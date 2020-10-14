إزاي تكسب في League of Legends 1v1؟

كلها كام يوم وباب التسجيل في تصفيات مصر لبطولة SoloQ يقفل وتبدأ أقوى مباريات ال1v1 بين لعيبة كتير في مصر، واالي هيكسب فيها هيتأهل علشان يلعب في البطولة الدولية ويمثل مصر؛ واللي هيكسب في بطولة SoloQ الدولية، ممكن يشارك في All Stars 2020 كمان.

علشان كده، إحنا طلبنا من كذا حد من لاعبي League of Legends في مصر إنهم يشاركوا معانا أهم النصائح اللي هما نفسهم بيتبعوها وهما داخلين أي بطولة 1v1.

في حاجتين مهمين لازم نكون عارفينهم في الأول:

● أول حاجة إن البطولة دي في الSummoner's Rift مش في الAram، لأن المعلومة دي ممكن يترتب عليها حاجات كتير.

● ثاني حاجة إن كل النصائح المهمة للفوز في مباريات 1v1 هتكون حوالين ٣ حاجات:

○ التشامبيون

○ الRunes والItems والSpells

○ الWave

ماجد مروان (ANB Maged) © Red Bull

ماجد مروان (ANB Maged)

ANB Maged لاعب في فريق أنوبيس ورانك Challenger، وقال إن تشامبيونز زي Darius، Heimerdinger، أو Caitlyn أقوياء جداً وصعب يخسروا أو يتغلبوا في مباريات 1v1، وإنك ممكن تستعمل مجموعة من الSummoner Spells زي الExhaust ،Ignite، وBarrier؛ والRunes زي الGrasp of the Undying وHail of Blades أو Conqueror، وده بسبب قوتهم في مباريات ال1v1.

وختم ماجد بإنك لازم تحط هدف لنفسك. في ٣ طرق ممكن تكسب بيهم 1v1: تحقيق أول كيل (1st Blood)، تدمير برج اللاعب التاني، أو قتل ١٠٠ minion. فاختار أكتر طريقة أنت عارف إنك كويس فيها، والملائمة للتشامبيون بتاعك، والعب بيها.

محمود صقر (Molto) © Red Bull

محمود صقر (Molto)

Molto اللي كسب كتير من بطولات ال1v1 في مصر، أكد على أهمية إنك تختار واحد من التشامبيونز اللي البداية بتاعتهم قوية لأن ده هيفرق في ال1v1، وإنك لازم تكون عارف إن التشامبيونز في الSummoner’s Rift، ملهمش Bonus Buffs زي التشامبيونز اللي في الAram.

وهو كمان شايف إن من الRunes اللي ممكن تستعملها: الGrasp للمسافات القصيرة والConqueror للمسافات الطويلة أو المتوسطة.

إسلام فرج (Dattura) © Red Bull

إسلام فرج (Dattura)

Dattura اللاعب في فريق أنوبيس بينصح باللعب بCaitlyn لأنها واحدة من أقوى التشامبيونز اللي ممكن تلعب بيهم 1v1، وتحديداً لو معاها Grasp Runes وبتبدأ بالHammer Item.

خالد عصام (JustSkillz) © Red Bull

خالد عصام (JustSkillz)

JustSkillz واللي بيلعب League of Legends من ٧ سنين ورانك Challenger، اتكلم عن فن التحكم في الMinion Wave، واللي من خلالها ممكن تأثر على قدرة اللاعب اللي قدامك في إنه يقتل minions أو يكسب experience. وقال لو أنت عايز تقتل اللي قدامك أو تعمل All-in عليه، ممكن تعمل freeze للwave عند البرج بتاعك قدام من غير ما تكون في الrange بتاع البرج بتاعك علشان اللي قدامك يدخل في منطقة غلط، وأول ما تجيلك فرصة، تخش عليه.

يوسف محمد (Blonski) © Red Bull

يوسف محمد (Blonski)