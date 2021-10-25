أكثر خمسة ألعاب فيديو إثارة للرعب على مرّ الزمان

إنه ذاك الوقت من السنة، وقت إثارة الهلع لدى الآخرين! موسم الرعب على الأبواب، وهذا يعني أن كل هواة أجواء الترقب والتوتر والتشويق ينتظرون تلك اللحظات المخيفة التي تجعلكم تقفزون من شدة الفزع، كما لو أنكم رأيتم وحش فراكنشتاين يظهر فجأة أمامكم. وفيما يستعد الجميع لسلسلة من أفلام الرعب الدموية، دعونا نقدم لكم لائحة من ألعاب الفيديو المولِّدة للكوابيس، خصيصاً للاعبين المعتادين على هذه الأجواء، للتمتع بها... على مسؤوليتكم الخاصة!

#5 ليمبو (Limbo)

رغم أنها في حد ذاتها ليست أكثر ألعاب الفيديو إثارة للهلع، نظراً إلى أنها تفتقر بعض الشيء إلى المشاهد الدموية وتلك التي تجعلكم تقفزون من مكانكم من شدة الخوف مقارنة مع بقية الألعاب على هذه اللائحة، غير أن ليمبو تقدم أسلوباً روائياً جديداً مصمماً لإثارة القلق في النفوس بشكل لا يمكن تفسيره. ويتقمّص اللاعبون الشجعان شخصية فتى صغير يجوب عالماً مرعباً بحثاً عن شقيقته، وهو يحاول التغلّب على سلسلة من الألغاز القاتلة بشكل مروّع.

ليمبو © IGDB.com

#4 فاتال فريم (Fatal Frame)

شكلت "فاتال فريم" التي يعود إصدارها إلى العام 2001، باكورة سلسلة ناجحة قدّمت أسلوباً فريداً لمحاربة الأرواح الحاقدة والأشباح المروّعة. وتدور أحداث القصة في قصر هيمورو حيث تنطلق بطلة اللعبة يوري كوزوكاتا في رحلة البحث عن شقيقها المفقود، وسلاحها الوحيد للبقاء على قيد الحياة هو كاميرا خاصة قديمة.

اللعبة مصمّمة بشكل يقدّم لمن يخوضها تجربة تقشعرّ لها الأبدان، مع اكتساب الجانب المظلم مزيداً من السطوة والقوّة والرعب كلما استكشفت يوري غرفة جديدة.

فاتال فريم © IGDB.com

#3 أوبكسيور (ObsCure)

البقاء على قيد الحياة هو التحدي الذي تخوضه مجموعة من الطلاب في أحداث هذه اللعبة التي تدور في ثانوية "ليفمور هاي"، حيث يسعى هؤلاء في ظل أجواء مرعبة للعثور على صديقهم المفقود، وكشف خفايا أحداث غريبة. لعبة أوبسكيور مليئة بالألغاز والمؤامرات والوحوش الضارية والأجواء الظلامية. ويمكن للاعبين إضافة إلى ذلك التحكم بالطلاب الخمسة في الرواية واختيار شخصياتهم المختلفة، وحتى خوض المغامرة بنمط اللعب الثنائي بلاعبَين، لمضاعفة الصرخات الناتجة عن الهلع.

أوبكسيور © IGDB.com

#2 سايلنت هيل 3 (Silent Hill 3)

بعدما اشتهرت بكونها سلسلة من الأكثر إثارة للخوف بين ألعاب الفيديو، تعتبر "سايلنت هيل" من العناوين التي لا يستهان بها، وعلى اللاعبين خوضها بتأنٍ وحذر. تتبع وقائع اللعبة رحلة هيذر التي تنتقل بين الواقع والعالم الآخر من أجل العودة إلى والدها. على اللاعبين حلّ الألغاز والقتال لكشف خيوط الأحداث المأسوية التي وقعت في مجمع تجاري محليّ، وجدت هيذر نفسها فيه لدى استيقاظها من كوابيسها.

سايلنت هيل 3 © IGDB.com

#1 ريزدنت إيفل (Resident Evil)

على رأس القائمة تتربع ريزدنت إيفل، وهذا ليس بالأمر المفاجئ نظراً إلى أنها أكثر ألعاب الرعب مبيعاً في العالم! السلسلة المروّعة كانت أولى ألعاب الفيديو التي تدخل أجواء الخوف والهلع على ألعاب البقاء على قيد الحياة، مروّجة لمصطلح "رعب البقاء". وتدور أحداث السلسلة حول أسلحة بيولوجية، مع كلير ريدفيلد وليون أس كينيدي كاثنين من أوائل شخصياتها الشهيرة، وهما يحاولان النجاة من تجارب حكومية على البشر كانت نتيجتها: أموات أحياء أو الكائنات المعروفة بالزومبيز، وهي تنتشر على نطاق واسع.

وثمة اليوم 28 لعبة ريزدنت إيفل للاختيار من بينها، وآخرها "ريزدنت إيفل فيلاج" التي أبصرت النور مطلع أيار/مايو من هذا العام.

ريزدنت إيفل © IGDB.com

أي من هذه الألعاب الدموية اختبرتم؟ وما هي تلك التي أثارت في قلوبكم الذعر والهلع أكثر من سواها؟ شاركوا هذا المقال وأخبرونا من خلال التعليقات أي ألعاب رعب أخرى تنصحون بها! وفي الانتظار، ابقوا متيقّظين!