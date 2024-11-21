استعدّوا للتحليق مع ريد بُل يوم الطيران في الكويت

يشقّ ريد بُل يوم الطيران طريقه إلى الكويت من جديد بعد غياب دام أكثر من عشر سنوات! وها هي البطولة الفريدة تعود لتتيح للمشاركين بسط أجنحتهم والطيران بأسلوب ليس له أي مثيل، من خلال تصميم مركباتهم الطائرة الفريدة والتحليق بها وسط أجواء من المرح والتحدي قبل الهبوط في المياه.

يشقّ ريد بُل يوم الطيران طريقه إلى الكويت من جديد بعد غياب دام أكثر من عشر سنوات! وها هي البطولة الفريدة تعود لتتيح للمشاركين بسط أجنحتهم والطيران بأسلوب ليس له أي مثيل، من خلال تصميم مركباتهم الطائرة الفريدة والتحليق بها وسط أجواء من المرح والتحدي قبل الهبوط في المياه.

يشقّ ريد بُل يوم الطيران طريقه إلى الكويت من جديد بعد غياب دام أكثر من عشر سنوات! وها هي البطولة الفريدة تعود لتتيح للمشاركين بسط أجنحتهم والطيران بأسلوب ليس له أي مثيل، من خلال تصميم مركباتهم الطائرة الفريدة والتحليق بها وسط أجواء من المرح والتحدي قبل الهبوط في المياه.

ستقلع مركبات ريد بُل يوم الطيران الواحدة تلو الأخرى بدءاً من الساعة 1:00 بعد ظهر الجمعة 18 أبريل 2025 على شاطئ المارينا، حيث ستعمل الفرق على تحدي قوانين الجاذبية وجذب إعجاب الجمهور الكويتي بهدف الفوز باللقب. وسيكون على هواة المغامرة والتحدي الراغبين في المشاركة في الحدث، تقديم أروع التصاميم لمركبات طائرة بأشكال غريبة ومميّزة. وبعد الإعلان عن التصاميم الهندسيّة المختارة، سيكون على الفرق المؤلفة من أربعة إلى خمسة مشاركين بناء مركباتهم، قبل الإقلاع فيها بقوة دفع بشرية حصراً على منصة بطول 8,5 أمتار.

ستقلع مركبات ريد بُل يوم الطيران الواحدة تلو الأخرى بدءاً من الساعة 1:00 بعد ظهر الجمعة 18 أبريل 2025 على شاطئ المارينا، حيث ستعمل الفرق على تحدي قوانين الجاذبية وجذب إعجاب الجمهور الكويتي بهدف الفوز باللقب. وسيكون على هواة المغامرة والتحدي الراغبين في المشاركة في الحدث، تقديم أروع التصاميم لمركبات طائرة بأشكال غريبة ومميّزة. وبعد الإعلان عن التصاميم الهندسيّة المختارة، سيكون على الفرق المؤلفة من أربعة إلى خمسة مشاركين بناء مركباتهم، قبل الإقلاع فيها بقوة دفع بشرية حصراً على منصة بطول 8,5 أمتار.

ستقلع مركبات ريد بُل يوم الطيران الواحدة تلو الأخرى بدءاً من الساعة 1:00 بعد ظهر الجمعة 18 أبريل 2025 على شاطئ المارينا، حيث ستعمل الفرق على تحدي قوانين الجاذبية وجذب إعجاب الجمهور الكويتي بهدف الفوز باللقب. وسيكون على هواة المغامرة والتحدي الراغبين في المشاركة في الحدث، تقديم أروع التصاميم لمركبات طائرة بأشكال غريبة ومميّزة. وبعد الإعلان عن التصاميم الهندسيّة المختارة، سيكون على الفرق المؤلفة من أربعة إلى خمسة مشاركين بناء مركباتهم، قبل الإقلاع فيها بقوة دفع بشرية حصراً على منصة بطول 8,5 أمتار.

على الراغبين في المشاركة أن يكونوا في سن 18 عاماً وما فوق، وليس عليهم سوى الضغط على الرابط أدناه لبدء عملية تقديم الطلب، قبل انتهاء مهلة تقديم الطلبات في 25 يناير 2025. ويجب على كل فريق أن يقوم بتحميل تصميمه الفريد في نهاية عملية تقديم طلب المشاركة.

على الراغبين في المشاركة أن يكونوا في سن 18 عاماً وما فوق، وليس عليهم سوى الضغط على الرابط أدناه لبدء عملية تقديم الطلب، قبل انتهاء مهلة تقديم الطلبات في 25 يناير 2025. ويجب على كل فريق أن يقوم بتحميل تصميمه الفريد في نهاية عملية تقديم طلب المشاركة.

على الراغبين في المشاركة أن يكونوا في سن 18 عاماً وما فوق، وليس عليهم سوى الضغط على الرابط أدناه لبدء عملية تقديم الطلب، قبل انتهاء مهلة تقديم الطلبات في 25 يناير 2025. ويجب على كل فريق أن يقوم بتحميل تصميمه الفريد في نهاية عملية تقديم طلب المشاركة.

وسيتم اختيار الطلبات التي تتضمّن التصاميم الأكثر إمتاعاً وقابلية للطيران، لتحجز مكاناً لها عند نقطة الإقلاع على المدرج الذي سيقام خصيصاً للحدث عند شاطئ المارينا. وبعد أن تتسلّم الفرق المختارة رخصة طيار "ريد بُل يوم الطيران" الحصرية وحزم المشاركة الخاصة بها، سيكون عليها أن تنكبّ على بناء مركباتها الطائرة من خلال تحويل التصاميم المقدّمة إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع.

وسيتم اختيار الطلبات التي تتضمّن التصاميم الأكثر إمتاعاً وقابلية للطيران، لتحجز مكاناً لها عند نقطة الإقلاع على المدرج الذي سيقام خصيصاً للحدث عند شاطئ المارينا. وبعد أن تتسلّم الفرق المختارة رخصة طيار "ريد بُل يوم الطيران" الحصرية وحزم المشاركة الخاصة بها، سيكون عليها أن تنكبّ على بناء مركباتها الطائرة من خلال تحويل التصاميم المقدّمة إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع.

وسيتم اختيار الطلبات التي تتضمّن التصاميم الأكثر إمتاعاً وقابلية للطيران، لتحجز مكاناً لها عند نقطة الإقلاع على المدرج الذي سيقام خصيصاً للحدث عند شاطئ المارينا. وبعد أن تتسلّم الفرق المختارة رخصة طيار "ريد بُل يوم الطيران" الحصرية وحزم المشاركة الخاصة بها، سيكون عليها أن تنكبّ على بناء مركباتها الطائرة من خلال تحويل التصاميم المقدّمة إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع.