استمع إلى هذه النصائح لتحافظ على لياقتك في فصل الشتاء
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تدريب اللياقة البدنية

استمع إلى هذه النصائح لتحافظ على لياقتك في فصل الشتاء

قد لا يتحمّس كثر لممارسة الرياضة أو الذهاب إلى النادي للتمرين في فصل الشتاء. ولهذا السبب قصدنا خبير اللياقة البدنية أمين عطالله لنسأله عن بعض النصائح لنبقي على حركتنا وسط هذا الطقس البارد!
بقلم ريد بُل الشرق الأوسط وإفريقيا
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أمين عطالله

الرجل الأكثر لياقة في الأردن! لطالما كان أمين شغوفاً بالرياضة، لكنه بمجرد أن تعرّف إلى (HIIT)، حتى بدأ على الفور تمارينه المكثّفة لإتقانه، ليصبح بالتالي رياضي اللياقة البدنية الأردني الأعلى تصنيفاً.

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ليس الحفاظ على اللياقة البدنية وممارسة التمرين على مدار العام بالمهمة السهلة، بل يتطلب مثابرة والتزامًا على المدى الطويل. ولا يمكننا الإنكار أن ليس من السهل المواظبة على الرياضة والإبقاء على اندفاعنا خصوصًا في أيام البرد القارس، حين لا نرغب سوى في البقاء في الدفء أمام التلفاز لمتابعة برامجنا المفضلة طوال ساعات لا تنتهي. وهذا بطبيعة الأمر يضع عقبة في مسيرة الالتزام بحياة نشيطة ومليئة بالحركة.
استمع إلى هذه النصائح لتحافظ على لياقتك في فصل الشتاء

استمع إلى هذه النصائح لتحافظ على لياقتك في فصل الشتاء

© Murad Abaza

ولكن يجب عليك أن تعرف أن هذا ليس سوى شعور طبيعي، وعدم الذهاب إلى النادي أو ممارسة الرياضة لبضعة أيام ليسا بالأمر المهم. ولتفادي الغرق في روتين الكسل، كانت لنا دردشة سريعة مع أمين عطالله، بطل التدريب المتواتر العالي الكثافة (HIIT)، وصاحب لقب أكثر الرجال لياقة في الأردن لستّ سنوات على التوالي! وهو قدّم لنا أربع نصائح مفيدة حول كيفية متابعة التمارين في فصل الشتاء وإبقاء أجسامنا رشيقة ونشطة، حتى لو كانت درجات الحرارة منخفضة للغاية!
أولاً: ركّز على قوتك الذهنية وقم بتحدي الطقس البارد!
تذكّر أن الظروف القاسية تصنع الأقوياء. لذا اجعل من الطقس البارد حافزًا لك لتزداد قوة وصلابة.
ثانياً: إبقَ قريبًا من الدوائر الاجتماعية المنغمسة بعالم اللياقة
كن دائمًا جزءًا من بيئة اجتماعية تحفّزك على الذهاب إلى النادي وممارسة الرياضة، ربما من خلال وجود شريك في التمرين في حياتك.
استمع إلى هذه النصائح لتحافظ على لياقتك في فصل الشتاء

استمع إلى هذه النصائح لتحافظ على لياقتك في فصل الشتاء

© Murad Abaza

ثالثاً: لا تنسى أهمية الإحماء واعطِ جسمك الوقت الذي يحتاجه لذلك
قم بزيادة فترات الإحماء حتى تشعر أن جميع مفاصلك وعضلاتك باتت جاهزة للتدريب. في الطقس البارد، تحتاج إلى مزيد من الوقت للإحماء.
رابعاً: لا تنسى أهمية الصلابة الذهنية
الهدف من التمرين هو أن تكون قويًا جسديًا وكذلك ذهنيًا. إحدى الطرق لتصبح أقوى على الصعيد الذهني هي دفع نفسك للتمرين في ظل ظروف غير مثالية، مثل التوجه إلى النادي الرياضي وسط درجات حرارة منخفضة أو حتى الجري تحت المطر.
استمع إلى هذه النصائح لتحافظ على لياقتك في فصل الشتاء

استمع إلى هذه النصائح لتحافظ على لياقتك في فصل الشتاء

© Murad Abaza

هكذا إذاً! كانت هذه بعضًا من نصائح أمين التي إذا اتّبعتها، يمكن أن تساعدك على البقاء متحفزًا ونشيطًا وملتزمًا برحلة اللياقة البدنية، حتى في أصقع الأيام!

Part of this story

أمين عطالله

الرجل الأكثر لياقة في الأردن! لطالما كان أمين شغوفاً بالرياضة، لكنه بمجرد أن تعرّف إلى (HIIT)، حتى بدأ على الفور تمارينه المكثّفة لإتقانه، ليصبح بالتالي رياضي اللياقة البدنية الأردني الأعلى تصنيفاً.

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عرض الملف الشخصي
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