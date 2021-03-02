أقوى الألعاب المُنتظرة في مارس 2021

شهر مارس من هذا العام سيكون مشتعلًا بالإثارة مع الألعاب التي ستبقيك مشغولًا هذا الشهر والشهور التي تليه. إذا كنت من محبي ألعاب منصات، ومغامرات الأكشن، وألعاب القتال والألعاب ذات الحبكة القوية، فلا شك أنك سترغب في الحصول على الألعاب الموجودة في قائمتنا في أسرع وقت ممكن.

كما حضّرنا لك مفاجأة في نهاية المقالة، وهي شخصية قابلة للتحميل تم الإعلان عنها للتو!

حسنًا، لندخل في الموضوع مباشرة.

مونستر هانتر رايز

أخيرًا سيخرج علينا الإصدار الأحدث من أحد سلاسل الألعاب التي نعشقها في هذا الشهر! لقد صممت كابكوم اللعبة بالكامل لتكون حصرية لنينتندو سويتش وتبدو مذهلة.

يسترجع هذا الإصدار اللعب التعاوني عبر الشبكات المحلية وكذلك اللعب الجماعي عبر الإنترنت، بالإضافة إلى أفضل التحسينات من مونستر هانتر وورلد وآيسبورن. سيحب العشّاق المخضرمين للعبة الوحوش القديمة والجديدة وكذلك اللاعبين الجدد. نحن متحمسون جدًا لمشاهدة ميزوتسوني وجوس حراج يتقاتلان.

المراحل بنفس الحجم تقريبًا التي كانت عليها في إصدار وورلد، ولكنها أكثر اتساعًا للسماح بالإسقاط العمود لسلاح الواير-باغ في المنتصف أثناء قفزك على الوحش المستهدف. تم الكشف للتو عن أقوى الوحوش في اللعبة، وهم ليسوا مجرد عيون متوهجة. أقوى الوحوش هم زعماء اللعبة ولن يتهاونوا معك على الإطلاق، لذا حري بك ترقية معداتك قبل مواجهتهم.

لا تنسَ أن تحصل على بعض محفزّات القوة من الكائنات المستوطنة المنتشرة حول الخريطة، فكل ذرة قوة تملكها مهمة. العب بمفردك أو ضمن مجموعة، فالاختيار والتحدي يعودان لك.

صيد سعيد!

بداية من 26 مارس، يمكنك لعبها نينتندو سويتش.

كراش بانديكوت 4: إتز أباوت تايم

حطّم هذه الصناديق بينما تتجه أحدث ألعاب المنصات المجنونة وغريبة الأطوار إلى منصات جديدة لأول مرة. قم بالدوران والقفز والطيران في مغامرة كلاسيكية في ثوب جديد كليًا من بطولة أشهر حيوان جرابي في الألعاب. ومن المؤكد أن إمكانية اللعب بشخصيات متعددة والحركات الجديدة ستجعل هذه تجربة مجنونة.

تأتي هذه اللعبة كجزء جديد للسلسلة الثلاثية الرائعة، ونجحت في الحفاظ على المزايا التي جعلت تلك الألعاب ممتعة وألعاب منصات صعبة (نعم!)، إلى جانب تحسينها بإضافة أفكار جديدة. يمكنك الجري على الحائط، واستخدام الأقنعة لتغيير قدراتك، وبالطبع لا يمكننا رفض الترقية الرسومية لهذا الجيل.

بداية من 12 مارس، يمكنك لعبها على بلاي ستيشن 5، إكس بوكس إس إكس/إس، نينتندو سويتش.

إت تيكس تو

تطمح لعبة المنصات متعددة الأنواع المنتظرة " إت تيكس تو" لمنح اللاعبين تجربة مميزة لا تُنسى وغير متوقعة في هذا الشهر. هذه اللعبة مُصممة للعب الجماعي ولإبقائك مندمجًا في اللعب مع العديد من المفاجئات. كما أن أبطال اللعبة هما أب وأم. مهلًا، مهلًا، لا تغادر، اسمعنا أولًا، إذا فاتتك هذه اللعبة ستكون أنت الخاسر.

العب اللعبة عبر الإنترنت أو باللعب التعاوني عبر الشبكات المحلية وسيرا في طريقكما سويًا. فور إكمالك للمستوى ومعرفة أساسيات اللعب، فإن المستوى التالي يغير اللعبة تمامًا، وستستمر اللعب هكذا حتى النهاية. لم لو تنبهر بذلك، فلا نعرف ما الذي قد يبهرك.

بداية من 26 مارس، يمكنك لعبها على بلاي ستيشن 5، إكس بوكس إس إكس/إس، بلاي ستيشن 4، إكس بوكس وان والحاسوب الشخصي الذي يعمل بنظام مايكروسوفت ويندوز.

ستابز ذا زومبي

تناول أدمغة البشر! شرير، أليس كذلك؟ هناك أكثر من ذلك بكثير. كن أنت الزومبي في مدينة بانشباول الخيالية ببنسلفانيا، واحشد جيشًا من الزومبي للسيطرة على المدينة. كل ما عليك فعله هو أن تعيش كزومبي وتفعل ما يفعل وستقضي وقتًا ممتعًا مليء بأصوات المضغ والطحن بينما توجه حشدك من فاقدي العقول. ولكن تذكر، قد تضطر إلى مساعدتهم قليلًا في معرفك الاتجاهات. حزّر فزّر! لأنك أكلت أدمغتهم!

بداية من 16 مارس، يمكنك لعبها على بلاي ستيشن 4، إكس بوكس وان ونينتندو سويتش.

تحذير شخصية قابلة للتحميل! سوبر سماش برذرز. مقاتلة ألتميت الجديدة – بيرا / ميثرا

أعلنت سماش أن زذنوبليد كرونيكولز 2 ستكون مصدر الشخصية الجديدة القابلة للتحميل على سماش. وكانت المفاجأة الحقيقية أن الشخصية التي تمت دعوتها إلى سماش برذرز لم تكن ريكس، بل بيرا / ميثرا. تحوُّل مفاجئ ملعوب! كما أنهما تلعبان مثل بوكيمون ترينو، أي يمكنك في الواقع التبديل بينهم بحرية في المباريات. واحدة تتميز بالسرعة والغضب، والأخرى تتميز بالقوة الغاشمة.

في حال كنت تتساءل، فبهذه المقاتلة يرتفع إجمالي عدد المقاتلين الذين يمكن اللعب بهم في مستوى ألتميت إلى 80 مقاتلًا! حان الوقت التدرّب على تلك التقنيات الجديدة.

حمّل المقاتلة بيرا / ميثرا في شهر مارس على نينتندو سويتش.