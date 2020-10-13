اسلام Dattura أفضل ايدي كاري في مصر

Anubis © Red Bull

حب إسلام للجيمينج بدأ من سن صغير أوي لما كان بيشوف أخوه بيلعب، ودخل عالم الأونلاين جيمينج وهو عنده ٧ سنين تقريباً من خلال لعبة Medal of Honor، ودي كانت بداية قصة لاعب esports وصل للاحترافية بسبب اجتهاده ودعم من أهله.

وهو عنده ١٣ سنة، اتعرف على لعبة S4 League، وبدأ يلعبها ويطور من نفسه فيها لحد ما شارك في البطولة الدولية بتاعتها وكسب المركز الأول فيها، لكن طبعاً وقتها ماكانتش الجوائز في الesports زي دلوقتي، وكسب إسلام ٣٠ يورو.

نقل بعدها لLeague of Legends وهو عنده ١٧ سنة، ومن ساعتها وهو تقريباً مبيلعبش غيرها، والرانك بتاعه فيها وصل لDiamond 4.

نقطة التحول وقراره بإنه يكون لاعب محترف في League of Legends كان في ٢٠١٦، لما شارك في الGLSC واتفرج على الفرق المختلفة وهي بتلعب.

انضم لفريق بعدها وشارك في بطولات مختلفة، بس مكانش دايماً بيكسب، وبدأ اسمه يتعرف كCarry، وبدأ يكسب بطولات من سنتين لما شارك مع فريقه ٫Klick N Kill وفازوا في بطولتين مختلفتين.

من سنة، انضم إسلام لفريق Galaxy Gaming الخاص بكافيه Galaxy، وبدأ يتطور ويكبر أكتر في الجيم، واشترك مع فريقه في بطولتين تانيين في نفس السنة، ولكن قبلهم بحاجة بسيطة، اتنين من الفريق اعتذروا وبقى الفريق مش كامل، وبالتالي، مش هيقدروا يشاركوا في البطولات.

بالصدفة، في نفس الوقت، كان فريق أنوبيس بيدور على حد يكون Carry في الفريق بتاعهم، فتواصلوا مع إسلام وشارك معاهم في البطولتين دول، ومن ساعتها وإسلام مع أنوبيس.

Eslam Farag © Red Bull

دكتور برانك جيمر

إسلام مكانش بيفكر في إحتراف الجيمينج وهو صغير، ده كان عايز يطلع دكتور، وفعلاً مشي في السكة دي وبدأ يدرس على أساس كده، لحد ما اكتشف في ثانوية عامة إنه خلاص مش عايز يبقى دكتور، وحول إتاجهه الدراسي من طب لإدارة أعمال واللي اتخرج منها بتقدير كويس جداً. وقدر إسلام إنه يوازن بين دراسته، وتمرينه مع الفريق ومشاركته في البطولات، وقناة الستريمينج بتاعته اللي وصل عدد متابيعنها ل١٥ ألف متابع؛ وسر التوازن ده هو حسن إدارة الوقت مش أكتر.

وعلى الرغم من تحديات كتير واجهها إسلام في مشواره كلاعب محترف، واللي أهمها إحساسه بإنه ممكن يكون متأخر شوية عن الناس اللي بدأوا يلعبوا قبله، إلا إنه قدر إنه يوصل لمستوى عالي ومهم جداً في League of Legends لحد ما بقى لاعب محترف في أكبر فريق Esports في مصر، وده كان بسبب جهده وتعبه في بناء نفسه وتطوير مهاراته وتركيزه على هدفه وإصراره على تحقيقه.

إسلام مع أنوبيس، شارك في وكسب بطولات كتير، واللي أهمها بطولة Red Bull Proseed وبطولة WE Safe Mode، ده غير تصفيات مصر لكأس العرب واللي فازوا فيها بلقب أبطال مصر، ودي كانت أولى خطوات إسلام للمشاركة في البطولات الدولية لLeague of Legends.

إسلام Dattura أفضل ميد لاين في مصر © Anubis

التدريب سر النجاح

علشان يطور من نفسه ومهاراته، إسلام بيتبع نوعين من التمرين؛ واحد مع الفريق وواحد لوحده:

مع الفريق بيكون حاجة اسمها رانكيد بيتمرنوا فيها على champions ممكن يلعبوا بيهم في أي بطولة. ده غير الscrim اللي من خلاله بيختار الفريق فرق أجنبية ممكن يلعبوا معاهم ٣ أو ٥ جيمز ويجربوا قدامهم حاجات جديدة ومختلفة ممكن تفيدهم في البطولات. أما تدريبه لوحده، ده بيكون من خلال مشاركته في الSoloQ، واللي بيشارك فيها بهدف تطوير مهاراته. ده غير إنه كسب كذا بطولة 1v1 قبل كده.

الجيمينج أسلوب حياة

إسلام مؤمن إن الجيمينج ليه فوائد كتير أكتر من كونه مجرد وسيلة للتسلية، وإنه زي ما بيفيده مادياً من خلال مشاركته مع الفريق والبطولات اللي بيكسبها، فهو بيفيده على المستوى الشخصي كمان؛ فالجيمينج علمه حاجات كتير زي حب المنافسة وتطوير الذات في أي مجال علشان يقدر يكون ناجح فيه، ده غير الإلتزام والنظام وغيرها من الحاجات اللي ممكن أي حد يستفيد بيها ويطبقها في حياته اليومية.

Esports Summit © Red Bull

حلم إسلام

إسلام نفسه إنه في يوم من الأيام يشارك في البطولات الدولية اللي بتتعمل لLeague of Legends ويكسبها، وبالفعل بدأ في تحقيق الحلم ده من خلال مشاركته مع فريق أنوبيس في تصفيات مصر لكأس العرب. بالإضافة لكده، إنه يكون ليه دور ملحوظ في تطوير مجال الEsports في مصر، وكمان إنه يساعد في إن العالم كله يعرف إن فيه لعيبة في مصر على مستوى عالي جداً من المهارة والاحترافية.