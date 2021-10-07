نجح احمد العامري في إحراز لقب "ملك الدرِفت" في قطر إثر فوزه في التصفيات المحلية لبطولة ريد بُل كار بارك درِفت للعام 2021. وكان الحدث المميز في عالم الدرِفت قد عاد بعد انتظار دام عامَين، ليقدّم لعشاق رياضة المحركات الذين توافدوا إلى موقف السيارات الجنوبي في الحي الثقافي كتارا، جولة تصفياتٍ لا تُنتسى.

احمد العامري يتوج بلقب ملك الدرِفت القطري للعام 2021 © Wonderbox Photography

وتسلّم احمد العامري جائزة المركز الأول التي استحقها عن جدارة بعدما جمع ٢٨٦ نقطة في سيارته نيسان سيلفيا س١٣. وهو نجح في حصد هذا الرصيد العالي من النقاط إثر تقديمه أداءً رائعاً، حظي بإعجاب الحكام والجمهور على حد سواء، وأهلّه ليتميّز عن بقية المشاركين. التصفيات القطرية لبطولة ريد بُل كار بارك درِفت التي جمعت ١٧ سائقاً، قدّمت لمحبي رياضات السيارات حدثاً تنافسياً رفيع المستوى في ظل أجواء حماسيّة ومرحة.

احمد العامري يتوج بلقب ملك الدرِفت القطري للعام 2021

ولم يترك احمد العامري محطة من الجولات الثلاث إلا وأبدع فيها، لتحسم مهاراته الفريدة في الدرِفت تفوّقه في نظر الحكام كما الجمهور. وجاء عبدالله المحتسب في المركز الثاني خلف مقود سيارة نيسان ٣٧٠ز ، نتيجة أداء عكس ما يكفي من المهارة والخبرة ليؤهله حصد ٢١٣ نقطة، متقدماً على ياسر مصطفى في المركز الثالث الذي جمع ٥١ نقطة بفضل أداء قوي أيضاً في سيارة نيسان سيلفيا س ١٣. وقد عمل اسطورة الدرفت اللبناني عبدو فغالي و اعضاد لجنة التحكيم على تتويج الفائزين الأبطال وتسليمهم جوائزهم.

احمد العامري يتوج بلقب ملك الدرِفت القطري للعام 2021 © Wonderbox Photography

واقيم الحدث تحت رعاية الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، وبالشراكة مع شركة إطارات دنلوب، فودافون قطر، الفردان للسيارت، الحي الثقافي كتارا، فندق جاي دبليو ماريوت ماركيس الدوحة، وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق). بالإضافة إلى الشركاء الإعلاميين: شبكة beIN SPORTS الرياضية، الناقل التلفزيوني الحصري للحدث، منصة I Love Qatar للإعلام الإلكتروني، و شركة ProTV للإنتاج.

وتم نقل الحدث على شاشة التلفزيون مباشرة عبر beIN SPORTS تزامناً مع البث الحي على صفحة ريد بُل لرياضة المتحركات (Red Bull Motorsports) على فيسبوك.

وقال ملك الدرِفت 2021 وهو يرفع جائزته بفخر: "سعدت كثيراً بمشاركتي في بطولة ريد بل كار بارك درفت و فوزي بلقب ملك الدرفت في قطر. هذا إنجاز كبير بالنسبة لي وحافز مهم يشجعني لتحسين أدائي في البطولات القادمة و تحديداً النهائيات العالمية للبطولة التي ستقام في مصر في الخامس من نوفمبر القادم."

وضمّت لجنة التحكيم التي عملت على تقييم أداء السائقين، خبراء في مجال السيارات ورياضة المحركات من قطر والمنطقة و تألفت من خبير رياضات السيارات و مدير بطولة ريد بل كار بارك درفت يوسف باسيل و خبير رياضات السيارات و المدير التنفيذي في الاتحاد القطري للسيارات و الدراجات النارية عمرو الحمد و بطل الرالي القطري عادل حسين عبدالله .

رياضي ريد بُل الأسطوري عبدو فغالي © Wonderbox Photography

وكان من أبرز الوجوه في الحدث كذلك رياضي ريد بُل الأسطوري عبدو فغالي، الذي عادَ الى الدوحة ليشرف على تنظيم البطولة و تحديد مسار العقبات على الحلبة، من دون أن يحرم الجمهور من عرض مشوّق قدّمه على الحلبة داخل سيارة "بي أم دبليو أم 2"، ليترك الحضور بحالة من الذهول.

وأعرب فغالي عن فرحته بعودة المنافسات، وقال: "قدم المشاركون من قطر عروض مذهلة اليوم اثبتت تحسن ملحوظ جداً في مهارات الدرفت. أداء عالي جداً من أحمد العامري الذي سيمثل دولة قطر خير تمثيل في النهائي العالمي وسيكون من المنافسين على اللقب." وأثنى فغالي على الحضور الكثيف الذي التزم بمعايير السلامة المفروضة و أضفى أجواء مميزة على الفعالية وشكل دعم كبير للسائقين لتقديم أفضل ما لديهم على الحلبة.

حصدت الفاعلية حضور جماهيري عالي متشوق إلى اجواء الإثارة التي تقدمها منافسات رياضة محركات السيارات. كما وحضر حشد كبير من مختلف وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة في قطر ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي شاركوا الحدت مع متابعيهم. بالإضافة إلى حضور مميز من رياضيو ريد بل، نجم كرة القدم و مهاجم منتخب قطر، قائد نادي الدحيل وهداف اسيا و كأس الكونكاكاف الذهبية المعز علي، و بطل الرياضات الإلكترونية و قائد منتخب قطر للرياضات الإلكترونية أحمد المغيصيب. وشارك البطلين المعز علي وأحمد المغيصيب البطل عبدو فغالي في جولة شيقة مليئة بالحماس على حلبة السباق تمتعوا فيها بمهارات فغالي في رياضة الدرفت.

البطلين المعز علي وأحمد المغيصيب © Wonderbox Photography

أما الآن فسيوفر البطل أحمد العامري كل طاقته لتحضير نفسه إلى المبارزة العالمية على اللقب في النهائي العالمي لبطولة ريد بل كار بارك درفت التو ستقام يوم الخامس من نوفمبر في مصر.

وتم الالتزام بالكامل بالبروتوكولات الصحية المحلية الخاصة بكوفيد-19، مع احترام مسافة التباعد الاجتماعي، والتأكد من وضع الكمامات، إضافة إلى إبراز وثيقة تثبت تلقي اللقاح واتباع تطبيق "احتراز"، من دون أن يؤثر ذلك على مجريات الحدث الذي كان على قدر تطلعات المشاركين والجمهور على حد سواء.

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