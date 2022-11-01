ألعاب الفيديو الأكثر ابتكاراً من النواحي الفنيّة

هل يغلب الطابع الفني على ألعاب الفيديو أم لا؟ الجدل بين اللاعبين حول هذا السؤال دائر منذ زمن بعيد. لا شكل أن جميع الألعاب تخصص اهتماماً كبيراً للموسيقى والتصاميم والمؤثرات، كما للاستعمال المناسب لهذه العناصر بما يشكل إضافة مهمة لأي لعبة.

ومن دون هذه العناصر، لن تبدو الألعاب مثيرة للاهتمام إلى هذا الحد من الناحيتين البصرية والسمعيّة! لذا، سنعرض في هذه اللائحة بعضاً من الألعاب التي نعتقد أنها مميّزة من الناحية الابتكاريّة، أو التي تتمتّع بأسلوب فريد من التصاميم التي تجعلها تتفوّق على غيرها!

#4 "بيفور يور آيز" (BEFORE YOUR EYES)/ (2021)

"بيفور يور آيز" (Before Your Eyes) © www.igdb.com

من تطوير شركة "غودباي وورلد جايمز"، خطف إصدار العام 2021 هذا اهتمام الكثير من اللاعبين مع فائض من المراجعات والآراء الإيجابية في شأنه على المنصّات كافة. وقد أبهرتنا لعبة "بيفور يور آيز" بمؤثراتها البصريّة المذهلة وأنظمة الألوان التي تتماشى مع قصة اللعبة، والتي تدور حول روح إحدى الشخصيات التي تخوض مغامرة ما بعد الحياة.

وستنقلك الأصوات والرسوم وأسلوب اللعب والحبكة الروائية في رحلة يحلم فيها كثيرون. حتى أن جوائز بافتا المرموقة لاحظت هذا التكامل، ومنحت "بيفور يور آيز" جائزة اللعبة الأكثر من ترفيهية "ذا جايم بيوند إنترتينمنت". هل جرّبت هذه اللعبة من قبل؟

#3 "ذا لاست أوف آس" الجزء الثاني (THE LAST OF US PART II)/ (2020)

"ذا لاست أوف آس" الجزء الثاني (The Last of Us Part II) © www.igdb.com

حظيت "ذا لاست أوف آس" بجزئها الثاني بترحيب كبير كلعبة مغامرات، إضافة إلى أنها شكلت إحدى الألعاب المفضّلة لدى الجمهور. ورغم ما تتضمّنه من مشاهد دمويّة، إلا أن اللعبة تعتبر جميلة، بحبكتها الروائية التي تدور أحداثها ما بعد نهاية العالم، مع مؤثرات بصرية غنيّة، ودقّة في التفاصيل، وموسيقى مدروسة لترافق التطورات بحرفيّة. وبفضل المؤثّرات المذهلة الموجودة في اللعبة، والأداء الرائع للممثلين الذين يبثّون الحياة في شخصياتها، فإن لعبة الفيديو هذه ترقى إلى أعلى المستويات الفنيّة.

#2 "ديجيمون سورفايف" (DIGIMON SURVIVE)/ (2022)

بعد نحو سنتَين من التأخير، تعتبر لعبة "ديجيمون سورفايف" من شركة "بانداي" واحدة من أكثر ألعاب الفيديو المرتقبة للعام 2022. وتستعيد اللعبة شخصيّتَي الديجيمون المفضّلتين عبر الزمن، أجومون وجاوبمون، اللذين يحاولان مع بقية الوحوش الرقمية إنقاذ العالم الرقمي كما الحقيقي على حد سواء.

غير أن أكثر ما يلفت في هذه اللعبة هو الطابع الفني الحاضر في صلبها كما في تكتيكات اللعب: فإلى جانب الحبكة الروائية النموذجية التي تقضي بإنقاذ العالم، فإن كل القرارات التي يتم اتخاذها خلال اللعب تؤثّر على مجريات الأحداث في ما بعد، وهو ما يؤثر بدوره على كيفية تطوّر الديجيمون. وإن لم يكن ذلك كافياً، فإنّ المؤثرات البصرية في حد ذاتها تبهر الأعيُن، كما لو أن اللاعب يشاهد عرضاً مميّزاً للرسوم المتحركة، عوضاً عن مجرد اللعب. وأكثر من ذلك، ومع موسيقاها الأصلية الرائعة المؤلّفة خصيصاً لها، تعتبر هذه اللعبة إضافة فريدة لإصدارات ألعاب الفيديو للعام 2022.

#1 "ماينكرافت" (MINECRAFT)/ (2011)

نعم، المركز الأول في لائحة أفضل أربع ألعاب بلمسة فنيّة مميزة يذهب إلى "ماينكرافت"، اللعبة التي أثرها ما زال حاضراً لدى كثر حتى يومنا هذا.

ففي وقت كانت جميع ألعاب الفيديو تحاول التركيز على تحويل كل شيء إلى الأبعاد الثلاثة، وإضفاء مزيد من التعقيد والواقعيّة، تميّزت "ماينكرافت" ببساطتها التي حرّكت الحنين لدى الكبار، وجعلت الصغار يُعجبون بما بدا فناً "قديماً" نوعاً ما إنما بلمسة عصريّة.

وأحدثت اللعبة ضجة حول العالم، خصوصاً لكونها أتاحت للناس التعبير عن إبداعاتهم بالطريقة التي يصنعون بها الأسلحة، ويبنون المنازل والمزارع، ويتواصلون مع مجتمع كبير تحتضنه اللعبة.

قد لا تكون هذه اللعبة "الأجمل" لناحية مؤثراتها البصرية، لكنّ واقع أنها أعطت رونقاً لفنون الصورة بشكلها السابق، تزامناً مع تقديم أسلوب لعب مبتكر، يجعلنا نضع "ماينكرافت" في صدراة لائحتنا!