أكثر الألعاب المتحمسين لصدورها على بلايستيشن 5

كشفت شركة Sony عن "مستقبل الألعاب" بأول ظهور لجهاز التحكم المنتظر Playstation 5 وعرض الكثير من الألعاب خلال الحدث. وفعلاً لم تخيب الآمال. إليك الألعاب التي لا يمكننا الانتظار حتى نحصل عليها:

Horizon 2: Forbidden West

تعود Aloy في مغامرة مذهلة أخرى، والتي ستأخذ محاربتنا في مهمة لإنقاذ الأرض من الطاعون. من حيث اللعب، يبدو وكأنه إعداد مماثل للعبة السابقة، ملحمة العالم المفتوح عبر الشواطئ اللامعة والجبال الخلابة. ولكن هذه المرة ستستطيع الغوص تحت المياه في الجزء الجديد ورؤية مخلوقات جديدة لم نراها سابقاً. لقد كانت بسهولة اللعبة الأكثر إثارة للإعجاب أثناء عرض PS5 - ربما كانت اللعبة الوحيدة التي بدت وكأنها قفزة حقيقية للأجيال مما رأيناه سابقًا على PS4 وPS4 Pro.

Resident Evil 8: Village

يزدهر الجيل القادم من ألعاب رعب البقاء على هيئة Resident Evil Village– الجزء الرئيسي الثامن من سلسلة Resident Evil. ومع رسومات فائقة الواقعية طوِّرت على محرِّك RE Engine، قاتل من أجل بقائك بينما يحدِّقُ بكَ الخطر من كل زاوية.

بعد سنواتٍ من الأحداث المأساوية التي وقعت في Resident Evil 7 Biohazard، عاد Ethan Winters لبدء حياته من جديد مع زوجته Mia، للعيش في سلامٍ وترك الماضي وراءهم. ومع ذلك، يظهر Chris Redfield -البطل الأسطوري من أجزاء السلسلة السابقة- ليعطِّل ويزعج حياتهم فجأة، تاركًا Ethan مدمرًا في كابوسٍ جديدٍ يبحث عن الإجابات.

Grand Theft Auto: V

أعلنت روكستار خلال الحدث عن عودة لعبة العالم المفتوح Grand Theft Auto: V إلى الجيل الجديد حيثُ ستتوفر بنسخة أجمل وأسلس على البلايستيشن 5 والاكسبوكس سيريس اكس في 2021 وأخربتنا الشركة أيضاً أنّ النمط الجماعي سيصدر بنسخة مُنفصلة في النصف الثاني من العام القادم وسيتوفر أول ثلاثة أشهر بشكل حصري للاعبي البلايستيشن 5.

Spider-Man: Miles Morales

في البداية اعتقدنا أن لعبة الرجل العنكبوت: مايلز موراليس كان تتمة للعبة الرجل العنكبوت التي صدرت قبل عامين، ومع ذلك، اتضح أن عنوان Miles Morales في الواقع نسخة موسعة للعبة الأصلية. إنها تعيد النظر في اللعبة على جهاز PS5 الفائق، مع محتوى إضافي يضم النسخة الفريدة من البطل الخارق.

بغض النظر، نحن متحمسون حيث ستضيف هذه النسخة الموسعة من اللعبة "مكونًا كبيرًا من مايلز موراليس"، والذي كان من الواضح أنه متدرب جديد لـ Peter Parker في نهاية اللعبة الأولى. ستسمح لك هذه النسخة الموسعة بالسفر السريع عبر نيويورك على الفور تقريبًا بفضل PS5 SSD، في حين أن ردود الفعل اللمسية في وحدة تحكم PS5 DualSense من شأنها أن تعزز الشعور بالقتال.

Project Athia

كشفت لنا سكوير إنيكس عن لعبة Project Athia (التي قد يتغير اسمها لاحقاً) بعرض قصير يظهر لنا عالم غريب تسكنه مخلوقات غريبة وانت تتحكم به بشخصية ذو قدرات خارقة.

