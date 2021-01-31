إصدار جديد للعُماني آدم نبيل يطلق عاصفة من المشاعر

ويرتكز العمل على أنغام "تراب" (Trap) و"دانسهول" (dancehall) مع إيقاع خفيف لخلق أجواء موسيقية متَّقدة ومُبهِرة.

وقد لاقى العمل الموسيقي ردود فعل رائعة فور إصداره، وهو ما عبّر عنه آدم بالقول: "أتلقى منذ صدور العمل عاصفة من المشاعر ومن الطاقة الإيجابية من كل حدب وصوب، خصوصاً من عُمان ودبي".

وأضاف: "أردت أن أقدّم موسيقى فريدة خاصة بي، ونجحت في نهاية المطاف في ابتكار فضاءٍ سمعيّ أسمّيه أفرو-رابيا (AFRO-RABIA )".

ولطالما شكلت الموسيقى جزءاً مهماً من حياة آدم، وألحانه التي يبتكرها اليوم تأثرت بمختلف الألوان الموسيقية التي تأثر بها خلال طفولته. وهو قال: "كنت محاطاً على الدوام بمختلف أنواع الموسيقى، وبدأت التلحين على الغيتار في سن مبكرة." وتابع: "حتى اليوم، معظم أفكاري تنبع من الغيتار، وأحوّل تلك الألحان إلى أغانٍ".

وبدأ آدم بتسجيل أعمال موسيقية في العام 2017، وبعد سنة من ذلك، قام بالتعاون مع الفنان المقيم في دُبي A’Y بإنتاج أول إسطوانة مطوّلة بعنوان "داونتايم" (Downtime). وبعدما شمل هذا التعاون الفني سبعة إصدارات، شعر آدم بالرغبة في مشاركة إصداره الفردي الخاص مع العالم، بموسيقاه الدائمة التطور.

وأوضح آدم: "منذ إسطوانتي المطوّلة الأولى، طوّرت مهاراتي، وباتت ريشتي ترسم لوحات أكثر تعبيراً بأسلوب مباشر وجذّاب".

وفيما تسببت الأوضاع الاستثنائية حول العالم بتعطيل المشاريع بالنسبة إلى كثر في العام 2020، لم يدع آدم حياة التباعد والإغلاق تؤثر سلباً عليه: "أنا بطبيعتي أفضّل أن أختلي بنفسي عندما أؤلّف عمل ما، لذا لم يؤثر الوباء على عملية الإنتاج بالنسبة لي. في واقع الأمر، أتاح لي ذلك الوقت اللازم للإنتاج الموسيقي وللابتكار بلا انقطاع."

ولم يشأ آدم أن يكشف عمّا يخبّئه للعام 2021، لكنّه ألمَح إلى الكثير من الأمور المشوّقة التي تنتظر أن تبصر النور. وخلص إلى القول: "أنا متحمّس لنقلِكُم إلى أعماق عالمي."