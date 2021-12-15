ابدأ ركوب الدرّاجات النارية من هنا: محمد جعفر

يا سائقي الدراجات النارية، استعدّوا! هل تريد تعلّم كيفية ركوب الدراجة النارية، ولكنك تريد بعض النصائح أولًا؟ إذًا أنت في المكان الصحيح. نحن نعلم تمامًا أن تعلم رياضة جديدة قد يكون أمرًا مخيفًا ومثيرًا في نفس الوقت. ولكن في هذه السلسلة سنطلعك على كل الأسرار ونضعك على أول الطريق.

محمد جعفر (الكويت) هو بطل رياضة موتوكروس، ومن أكثر الأمور التي تثير حماسه هي تعليم الناس ركوب الدراجات النارية. لدرجة أنه افتتح مدرسة تعليم ركوب الدراجات النارية (Moto School) في الكويت، والتي تم تصميمها للجميع لتعلم الرياضة. وهذا أفضل ترحيب قد يلقاه المرء.

أكمل القراءة لتعرف النصاح التي أخبرنا بها جعفر.

معدّات الحماية

قبل أن تفكّر حتّى في ركوب الدراجة للمرة الأولى، لابد من إجراء فحص سلامة. ذلك ضروري للغاية ولا يوجد أي وسيلة لتجنّب ذلك، لذا ابحث عن خوذة جيدة تناسبك جيدًا. لا يركب محمد جعفر درّاجته بدونها وبالتأكيد لا ينبغي عليك الركوب بدونها أيضًا. هذا الأمر منتهي. ثم، فكر في شراء درع للجزء العلوي والسفلي من الجسم، ويشمل واقي الصدر وواقي قصبة الرجل.

ومن الجيد أيضًا شراء زوج جيد من القفازات والأحذية.

محمد جعفر يستعد لسباق © Marcelo Maragni

الدراجة النارية الترابية

اختيار الدرّاجة المناسبة قرارك في النهاية، ولكن إذا كنت مبتدئ، فاقتراح محمد جعفر وهو أن تكون سعة الدرّاجة في حدود 250 سم مكعب أو أقل. وبعد أن تتحسن، ستكون أمامك الفرصة للحصول على درّاجة بمحرك أكبر. نحن لسنا في سباق، فما زلنا في مرحلة التعرف على الدرّاجة والمعدات. أما بالنسبة للماركات، فهذًا أيضًا حسب تفضليك، ولكن كاواساكي وياماها وهوندا هم أفضل المتوفر. احرص أثناء اختيارك للدرّاجة ألا تكون ثقيلة أكثر من اللازم عندما تركبها. وإليك بعض الدرّاجات المناسبة للكبار التي قد تنال إعجابك. كما تتوفر موديلات أصغر في التشكيلات التي توفرها كل ماركة.

محمد جعفر مع دراجته النارية © Naim Chidiac

سلسلة هوندا سي آر إف هي دراجة نارية ترابية ذات مظهر كلاسيكي مع تاريخ ممتد. هذه السلسلة هي سليل خط سي آر، وهي دراجة ترابية أخرى ذات باع طويل مع ألوان هوندا الشهيرة، الأحمر والأبيض.

شركة صناعة الدراجات اليابانية كاواساكي هي الشركة الرائدة في عالم الموتوكروس. وخط كاواساكي كي إكس للدراجات الترابية يشمل كل فئة، من الحجم الصغير إلى الدراجات القوية للبالغين وكل شيء بينهما حرفيًا. اختر غرين تيم ولن تندم أبدًا. هذه الدراجات رائعة ويمكنك الاستمرار في ترقيتها كلما تحسنت في الرياضة.

وهناك أيضًا خط ياماها واي ذي لدرّاجات الموتوكروس الترابية، ويعتبر خيار ممتاز. تمامًا مثل الشركات التي ذكرناها أعلاه، ستحصل من هذا الخط على درّاجة عالية الجودة واعتمادية والحجم والمحرك المناسبين لمستوى مهارتك. درّاجة ياماهاYZ125 هي درّاجة فريد من نوعها لأن سعة محركها 125 سم مكعب فقط، وهو أمر نادر مما يجعلها محببة لكثير من المتعلمين.

ينصح جعفر المبتدئين بشدة بالذهاب إلى أكاديمية تعليم للبدء في هذه الرياضة. التعلّم في دورة مغلقة وعلى يد خبراء سيطمئنك أكثر في المرة الأولى التي تركب فيها الدراجة. والتعلّم من قبل شخص محترف بشكل شخصي سيؤدي إلى فهمك للرياضة بسرعة، خاصة إذا كانت لديك أسئلة تحتاج إلى إجابات لها فورًا.

إذا كنت تبحث عن منشأة لتعلم رياضة الموتوكروس وتقيم في دبي، فعليك زيارة أكاديمية إم إكس الشهيرة لمحمد البلوشي. البلوشي هو أول إماراتي يشارك في رالي داكار الشاق، بالإضافة إلى أنك ستلتقي بالعديد من الأشخاص اللذين يشاطرونك نفس التفكير والشغف أثناء تعلمك. حقيقة طريفة: سافر محمد جعفر للقاء محمد البلوشي الذي تعلم على يده في أكاديمية إم إكس.

وبالطبع، مدرسة تعليم ركوب الدراجات النارية (Moto School) في الكويت. لدى المدرسة مدربون متمرسون يتمتعون بالكثير من الخبرة في تعليم المبتدئين.

