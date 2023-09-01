إرشادات السلامة والمرح في سباق "ريد بُل سوب بوكس"
© Farras Oran
سباق سوب بوكس

إرشادات السلامة والمرح في سباق "ريد بُل سوب بوكس"

قد تشكّل قيادة "صندوق الصابون" في منحدر مليء بالعوائق تحدياً استثنائياً في عمّان! لكن لا تقلقوا، فالمهمة ليست مستحيلة إن اتّبعتم إرشادات السلامة التالية...
بقلم ريد بُل الشرق الأوسط وإفريقيا
‎2‎ دقيقة للقراءةنُشر في ‎

Part of this story

Red Bull Soapbox - Jordan

Red Bull Soapbox - Jordan

JordanAmman, Jordan
عرض الحدث
إن كنتم تظنون إن قيادة السيارات صعبة في شوارع عمّان، دعونا نعرّفكم بالحدث الذي سيرفع مستوى الصعوبة والتحدي بعض الشيء!
ففي سباق "ريد بُل سوب بوكس" ستواجهون مطبّات وقفزات ومنعطفات وطلعات ونزلات! وهذا السباق سيكون أكثر السباقات جنوناً في عمّان، وهو يعود في نسخته الثالثة على منحدر كوريدور عبدون في شارع توفيق الطباع!
إرشادات السلامة والمرح في سباق "ريد بُل سوب بوكس"

إرشادات السلامة والمرح في سباق "ريد بُل سوب بوكس"

© Red Bull Content Pool

من سيتمكّن من بلوغ خط النهاية بسهولة نسبية؟ إنه الشخص الذي سيقرأ هذا المقال ويتّبع نصائحنا التالية:
  • حاول السيطرة على سرعتك، إذ إن الجاذبية ستجذبك نزولاً على الطريق لتزيد وتيرة اندفاعك! لكنّ الأهم هو عدم وجود رادارات للسرعة في الشارع، فلا تتردّد في إطلاق العنان لعربتك!
  • المكابح مهمة جداً، لذا لا تنسى أنها يدوية!
  • حزام الأمان أهم من إنهاء السباق، وهو سيضمن لك أن تفعل ذلك وأن تصل بسلامة! نرغب في أن نراك تتسابق من داخل العربة وليس من خارجها!
إرشادات السلامة والمرح في سباق "ريد بُل سوب بوكس"

إرشادات السلامة والمرح في سباق "ريد بُل سوب بوكس"

© Red Bull Content Pool

  • الرجوع إلى الخلف يدوي... بكل ما للكلمة من معنى!
  • إنتبه إلى المطبات! لا بأس في أن تقفز بعربتك وتعلو بعش الشيء عن الأرض، لكننا لا نريد أن نراك تحلّق إلى خارج حدود المسار!
  • "قوّي قلبك" وانطلق بلا تردّد، لأن هذه التجربة ستكون ممتعة، لا بل خرافية!
كونوا على الموعد يوم الجمعة 8 سبتمبر عند الساعة 2:00 بعد الظهر في كوريدور عبدون على شارع توفيق الطباع، علماً أن الحضور مجاني!
إرشادات السلامة والمرح في سباق "ريد بُل سوب بوكس"

إرشادات السلامة والمرح في سباق "ريد بُل سوب بوكس"

© Red Bull Content Pool

شركاؤنا في الفعالية هم هيئة سياحة الأردن، زين، طلبات مارت، جي شوك، إم جي موتور الأردن، البنك الأهلي، جيني، رؤيا، راديو هلا وراديو بلس 104.3.
للمزيد من المعلومات زوروا موقع:
www.redbull.com/soapboxjor

Part of this story

Red Bull Soapbox - Jordan

Red Bull Soapbox - Jordan

JordanAmman, Jordan
عرض الحدث
سباق سوب بوكس