أول مضمار موتوكروس في أدنى نقطة على وجه الأرض

لو كانت لدينا مسارات مثل هذه من قبل ، لكان كل شيء مختلفًا، لكانت مهاراتي أفضل بكثير

لو كانت لدينا مسارات مثل هذه من قبل ، لكان كل شيء مختلفًا، لكانت مهاراتي أفضل بكثير

لو كانت لدينا مسارات مثل هذه من قبل ، لكان كل شيء مختلفًا، لكانت مهاراتي أفضل بكثير

بعد يوم طويل من التدريب الجاد على ركوب الدراجات النارية والإندورو، أوقف عبد الله دراجته الجاهزة للسباق واصطحبنا في جولة حول مضمار إندورو الذي تم إنشاؤه حديثًا والذي صممه وصنعه بنفسه في أدنى نقطة على الأرض، البحر الميت في الأردن.

بعد يوم طويل من التدريب الجاد على ركوب الدراجات النارية والإندورو، أوقف عبد الله دراجته الجاهزة للسباق واصطحبنا في جولة حول مضمار إندورو الذي تم إنشاؤه حديثًا والذي صممه وصنعه بنفسه في أدنى نقطة على الأرض، البحر الميت في الأردن.

بعد يوم طويل من التدريب الجاد على ركوب الدراجات النارية والإندورو، أوقف عبد الله دراجته الجاهزة للسباق واصطحبنا في جولة حول مضمار إندورو الذي تم إنشاؤه حديثًا والذي صممه وصنعه بنفسه في أدنى نقطة على الأرض، البحر الميت في الأردن.

كنا بحاجة إلى انشاء هذا المضمار لأنه لم يكن هناك أي مكان ملائم للتدريب والسباقات في الأردن، وكان لدينا الدراجات المناسبة لذلك

كنا بحاجة إلى انشاء هذا المضمار لأنه لم يكن هناك أي مكان ملائم للتدريب والسباقات في الأردن، وكان لدينا الدراجات المناسبة لذلك

كنا بحاجة إلى انشاء هذا المضمار لأنه لم يكن هناك أي مكان ملائم للتدريب والسباقات في الأردن، وكان لدينا الدراجات المناسبة لذلك