إرشادات السلامة والمرح في سباق "ريد بُل سوب بوكس"

إن كنتم تظنون إن قيادة السيارات صعبة في شوارع عمّان، دعونا نعرّفكم بالحدث الذي سيرفع مستوى الصعوبة والتحدي بعض الشيء!
ففي سباق "ريد بُل سوب بوكس" ستواجهون مطبّات وقفزات ومنعطفات وطلعات ونزلات! وهذا السباق سيكون أكثر السباقات جنوناً في عمّان، وهو يعود في نسخته الثالثة على منحدر كوريدور عبدون في شارع توفيق الطباع!
من سيتمكّن من بلوغ خط النهاية بسهولة نسبية؟ إنه الشخص الذي سيقرأ هذا المقال ويتّبع نصائحنا التالية:
- حاول السيطرة على سرعتك، إذ إن الجاذبية ستجذبك نزولاً على الطريق لتزيد وتيرة اندفاعك! لكنّ الأهم هو عدم وجود رادارات للسرعة في الشارع، فلا تتردّد في إطلاق العنان لعربتك!
- المكابح مهمة جداً، لذا لا تنسى أنها يدوية!
- حزام الأمان أهم من إنهاء السباق، وهو سيضمن لك أن تفعل ذلك وأن تصل بسلامة! نرغب في أن نراك تتسابق من داخل العربة وليس من خارجها!
- الرجوع إلى الخلف يدوي... بكل ما للكلمة من معنى!
- إنتبه إلى المطبات! لا بأس في أن تقفز بعربتك وتعلو بعش الشيء عن الأرض، لكننا لا نريد أن نراك تحلّق إلى خارج حدود المسار!
- "قوّي قلبك" وانطلق بلا تردّد، لأن هذه التجربة ستكون ممتعة، لا بل خرافية!
كونوا على الموعد يوم الجمعة 8 سبتمبر عند الساعة 2:00 بعد الظهر في كوريدور عبدون على شارع توفيق الطباع، علماً أن الحضور مجاني!
شركاؤنا في الفعالية هم هيئة سياحة الأردن، زين، طلبات مارت، جي شوك، إم جي موتور الأردن، البنك الأهلي، جيني، رؤيا، راديو هلا وراديو بلس 104.3.
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