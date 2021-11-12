الآلاف من سكان جدة يعيشون أجواء الفورمولا 1 الحماسية

جالت سيارة RB8 الشهيرة للفورمولا 1 تحت أنظار آلاف المحتشدين على كورنيش جدة بعد ظهر الجمعة 12 نوفمبر، في عرض حيّ قدّمه فريق ريد بُل ريسينغ وتخللته فعاليات جانبيّة تركت الحضور في حالة من الدهشة والفرح. أقيم عرض ريد بُل تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية رئيس مجلس إدارة شركة رياضة المحركات السعودية، وبالشراكة مع جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، ووزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، و

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