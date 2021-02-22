ألعاب الفيديو الجماعية للتجمع حولها مع أصدقائك في العطلة الأسبوعية الطويلة

أخيرًا اقتربت العطلة الأسبوع الطويلة في الكويت اللي طال انتظارها، ومعنى هذا أن أخيرًا صار عندنا وقت للعب مع الأصدقاء. لكن في الحقيقة، لازم يكون عندك رغبة في اللعب مع غيرك دائمًا، بس هذا مو موضوعنا.

والآن، نحّي مغامرتك الفردية جانبًا لبضعة أيام والعب مع أصدقائك.

وإذا ما اتفقتوا على اللعبة اللي راح تعلبوها مع بعض، فراح تجد في هذه المقالة قائمة أعددنها لك بها عدد من الخيارات الرائعة اللي ما راح تخليك تقوم من أمام جهاز الألعاب.

أمونغ آس

تحوّلت هذه اللعبة من لعبة يحبها مجموعة صغيرة من الأشخاص إلى لعبة جماعية مميزة منتشرة حول لعالم هو خير دليل على المرح الكثير اللي في هذه اللعبة. عند اللعب الجماعي، يتم تكليف اللاعبين بمهام يتعين عليهم إنجازها ولكن الكاميرا الخاصة بك راح تركز فقط على جزءك. إيش بيجرى في الغرفة الثانية؟ ليش أشعر بالارتياب؟ الكثير من الأسئلة والوقت غير كاف!

لا تثق بأحد، ابحث عن المحتال بيننا وحاول البقاء على قيد الحياة إذا استطعت.

سي أوف ثيفز

راح تعيش مع أصدقائك في هذه المغامرة من منظور الشخص الأول حياة القراصنة، وراح تكون كل حياتك كقرصان رحّال. هذا طبعًا لو ما انقلبت سفينتك من قبل سفينة أشباح يسكنها عشرات الهياكل العظمية. إذا انقلبت سفينتك، فأنت تعلم ما عليك القيام به. العب مرة أخرى!

راح تسير مع أصدقائك عبر نظام اللعب الجماعي عبر الإنترنت الخاص باللعبة. كل اللي عليك أنك ترسل دعوة وبس، ما في أبسط من كده. والمميز في اللعبة كمان إنها ما توجهك أبدًأ لأي مكان بأي شكل من الأشكال. أنت تفعل اللي تبغاه في أي لحظة. إحنا نحب اللعبة اللي ما تسيطر علينا، بس هذه اللعبة فعلًا تطلق العنان لك لتعيش حياتك كقرصان على كيفك في جميع الأوقات.

كول أوف ديوتي: وورزون

تدري إيش اللي يخلي لعبة مثل كول أوف ديوتي مستمرة في تحقيق النجاحات كل هذه السنين؟ بالطبع هي المعارك الملحمية اللي ما تنضب، والهجمات القائمة على المهارات القتالية واللعب الجماعي. جهّز نفسك بالعتاد والأسلحة واحرص على مساعدة صديقك في التخلص من الفريق المنافس. هذه اللعبة ما نمل منها أبدًا وكل جولة تخلينا نبغى اللي بعدها.

ألعاب المنظور الأول في العادة تكون تجربتها أفضل لما تدخل ساحة المعركة مع أشخاص تعرفهم وتثق في أنهم راح يقفون في ضهرك، وتحاول تكون المسيطر، وتأخذ القرار السريع اللي راح يحسم فوزكم ويضعكم في المقدمة.

إحنا جاهزين للجولة الثانية.

أوفر-كوكد 2

ما راح نكذب عليك وراح نخبرك أن فكرة لعب أوفر-كود ما أبهرتنا أو شدّتنا إلا حين لعبناها، وحينها أدمنّاها. طريقك للفوز هو أن تصير طبّاخ ماهر، في سباق ضد الزمن بينما تحضر وجبة تلو الأخرى. ولكن ضع في بالك دائمًا، الأمر قد يسوء في لمح البصر.

وإذا كان هذا ما يستهويك، فخلينا نطرح عليك هذا السؤال، هل اضطررت يومًا إلى فعل كل ما سبق على متن قارب متأرجح أو وسط حمم بركانية أو حتى أثناء زلزال؟

عدد كبير من المراحل اللي راح تلعبها ديناميكية، بمعنى أنها راح تتغير وتفسد إستراتيجيتك في اللعب. راح يجن جنونك بأطرف الطرق لأنه ما في طريقة أخرى.

هذه اللعبة جنونية، وراح تستمتع بكل لحظة من اللعب الجماعي فيها.

كيلر كوين بلاك

أخيرًا وبعد طول انتظار دخلت لعبة الآركيد كيلر كوين عالم الألعاب الجماعية عبر الإنترنت، ولكن الأمر كان يستحق الانتظار. راح تتعلم القواعد وطريقة اللعب بكل بساطة، ولكن راح تواجه صعوبة كبيرة في إتقان اللعب. هذه هي أفضل لعبة تقدر تلعبها بعد الظهر طيلة العطلة الأسبوعية.

في هذه اللعبة المكونة من 8 لاعبين يتواجه فريقان بهدف قتل الملكة المعارضة (لتحقيق انتصار عسكري)، أو جمع عدد كافي من التوت وأخذه بعيدًا (لتحقيق انتصار اقتصادي)، أو ركوب حلزون من طرف الشاشة إلى الطرف الآخر (لتحقيق الانتصار الحلزوني، بالتأكيد).

الاستراتيجية هي اللي راح تصنع الفارق وضروري أن تعرف كيف تواجه خصمك في كل مباراة. وتذكّر أن أسلوب اللعب جنوني.