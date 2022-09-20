أمسية موسيقية للذكرى في ريد بُل سيمفونيك الأردن

لاول مرّة شاهدنا في الأردن فعالية ريد بل سيمفونك، حين اعتلت الفرقة الغنائية المستقلة الأولى في الأردن أوتوستراد المسرح إلى جانب المايسترو المتميّز الدكتور هيثم سكرية و40 موسيقيين موهوبين، لتقديم لوحة فنيّة فريدة امتزجت فيها الفنون الشبابية بالكلاسيكية خلال حفل "ريد بُل سيمفونيك" الذي احتضنته المملكة للمرة الأولى.
وانطلق الحفل بكلمة ترحيبية من السفير النمساوي أوسكار فوستنغر، عرّف خلالها بالعرض وقدّم فرقة أوتوستراد والمايسترو الدكتور هيثم سكرية، والموسيقيين المميّزين الذين أتوا خصيصاً من النمسا لإحياء الحدث إلى جانب أوركسترا المعهد الوطني.
فلينطلق العرض!
في تمام الساعة 9:20 مساءً، دخلت الفرقة إلى المسرح لتقدّم مباشرة بعد تحيّة الجمهور مجموعة رائعة من أعمالها، بدءاً من أغنية "أركض عالجم" وانتقالاً إلى "ألبير" القريبة إلى قلوب محبي الفرقة الشبابية. وكان استمتاع الحاضرين واضحاً بالحفل، وكذلك إعجابهم بكيفية إضافة لمسة كلاسيكية على تلك الأغاني، معبّرين عن ذلك من خلال الرقص والغناء مع الفرق.
ولم يكن الأداء ليكتمل بالطبع من دون تقديم أوتوستراد أغنيات شهيرة أخرى مثل "كنباي"، "إستنى شوي"، "دوار"، "سافر"، وغيرها من الأعمال الرائعة.
وأنهت الفرقة العرض الذي امتدّ على أكثر من ساعة من الزمن بأسلوب مميّز، من خلال تقديم الأغنية الفولكلورية "ردي شعراتك"، قبل أن يعرب الجمهور عن إعجابه الكبير بالحفل من خلال التصفيق وقوفاً لأوتوستراد والمايسترو الدكتور هيثم سكرية والموسيقيين، ومطالبتهم بتقديم المزيد. وقد لبّى مقدّمو العرض المميز الطلب، ليلهبوا حماسة المسرح من خلال أداء "أركض عالجم" مرة أخرى.
وبعد ذلك، شكرت الفرقة والمايسترو والموسيقيون الحشود، وعادوا إلى كواليس المسرح حاملين في قلوبهم أجمل المشاعر التي انعكست على وجوههم، علماً أن أحد أحلام أعضاء فرقة أوتوستراد كان يتمثّل بتجديد أغانيهم بأسلوب كلاسيكي.
وشكّل العرض أمسية للذكرى، خصوصاً في الموقع الأثري المميّز في المدرج الروماني. وهو أقيم بالشراكة مع السفارة النمساوية، Advantage Austria في عمّان، وبرعاية زين الأردن، "رؤيا ميوزيك" من قناة رؤيا الفضائية، راديو بلِس 104.3، راديو هلا، إنجوت بروكرز، البنك الأهلي، الملكيّة الأردنية، وMG Motor الأردن.
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