بأكمله أن ينهبها ولا يلاحظ أحدًا آخر يفعل نفس الشيء. استهدف المباني الثلاثة الطويلة على شكل حرف U للحصول على كميات كثيفة من المسروقات التي يسهل عليك العمل عليها. ولكن احذر من "المتصيدون على الجسر" الذين ينتظرون نصب كمين لك في الطريق إلى البر الرئيسي.

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المدرسة:

جودة الغنائم: عالية

كمية المسروقات: عالية

الخطر: مرتفع جدا

المدرسة - المبنى المركزي الكبير والمربع الشكل القريب من Rozhok - يحظى بشعبية كبيرة، وبالتالي فهي خطيرة للغاية، لأن موقعها المركزي دائمًا ما يجعلها على مسافة هبوط من الطائرة.

المسروقات ليست من الدرجة العسكرية، ولكن من المحتمل أن يكون هناك لوت يكفي فريق كامل – فور هبوطك بالمظلة قد تواجه لاعب آخر أو فريق آخر على سطح المبنى. الكثير من العتاد من المستوى 2 والأسلحة والمرفقات الجيدة والنهب الطبي أيضًا.

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بوشينكي:

جودة الغنائم: عالية

كمية المسروقات: عالية جدًا

الخطر: مرتفع جدا

توقف عن الهبوط هنا! الا إذا كنت تريد التدرب أو الإحماء أو الموت بسرعة. تمتلك بوشينكي الكثير من اللوت الجيد، ولكنها دائمًا مزدحمة، ومن الصعب جدًا معرفة مكان وجود الفرق الأخرى (ومن السهل جدًا الموت على أيديهم) بسبب العدد الهائل من الأماكن للاختباء، وهي عمومًا مجرد منطقة للموت.

رائعة للتدريب، أو النهب في حالات الطوارئ إذا كنت تتجول على الخريطة وتفتقر إلى المعدات، ولكن هناك خيارات أخرى مماثلة مع مخاطر أقل قليلاً ومكافأة أعلى قليلاً ليست بعيدة. من الجيد أن تزور بوشينكي، لكن لا تتوقع أن تكون آمنة على الإطلاق.

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المستشفى (بالإضافة إلى حاويات جورجوبول والمباني الجنوبية):

جودة الغنائم: عالية

كمية المسروقات: عالية جدًا

المخاطرة: مرتفعة

منطقة المستشفى والحاويات وجورجوبول متصلة ببعضها البعض. ربما يكون أفضل مكان هو المستشفى - المبنى على شكل حرف H جنوب المدينة - حيث توجد كميات هائلة من اللوت أقل بقليل من الدرجة العسكرية معبأة في ممراتها المختلفة هنا، وهو ما يكفي لتجهيز فرقة كاملة.

تعتبر الحاويات، إلى الشرق من المدينة هي أفضل مكان يمكنك الذهاب إليه. المستودعات هي المكان المناسب للبدء، ثم شق طريقك عبر الحاويات لتجمع المزيد من الغنائم الجيدة. مرة أخرى، يجب توخي الحذر لأن حفنة قليلة فقط من اللاعبين يصمدون في وجه الحاويات.

أخيرًا، المباني - على الساحل الجنوبي، وليس على الساحل الشمالي، والتي يمكن أن تكون محبطة بشكل مدهش من حيث نسبة النهب إلى الوقت الذي يتم إنفاقه على النهب - مليئة أيضًا بمعدات عالية الجودة. يأتي الخطر المنخفض لجميع هذه المناطق من حقيقة أنها خارج الساحل الغربي، مما يعني أنه في كثير من الأحيان ليست تحت مسار الطيران المزدحم.

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Mylta Power (محطة الطاقة):

جودة الغنائم: عالية جدًا

كمية المسروقات: عالية

المخاطرة: متوسطة

تعتبر Mylta Power في الساحل الشرقي وجهة مفضلة للكثير، وهي نقطة انطلاق عندما تكون على حافة مسار الرحلة. بفضل موقعها، فإن المسار القريب من Mylta Power قريب أيضًا من القاعدة العسكرية والقصر والسجن وNovorepnoye، والتي تعد جميعها خيارات شائعة - وغالبًا ما تصرف انتباه اللاعبين بعيدًا عن محطة الطاقة.

المسروقات هنا أحيانًا من الدرجة العسكرية، على الرغم من عدم وجود الكثير منها. إذا كنت ستسقط هنا، فاستهدف سطح المبنى الأخضر المستطيل الكبير، وقم بتنظيفه، ثم انتقل إلى المستودعات المحيطة به لإنهاء عملية المسح.

Mini Power هي بقعة صغيرة في مكان قريب من محطة الطاقة. هيكل محطة طاقة واحدة مع بعض المنازل الخارجية حوله، وغالبًا ما يحتوي الطابق العلوي على معدات قناص وكثيرًا ما وجدنا معدات المستوى 3 هنا أيضًا. عادة ما يكفي فقط للاعب واحد أو اثنين، لذا يجب أن يقترن بزيارة مكان آخر (مثل محطة الطاقة الرئيسية!) إذا كنت في فريق. كن حذرًا من اللاعبين المتجولين - فنحن كثيرًا ما نجد لاعبًا شاردًا أو اثنين يظهران أثناء انشغالنا بالنهب.

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الملجأ (بنكر):

جودة الغنائم: عالية جدًا

كمية المسروقات: عالية

المخاطرة: متوسطة

مخبأ تحت الأرض، مليء عادةً باللوت من الدرجة الأولى. ما هو أقل جمالًا هو اكتشاف أنه عادة ما يكون فخًا للموت، مع وجود العديد من الممرات التي تفتقر إلى أي غطاء مما يجعلك هدفاً سهلًا لأي شخص سبق أن وصل إليه. تقع باتجاه الشرق، وسيتعين عليك تحديد المداخل بنفسك حيث لم يتم وضع علامة عليها كمباني على الخريطة. إذا تمكنت من الوصول إلى هناك أولاً، فيمكنك تحويل هذا لصالحك - على الرغم من أنه سيتعين عليك بعد ذلك معرفة كيفية الخروج من هذا الكابوس الجوفي.