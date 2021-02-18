ألعاب فيديو تساعدك على الحفاظ على لياقتك

ولهذا قام رياضي ريد بُل في ألعاب اللياقة عالية الكثافة والحائز على لقب “Fittest Man in Jordan” أمين عطالله بتزويدنا بقائمة رائعة من الألعاب التي قد تساعدك في قضاء وقت ممتع وخسارة بضع سعرات حرارية أيضاً (مع التذكير بأن هذه الألعاب لا تلغي الحاجة للتمرين الحقيقي):

أمين عطالله © مراد أباظة

Pokémon Go

Pokémon Go © BRENDON THORNE GETTY IMAGES

إذا كنت تريد أن تحافظ على نشاطك، ولكن كلمة "تمرين" تشعرك بالإزعاج، فإن Pokémon Go هي لعبة رائعة للبدء. استحوذت لعبة الواقع المعزز على الهاتف المحمول على العالم في عام 2016، وعلى الرغم من تضاؤل قاعدة اللاعبين في السنوات الأخيرة، إلا أنها لا تزال طريقة ممتازة لحرق سعرات حرارية في طريقك للبحث عن البوكيمون وطريقة أفضل لتصبح بطل المشي في شارعك. وإذا بدأ المشي يشعر بالسهولة، يمكنك الركض في طريق العودة إلى المنزل.

Just Dance

Just Dance © PLAYSTATION.COM

الآن لسنا جميعنا موهوبين في الرقص، ولكن "تمرين الرقص" كان حجر الزاوية في اللياقة البدنية المنزلية لأجيال، ولعبة Just Dance من Ubisoft هي أفضل طريقة لشد عضلاتك وتحريك جسمك. قم بالرقص على أغاني الهيب هوب وموسيقى البوب المفضلين مع تصميم الرقصات الفريدة من الرقص الفردي لأولئك منا الذين يميلون أكثر نحو الجانب المحفوف بالمخاطر من الحياة، بالإضافة إلى الألحان الرائعة التي تدعم مجموعات تصل إلى أربعة لاعبين.

Ring Fit Adventure

Ring Fit Adventure © Ninentdo.co.uk

تأخذ هذه اللعبة من Nintendo اللياقة البدنية والمغامرة الخيالية وتجمعها مع حلقة للمقاومة وتتبع الحركة. تقودك الحلقة في مهمتك، وهي دائمًا موجودة لدفعك خلال المراحل. الميزة الحقيقية لهذه اللعبة هي القتال القائم على التمرين حيث يتم استعمال تمرين الـ Squats مثلاً وتحويلها إلى أسلحة قاتلة لإسقاط أعدائك. مع تقدمك في القصة وفتح المزيد من الحركات، تتيح لك Ring Fit Adventure تخصيص التدريبات الخاصة بك لتناسب مستواك الشخصي.

Beat Saber

قد تبدو هذه اللعبة بسيطة للوهلة الأولى، لكن الصعوبة تزداد بسرعة كبيرة وستحتاج إلى إتقان استعمال سيف الليزر الخاص بك لإكمال العديد من مستويات التحدي. استخدم القوة (وعصا الواقع الافتراضي التي تختارها) لشق طريقك من خلال بعض النغمات الخيالية لتصبح محترف حقيقي.

Superhot VR