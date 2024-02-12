استمع إلى هذه النصائح لتحافظ على لياقتك في فصل الشتاء

ولكن يجب عليك أن تعرف أن هذا ليس سوى شعور طبيعي، وعدم الذهاب إلى النادي أو ممارسة الرياضة لبضعة أيام ليسا بالأمر المهم. ولتفادي الغرق في روتين الكسل، كانت لنا دردشة سريعة مع

، بطل التدريب المتواتر العالي الكثافة (HIIT)، وصاحب لقب أكثر الرجال لياقة في الأردن لستّ سنوات على التوالي! وهو قدّم لنا أربع نصائح مفيدة حول كيفية متابعة التمارين في فصل الشتاء وإبقاء أجسامنا رشيقة ونشطة، حتى لو كانت درجات الحرارة منخفضة للغاية!