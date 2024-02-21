ألعاب فيديو ننتظرها بفارغ الصبر في مارس 2024

صدّق أو لا تصدّق، ها نحن نقترب من دخول الشهر الثالث من العام 2024. وهذا أمر يسعدنا إذ إن مارس سيأتي لنا بلائحة من الألعاب التي نترقبها بشدة، وقد حصرنا الخيارات بأبرز أربعةٍ منها، والتي نظن أنها ستكون من أهم إصدارات الشهر المقبل!

1- "دبليو دبليو إي 2 كاي 24"/ WWE 2K24 (الكومبيوتر - بي إس 4 – بي إس 5 – إكس بوكس وان – إكس بوكس إكس/إس)

إن كنتم من عشاق مباريات المصارعة ومحبي أساطير هذه اللعبة من أمثال جون سينا، ذا روك، أو الحانوتي "ذي أندرتايكر"، فهذه اللعبة صنعت خصيصاً لكم. إصدار "دبليو دبليو إي" الجديد يتمتع بمؤثرات بصرية أكثر واقعية، وحركات تحاكي طبيعة الحركة البشرية، وأساليب لعب جديدة تتضمّن حَكماً يكون بمثابة ضيف خاص، ومباراة النعش (Casket Match)، ومباراة التحدي (Gauntlet Match)، ومباراة سيارة الإسعاف (Ambulance Match)! وإنْ كان كل ذلك لا يجعلك تتحمّس لاكتشاف هذا الإصدار الجديد، فمن المؤكد أنك ستحب قائمة الشخصيات التي تتضمن أساطير الماضي الأغنياء عن التعريف، إضافة إلى بعض الوجوه الجديدة والواعدة من عالم المصارعة.

تاريخ الإصدار المتوقع: 8 مارس 2024

2- المنبوذ – بداية جديدة | أهلاً بكم في أديلفا/ Outcast – A New Beginning | Welcome to Adelpha (الكومبيوتر - بي إس 4 – بي إس 5 – إكس بوكس وان – إكس بوكس إكس/إس)

هذا الإصدار الجديد هو بمثابة تتمة للعبة فيديو صدرت سابقًا في العام 1999 بعنوان "أوتكاست" أو المنبوذ. وهي اشتهرت بكونها واحدة من أولى الألعاب التي تتمتع بعالم مفتوح. في هذا الجزء الثاني، يسافر بطلنا كاتر سلايد إلى عالم فضائي استولت عليه الروبوتات. والهدف الرئيسي هو إعادة هذا العالم إلى حالته السلميّة والمفعمة بالألوان.

تاريخ الإصدار المتوقع: 15 مارس 2024

3- "ألون إن ذا دارك" / Alone in the Dark (الكومبيوتر - بي إس 5 –إكس بوكس إكس/إس)

تعود سلسلة ألعاب الرعب بعنوان جديد، حيث ستركز بشكل أساسي على العنصر المرعب الذي لم تنقله اللعبتان السابقتان تمامًا. تدور الحبكة الروائية للّعبة في الجنوب الأمريكي الذي يمكنك استكشافه عندما تختار بين شخصيّتَي إدوارد كارنبي (بصوت الممثل ديفيد هاربور من مسلسل أشياء غريبة أو "ستراينجر ثينغز") أو إميلي هارتوود (بصوت جودي كومر من مسلسل قتل إيف أو "كيلينغ إيف"). استمتع باختبار البيئات المرعبة وحارب الوحوش واعمل على حلّ الألغاز للحصول على مزيد من الأدلة وكشف سر "ديكريتو مانور".

تاريخ الإصدار المتوقع: 20 مارس 2024

4- "رايز أوف رونين" / Rise of the Ronin (بي إس 5)

لعبة حركة جديدة في عالم مفتوح تدور أحداثها خلال حرب في اليابان في القرن التاسع عشر. وفي خضمّ الفوضى، ستلعب دور شخصية مجهولة تحاول تغيير مسار التاريخ من خلال نظام اللعبة. نحن متحمسون بشكل خاص لتجربة هذه اللعبة، لأننا نعتقد أنها قد تكون مثيرة للاهتمام لناحية أسلوب اللعب الخاص بها ومؤثراتها البصريّة.

تاريخ الإصدار المتوقع: 22 مارس 2024

هذه كانت لائحتنا التي تتضمّن بعضًا من أهم الإصدارات التي ستبصر النور خلال بضعة أسابيع فقط! ما هي الألعاب الأخرى التي خطرت على بالك والتي تترقبّ موعد صدورها؟