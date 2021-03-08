لعبة Valorant هي لعبة تصويب ويجب عليك اتقان ذلك، ولكن نسبة نجاحك الأكبر فيها تتوقف على الاستراتيجيات والتكتيكات. وفي معظم الحالات، الفريق الذي يطبق أفضل إستراتيجية بالخريطة هو من يحقق النصر. المقصد هو إنك إذا أردت تحقيق النصر في لعبة Valorant التنافسية، أو تحقيق مراكز متقدمة في بطولة Red Bull Campus Clutch ، لابد أن يكون لديك خطة.

وبالطبع، هناك تكتيكات بسيطة، مثل الإغارة على أحد المواقع بسرعة أو الاختفاء ونصب كمين لعدوك. ولكن، على الرغم من أن هذه الخطط تبدو مباشرة إلا أنها يمكن أن تتعقد بسرعة كبيرة في غمرة الحرب. يتعين عليك في كل جولة أن تتصرف بشكل غير متوقع ومفاجأة لاعبي العدو. ولذلك، طلبنا المساعدة من اللاعب المنضم حديثًا إلى G2 Esports وهو ألكساندر "زيك" زيجمونت ولاعب BIG فيث "جوب بي" دايك. أكمل قراءة المقالة لتعرف أفكارهم ونظرياتهم.

التعرّف على نقاط ضعفك

Valorant هي لعبة تصويب تكتيكية غير متماثلة ولكل جهة شروط فوز مختلفة. وبينما يوجد الكثير من القواسم المشتركة بين Valorant وCounter-Strike: Global Offensive، فإن أكبر اختلاف والذي غالبًا ما يتم تجاهله هو وجود خرائط تحتوي على ثلاث مواقع تفجير.

الدفاع عن ثلاثة مواقع تفجير يسبب نقطة ضعف صغيرة للاعبي مكافحة الإرهاب. يقول زيك أن التحضير الجيد مهم جدًا، ولكنه يقول أيضًا أن مهما كانت طريقة لعبك سيظل لديك نقاط ضعف، ولذلك فمن الضروري جمع معلومات عبر الخرائط أثناء الجولة وإجراء تناوبات ممتازة. خسارة ثلاث ثوانٍ إضافية قد تكون مسألة حياة أو موت لزميلك الذي قد يموت بمفرده على الجانب الآخر من الخريطة.

التشكيلات

نعلم جميعًا أن اللاعبين المحترفين غالبًا ما ينفذون تشكيلات لا تصدق للدخان قبل الإغارة، حتى يتمكنوا من الاندفاع في الوقت المناسب. ولكن، ماذا يحدث إذا أخطأت إحدى عبوات الدخان أو الفلاش العلامة؟ هل يعني ذلك خسارة الجولة؟ يقول جوب بي أن هذا وارد الحدوث ولكنه ليس نهاية العالم. ومع ذلك، من الضروري تعلم التشكيلات، حتى إذا كنت لاعب مبتدئ. إذا تمكنك من تنفيذ تشكيلات دخان جيدة، فلن يتمكن الخصم من معرفة ماذا تفعل، وقد تصبح كابوسًا بالنسبة لهم.

التنفيذ

بعد التحضير الأولي تأتي خطوة التنفيذ. ولكن في المستوى الاحترافي من لعبة Valorant، قد تصادف المراسي كثيرًا، حيث يقوم لاعب بإغلاق موقع باستخدام دخان في اتجاه واحد أو كمية هائلة من الأغراض، وقد يصبح من الصعب تخطي هذه الأمور. يقول جوب بي إنه لا يمكنك احترام المراسي أكثر من اللازم، "وإلا فإنه سيظل محتفظ بموقع القنبلة طوال الوقت بمفرده". أما زيك، فيقول أن هناك طرق متعددة للتعامل مع هذا الأمر. إذا كنت تعلم بوجود مرساة، فيمكنك "إغرائهم لاستفاد الأقفاص/الدخان في اتجاه واحد الخاصة بهم ثم إجراء تنفيذ مناسب في موقع آخر." أو، إغرائهم لاستفاد الأقفاص أولاً والانتظار حتى تسقط الأداة ثم الإغارة على نفس الموقع ومحاولة التغلب على المرساة بهذه الطريقة.

ريد بول كامبوس كلتش © Philipp Neubauer/Red Bull Content Pool

الدفاع

إذا كنت على جانب مكافحة الإرهاب، فيجب عليك تغطية الزوايا التي يستخدمها المهاجمون للدخول إلى موقع التفجير والدفاع عنها. ولكن يقول زيك إنه من المستحيل تغطية كافة الزوايا على الخريطة التي يوجد بها ثلاث مواقع تفجير. ولأن الفريق يتكون من خمسة لاعبين فقط، فمن المخاطرة دومًا معرفة من أين سيأتي العدو. ويضيف: "ولهذا نرى عمليات استعادة في كل جولة تقريبًا في خريطة هافن".

أما جوب بي فيقول إن الحل في الغالب يكمن في تغيير تشكيلتك الدفاعية. "يجب أن تعرف الموقع الأضعف وأن يكون لديك استراتيجية جيدة لاستعادة الموقع عندما تفشل خطتك الأولية. هذا صعب في بعض الأحيان، ولكن عليك التحدث مع فريقك حول عملية التناوب في سيناريوهات معينة".

الافتراق في خريطة Split

من اسمها فقط، تعد خريطة Split إحدى أكثر الخرائط إثارة للجدل في اللعبة. واللاعبون إما يحبونها أو يكرهونها. تعطي هذه الخريطة الأفضلية للمدافعين، ولكن بعض التغييرات الأخيرة جعلت الخريطة محايدة أكثر قليلًا. وفي رأي زيك أن مفتاح الفوز في هذه الخريطة كإرهابي (مهاجم) هو التحكم في منتصف الخريطة، "حيث يفتح أمامك مساحة كبيرة على الخريطة ويضطر المدافعون إلى الدفاع عن أربع أو خمس زوايا."

السيطرة على منتصف الخريطة تفتح لك فرصًا هائلة، ولذلك من الضروري وضعها كأولوية دومًا. ويتفق جوب بي مع زيك في هذا الأمر حيث يقول أن لدى المهاجمين خيارين في هذه الخريطة: "إما إمطار موقع التفجير بوابل قنابل الفلاش وجيت داش ثم الإغارة أو التمهل ومحاولة فرض السيطرة على الخريطة."

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