أول مضمار موتوكروس في أدنى نقطة على وجه الأرض
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عبد الله يوسف السبع يقوم بتصميم وبناء أول مضمار من نوعه لعشاق ركوب الدراجات النارية والإندورو في الأردن
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لو كانت لدينا مسارات مثل هذه من قبل ، لكان كل شيء مختلفًا، لكانت مهاراتي أفضل بكثير
قال النجم الصاعد في عالم الموتوكروس: عبد الله يوسف السبع.
بعد يوم طويل من التدريب الجاد على ركوب الدراجات النارية والإندورو، أوقف عبد الله دراجته الجاهزة للسباق واصطحبنا في جولة حول مضمار إندورو الذي تم إنشاؤه حديثًا والذي صممه وصنعه بنفسه في أدنى نقطة على الأرض، البحر الميت في الأردن.
عبد الله يوسف السبع
كنا بحاجة إلى انشاء هذا المضمار لأنه لم يكن هناك أي مكان ملائم للتدريب والسباقات في الأردن، وكان لدينا الدراجات المناسبة لذلك
أخذ عبد الله على عاتقه رسم التصميم المبدئي وتخطيط المسار وتولي مسؤولية تحويل المخططات إلى أرض أحلام ترابية لعشاق الموتوكروس.
الهدف النهائي للسبع هو فتح أكاديمية تدريب حيث يمكن لأي شخص مهتم بهذه الرياضة الحصول على التوجيه والإرشاد المناسبين لبدء مسيرته في عالم قيادة الدراجات النارية على الطرق الوعرة.
بدأ عبد الله في هذا المجال في سن الحادية عشرة - قام بأول حركة بهلوانية بالدراجة في سن 12 على سكوتر 50 سي سي - شارك لأول مرة في بطولة الأردن إندورو في عام 2014 وفاز بالمركز الأول. ثم انتقل للمشاركة في سباقات التحمل KTM من 2016 إلى 2018 ، وفاز بـ 11 سباقًا من أصل 12. في عام 2020 انتقل إلى الإمارات للتدريب مع البطل العربي محمد البلوشي وشارك في البطولات المحلية والدولية ومن أخر إنجازاته حصوله على المرتبة الثانية في رالي الباها في وادي رم 2021.