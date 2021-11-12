الآلاف من سكان جدة يعيشون أجواء الفورمولا 1 الحماسية

جالت سيارة RB8 الشهيرة للفورمولا 1 تحت أنظار آلاف المحتشدين على كورنيش جدة بعد ظهر الجمعة 12 نوفمبر، في عرض حيّ قدّمه فريق ريد بُل ريسينغ وتخللته فعاليات جانبيّة تركت الحضور في حالة من الدهشة والفرح. أقيم عرض ريد بُل تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية رئيس مجلس إدارة شركة رياضة المحركات السعودية، وبالشراكة مع جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، ووزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبرنامج جودة الحياة، أحد العناصر الرئيسية في رؤية المملكة 2030.
وارتفع هدير محرك V8 المتميّز بقوة 750 حصاناً معلناً بدء العرض الفريد الذي يمهّد لاستضافة الحدث الرياضي البارز في المملكة المتمثّل بجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1. وامتزج صوت المحرك بصخب الجمهور الذي تسنى له أن يعاين عن كثب عند الواجهة البحرية الخلابة سيارة RB8 وهي تجوب شوارع جدة، بعدما منحت فريق ريد بُل ريسينغ بطولة الصانعين في موسم 2012 للفورمولا 1 وقد تولى سائق الفورمولا 1 السابق النمساوي باتريك فريسايكر قيادة سيارة ريد بُل ريسينغ الأسطورية،
ولم تقتصر الفعاليات في عروس البحر الأحمر الجمعة على العرض الحيّ لسيارة RB8، وصخب المحرّكات على سيارة ريد بُل ريسينغ، إذ كان بطل الدراجات النارية السعودي شادي الظاهري على موعد مع جمهوره، في عرض استثنائي جمعه مع الدنماركي مايك ينسن، أظهر خلاله رياضيا ريد بُل مهاراتهما الأكروباتية الفريدة على دراجتَيهما الناريّتَين. وتسنى كذلك لمرتادي الكورنيش متابعة فعاليات جانبية أخرى، من بينها عرض لسيارات الكارتينج، إضافة إلى مرور موكب من السيارات الكلاسيكية.
واستمتع الجمهور على الواجهة ياستعراض خاص لسيارة ويليامز ‘أف دبليو 07 / 01’ العريقة، الفائزة بجائزة هولندا الكبرى 1979، والتي حظيت بدعم من المملكة العربية السعودية، بقيادة بطل العالم لسلسلة إندي كار 4 مرات والفائز بسباق إنديانابوليس 500 3 مرات، والفائز بسباق دايتونا 24 ساعة داريو فرانكيتي. وتعود ملكية هذه السيارة الآن لشركة دله البركة، وقام فريق ويليامز بإعادة تأهيلها لتكون جاهزة للاستعراض أمام أهالي جدة، حيث أثبتت خلال تسابقها على طول الكورنيش أنها تحظى بمكانة مميزة في قلوب عشاق رياضة المحركات في السعودية.
وبدوره، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل عن سعادته بالتنظيم الرائع والصورة المشرفة التي ظهر بها حدث اليوم على كورنيش جدة، وقال سموه: "نحن سعداء بالعرض الحي لفريق ريد بُل ريسينغ في جدة اليوم، والذي أسهم بشكل فاعل في تعزيز الصلة بين الجمهور السعودي والفورمولا 1 قبل 3 أسابيع فقط من أول سباق على الإطلاق للفورمولا 1 في جدة. وأود أن أشكر فريق ريد بُل ريسينغ على هذا العرض الذي أسعد جميع الحاضرين بالأداء المذهل الذي أقيم في شوارع جدة. هذا اليوم سيبقى في ذاكرة سكان جدة لفترة طويلة، فيما يتذوق الكثيرين منهم سحر الفورمولا 1 لأول مرة، الأمر الجيد هو أن ليس عليهم الانتظار طويلاً لاقتناص فرصتهم التالية لرؤية أسرع السيارات في العالم وهي تتسابق بأقصى سرعة على طول الواجهة البحرية الخلابة، ونتطلع الآن إلى الترحيب بفريق ريد بُل، وفرق الفورمولا 1 والجمهور من جميع أنحاء العالم في جدة في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل".
وأعرب باتريك فريسايكر عن سعادته بتقديم سيارة RB8 للجماهير في جدة، قائلاً: "كان الحضور الجماهيري مذهلاً، وكان اليوم رائعاً لا سيما مع مع هذه السيارة الفائزة بالبطولة عام 2012، وقيادتها هنا في جدة بالقرب من الجماهير، وإعطائهم لمحة عما ينتظرهم بعد 3 أسابيع مع سباق الفورمولا 1".
كما عبّر البطل السعودي شادي الظاهري، الذي ولد ونشأ في جدة، عن فخره بتقديم هذا العرض أمام جمهور وطنه قائلاً: "كان اليوم مذهلاً، أنا سعيد جداً بالعرض الرائع الذي قدمناه أنا ومايك اليوم أمام الجماهير، حيث تمكنّا من الشعور بمدى حماس الجمهور وسعادتهم بالعرض. لقد قدمت عروضاً في جميع أنحاء العالم، إلا أن تقديم عرض أمام جمهور مدينتي له مكانة خاصة في قلبي، وأنا فخور جداً بذلك".