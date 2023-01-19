ألعاب ننتظرها بفارغ الصبر في 2023!

مما نعرفه حتى الآن، سيكون 2023 عاماً كبيراً على صعيد ألعاب الفيديو، ومعظم الإصدارات المهمة هذه السنة ستركّز على ألعاب تقمّص الأدوار (RPG games).

وكانت بعض الشركات قد أرجأت في العام 2022 إصدار بعض الألعاب حرصاً على تطويرها كما يجب.

هل أنت جاهز للتعرّف على بعض تلك الإصدارات المهمّة التي سنراها خلال العام 2023؟ فلنلقِ نظرةً عليها سوياً، على أمل أن تنال إعجابك.

فورسبوكن (Forspoken): لعبة الحركة المرتكزة على أسلوب تقمّص الأدوار والمحصورة بجهاز بلاي ستيشن 5، ستبصر النور في أواخر يناير 2023. وتدور قصة اللعبة حول مراهق من نيويورك يتمتّع بقدرات سحرية وبمهارات مميّزة في رياضة الباركور، وينتهي به المطاف في العالم السحري "أثيا".

فورسبوكن © www.igdb.com

ديد سبايس ريمايك (Dead Space Remake): لعبة رعب الفضاء التي اشتهرت عام 2008 مرتكزةً على القتال ومهارات التصويت، تعود إلى أجهزتنا في وقت قريب هذا العام مع مؤثرات بصريّة أفضل، ومخلوقات فضائية أكثر رعباً، والكثير من اللحظات المخيفة!

ديد سبايس ريمايك © www.igdb.com

أفاتار: فرونتيرز أوف باندورا (Avatar: Frontiers of Pandora): كان يفترض أن تبصر هذه اللعبة النور في فبراير 2022، إنما تم تأجيل إصدارها لأن تطويرها لم يكن قد أنجز في ذاك الموعد! وبعد التتمّة الناجحة للفيلم، تتطلع شركة "يوبيسوفت" إلى ابتكار أسلوب لعب العالم المفتوح الخاص بأفاتار، وهي خطوة تجعلنا نرغب في خوض غمار هذه اللعبة أكثر من أي وقت مضى.

أفاتار: فرونتيرز أوف باندورا © www.igdb.com

أتوميك هارت (Atomic Heart): لعبة التصويب من خلال منظور الشخص الأول (FPS game) مرتقبة على جميع أنواع الأجهزة، وهي لعبة واعدة مع حبكة روائية مذهلة ورسوم رائعة. وستعود لعبة "أتوميك هارت" بنا إلى خمسينات القرن الماضي، في واقع مغاير للتاريخ حيث تم تطوير الروبوتات والتكنولوجيا المتقدمة خلال الحرب العالمية الثانية.

أتوميك هارت © www.igdb.com

هوجورتس ليجاسي (Hogwarts Legacy): لعبة تقمّص الأدوار والحركة والتشويق هذه التي تدور أحداثها في عالم مفتوح، ستجعلك تختبر مدرسة هوجورتس كما تم تقديمها للمرة الأولى في كتب هاري بوتر. ولن تلعب بإحدى الشخصيات الشهيرة، نظراً إلى أن القصة واللعب يرتكزان على طالب في القرن التاسع عشر، مع مفتاح لسرّ قديم. ويقع على عاتقك أنت أن تتحكّم بمفاصل القصّة وكيف تدور الأحداث في مدرسة السحر الشهيرة.

هوجورتس ليجاسي © www.igdb.com

ستريت فايتر 6 (Street Fighter 6): اللعبة الكلاسيكية المفضلّة دائماً لدى الجماهير تشق طريقها نحن البروز مجدداً في العام 2023! وستتضمّن لعبة قتال الشوارع بنسختها السادسة أبرز الشخصيات المحبّبة على مر التاريخ مثل ريو، تشون لي، غيل، وبلانكا. وستقدّم اللعبة بإصدارها الجديد خاصيّة مستحدثة، تتيح لك ابتكار حركاتك الخاصة وإضافتها إلى شخصياتك المفضلة! هل هنالك أروع من ذلك؟

ستريت فايتر 6 © www.igdb.com

دعنا لا ننسى جهاز "بلاي ستيشن في آر 2" للواقع الافتراضي، الذي سيرافق مجموعة من الألعاب الكبرى التي ستصدر في وقت مبكر من العام 2023، والتي يتوقّع أن تغيّر عالم اللعب جذرياً، بما فيها "هورايزون: كول أوف ذا ماونتن" (Horizon: Call of the Mountain).

أي من تلك الألعاب تنتظرها أكثر من غيرها؟ شارك القصة وأخبرنا!