يشير الإعلان إلى أن اللعبة "تم تصميمها حصريًا لـ PS5" (على الرغم من أنها ستأتي أيضًا إلى جهاز الكمبيوتر). تدور أحداثها في عالم خيالي مليء بالمخلوقات والتنانين العملاقة، ويبدو أنها ستكون مغامرة حركة واسعة النطاق، وتدمج عناصر السحر في ألعاب Final Fantasy مع بعض البيئات الكبيرة التي تتوقعها من لعبة العالم المفتوح.

Gran Turismo 7

لن يكون حدثًا مناسبًا لإطلاق PlayStation دون الكشف عن لعبة Gran Turismo الجديدة - لا يهم. يمكننا أن نخبرك أن المطور Polyphony Digital يعمل على رؤيته من الجيل التالي لسلسلة محاكي القيادة، وأول لعبة سباق GT مرقمة منذ GT6 في عام 2013. على عكس بعض الإعلانات الأخرى التي تم عرضها خلال حدث Sony للكشف عن PS5، حصلنا على لقطات حصرية من خلف عجلة القيادة.. لم تكشف سوني عن المزيد من التفاصيل حولها او عن موعد إطلاقها إنما نعلم أنّها ستتوفر على البلايستيشن 5.

Returnal

من المتخصصين في ألعاب الـ Shooter arcade في أستوديو Housemarque، لكنها تجربة مختلفة تمامًا عن Dead Nation أو Resogun. في لعبة التصويب من منظور الشخص الثالث هذه، تجد نفسك مهجوراً على كوكب غريب يتحول ويتغير في كل مرة تموت فيها، وهي فكرة تشبه فيلم Edge of Tomorrow تقريباً حيث يعتبر الموت جزء من القصة. يمكنك تبديل أوضاع الإطلاق باستخدام محفزات DualSense التكيفية.

Pragmata

خلال الحدث فاجئتنا كابكوم بإعلانها عن عنوان جديد يدعى Pragmata، لا نعلم الكثير حوله إنما نعلم أنّ أحداثه ستدور في المستقبل القريب على القمر واستعرض لنا العرض الأول فتاة آلية ورجل فضائي ذو تقنيات متقدمة. يبدو كفكرة من خيال Hideo Kojima بعض الشيء.

أخبرتنا الشركة أنّها ستكشف عن المزيد من التفاصيل حولها العام المُقبل وستصدر في 2022 على البلايستيشن 5 والحاسب الشخصي والاكسبوكس سيريس اكس مع استخدامها لكافة التقنيات الجديدة مثل تتبع الشعاع.

Demon’s Souls

لقد مر أكثر من عشر سنوات منذ أن حاربنا بشراسة صعوبة لعبة Demons Souls بلا نهاية على PS3، وعاد قتالها القاسي إلى نافذة إطلاق PS5. يتم بناؤه من الألف إلى الياء بواسطة Japan Studio وBluepoint Games. فقط في حالة عدم اعتقادك أن عام 2020 كان صعبًا بما فيه الكفاية، ستجعلك هذه اللعبة الكلاسيكية تريد رمي وحدة تحكم PS5 DualSense الجديدة تمامًا عبر الغرفة بغضب.

GhostWire: Tokyo

لعبة PS5 جديدة حصرية من Shinji Mikami وTango Dreamworks وتدور قصتها حول مدينة طوكيو التي تقلص عدد سكانها بمقدار 99 ٪ بسبب حدث خارق وخارج عن المألوف، تاركاً الأرواح الشريرة لتجوب في أنحاء المدينة وترعب الناجين منها. لديها كل السمات المميزة للرعب الياباني الحديث، وصولاً إلى تلميذات المدرسة المخيفة والأرواح التي لا رأس لها. أنت تلعب كواحد من الناجين من المدينة الذين طوروا قوى خارقة خاصة بهم خلال الحدث الغامض، لذا فالأمر متروك لك للدفاع عن المدينة ضد القوات التي تحاصرها باستخدام جميع أنواع القدرات الخارقة.

Hitman 3