والآن لنطلعك على بعض الأسرار ونعطيك بعض النصائح لركوب الدرّاجات النارية.

قبل ركوب الدرّاجة، اقض بعض الوقت لتتعرف على مكان كل شيء فيها. تعرّف على أدوات التحكم وكيفية عملها أولًا، ثم انطلق في رحلتك الأولى. فعلت ذلك وانطلقت؟ رائع، فلنواصل حدثينا إذًا.

اذهب إلى منطقة طرق وعرة، وتأكد أنك على مسافة آمنة من الطرق والسيارات وحركة المرور من أي نوع. إذا كانت هناك مدرسة لركوب الدراجات في منطقتك، فسيكون ذلك رائعًا أيضًا. سيكون لديهم مدربون (على أي حال، يجب أن تحجز جلسة مع أحد المدربين لتستفيد من خبرتهم التي لا تقدر بثمن) وسيرشدونك في كل خطوة على الطريق. عدا ذلك، اذهب إلى أقرب أرض رملية أو كثبان رملية أو مسار وحاول أن تكون المساحة كبيرة قدر الإمكان.

شغل المحرك. اضغط على زر التشغيل فحسب.

اصعد على دراجتك من أي من الجانبين. احرص على أن تكون ذراعيك مثنيتين وإياك أن تفردهما أبدًا. اجلس في مقدمة على الدراجة. الصعود من جانب المسند قد يبدوا خيارك الوحيد ولكنه لن يؤثر حقًا على قيادتك. والآن اركل المسند للأعلى بكعبك الأيسر. يدك على الفرامل. لا تلمس الخانق، فقط كوّن فكرة عن الرحلة وابق علبة التروس في وضع اللا تعشيق. اُنظر أمامك مباشرة. ضع يدك على الفرامل. عندما تكون مرتاحًا، اسحب الدِبرِياج. اضغط على الترس بقدمك، ثم حرر الدِبرِياج، ثم الفرامل، وستبدأ الدراجة في التحرك. زوّد البنزين قليلًا باستخدام الخانق وابدأ في زيادة سرعة الدراجة ونقل التروس. عندما تصل إلى السرعة الكافية لرفع كلا القدمين، يجب عليك أيضًا تحرير الدِبرِياج عندما لا يكون في حالة ضغط. حافظ على وتيرة سلسة. أنت الآن تقود الدرّاجة. اشعر بالريح، ابق هادئًا، واستمتع باللحظة.

والآن بعد جولة مرحة، لنتعلم كيف نتوقف بأمان. للتوقف بالدرّاجة دون إطفاء المحرك، اسحب الدِبرِياج مرة أخرى بينما تجذب الفرامل. خذ وقتك ولا تجذب مقبض الفرامل بشدة. والآن أكملت لتوّك رحلتك الأولى على دراجة ترابية. مبروك!

بعد ذلك واصل القيادة والسير ببطء وستعتاد على الأمر. في النهاية، ستبني ذاكرة عضلية جيدة ومهاراتك الأساسية ستأخذ في الزيادة. استمر في المحاولة فحسب!

لركوب الدراجة الترابية العديد من المزايا، ولكن أولها هو القدرة على القيادة في الطرق الوعرة. هناك دراجات مختلفة تقوم بمهام محددة وتتجاوز تضاريس معينة بطريقة جيدة للغاية، لكننا سنركز هنا على القيادة على الكثبان الرملية وغيرها من العوائق.

الانعطاف بالدراجة أمر في غاية البساطة، ما عليك سوى توجيه المقبض في الاتجاه الذي تريد الذهاب إليه. عندما تنعطف بالدراجة، يمكنك مد ساق واحدة (في اتجاه الانعطاف) إذا كنت تشعر بالتوتر من أنك قد تفقد التوازن.

قفزتك الأولى. نعم! الأمور الممتعة. حسنًا، لكي تنجح في القفز، يجب أن تكون في الوضع الصحيح. قف في الوضع المحايد، مع ثني ركبتيك وإمساك الدراجة من كلا الجانبين. فهمت؟ اضغط بقدميك بقوة على مساند القدم، واستخدم مقدمة قدمك لزيادة التحكم. لا تستخدم كعبيك. ستشعر أنك والدراجة أصبحتما متصلان ببعض.

حان وقت للقفزة. اقفز قفزة صغيرة في البداية. أي عائق يشبه مطب سرعة كبير سيكون كافي للقفزة.

احرص على أن يكون جسدك محاذي لمركز الدراجة، واسحب الخانق بشكل ثابت طوال القفزة وحتى تصل إلى قمتها، ثم حرره. كل ما نريده هو سرعة كافية لحمل الراكب والدراجة. لا تسحب الخانق عندما تهبط، اتركه وحسب. اهبط وركبتيك مثنيتين (تمامًا كما بدأت بالقفزة) وواصل القيادة فحسب ثم توقف على مهلك. ثم أعد المحاولة!

التمرين على هذا المزيج من القيادة والانعطاف والقفزات والتوقف سيؤسسك بشكل جيد. قُد بأمان واستمتع!

يركز ركوب الدراجة الترابية الترفيهي على الإتقان والمتعة الشخصية. وليس السرعة. لا تشعر أبدًا أنك مضطر للذهاب بأقصى سرعة، واستمتع بالرحلة إلى أقصى حد.