أمسية موسيقية للذكرى في ريد بُل سيمفونيك الأردن

وأنهت الفرقة العرض الذي امتدّ على أكثر من ساعة من الزمن بأسلوب مميّز، من خلال تقديم الأغنية الفولكلورية "ردي شعراتك"، قبل أن يعرب الجمهور عن إعجابه الكبير بالحفل من خلال التصفيق وقوفاً

و

والموسيقيين، ومطالبتهم بتقديم المزيد. وقد لبّى مقدّمو العرض المميز الطلب، ليلهبوا حماسة المسرح من خلال أداء "أركض عالجم" مرة أخرى.